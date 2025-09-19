¿Busca trabajo en Medellín? Le explicamos cómo aplicar

La capital antioqueña se mueve y posiciona como una ciudad de empleos, contando con más de 15.000 vacantes en sectores como comercio, call center, servicios, tecnología, logística y construcción, dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primera oportunidad de empleo.

Muchas de estas ofertas incluyen contrato directo, prestaciones de ley, horarios flexibles y posibilidades de capacitación y crecimiento interno, lo que convierte a Medellín en un escenario ideal para quienes desean estabilidad y proyección profesional.

El proceso de aplicación es sencillo y 100 % virtual: solo debe ingresar a las plataformas de empleo aliadas, registrar su hoja de vida, completar la información requerida y postularse a las vacantes que más se ajusten a su perfil.

Mantener los datos actualizados y resaltar las habilidades relevantes aumenta las posibilidades de ser contactado por las empresas.

Si está en Medellín y busca una oportunidad laboral, este es el momento perfecto para dar el siguiente paso en su carrera profesional.

¿Cómo aplicar?

Ingrese a Semana Empleos y escriba el empleo deseado en el buscador. En la parte izquierda, filtre por departamento. Elija la vacante de su interés. Regístrese o postule.

Agente de ventas con solo 3 meses de experiencia

Salario base: $ 1.566.000

Intelcia Colombia abre la convocatoria para personas interesadas en el cargo de agente de ventas y que deseen transformar su carrera profesional. La empresa busca candidatos apasionados por las ventas, con experiencia en Contact Center y BPO.

Se ofrece:

Franja horaria entre las 6:00 a. m. y las 12:00 a. m. (horario rotativo) de lunes a domingo, con un día de descanso a la semana.

Salario básico de $ 1.566.000 más auxilio de transporte de $ 200.000 y cobertura de ruta gratis.

Comisiones promedio de $ 350.000, con bonos de cliente que pueden llegar hasta $ 800.000 por cumplimiento de indicadores.

Contrato con todas las prestaciones de ley: EPS, ARL, fondo de pensión y caja de compensación familiar.

Pago mensual.

Contrato obra labor (no se firma contrato por hora conexión).

Requisitos:

Experiencia mínima de tres meses como asesor de ventas en call center .

. Habilidades comunicativas y persuasivas, con capacidad para generar interés en los clientes.

Orientación al logro de objetivos y resultados.

Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad a diferentes situaciones.

Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo (incluye festivos), cumpliendo 44 horas semanales.

Intelcia ofrece oportunidades de desarrollo profesional en un ambiente dinámico y lleno de retos.

Asesora comercial

Salario: $ 1.850.000

Contrato a término indefinido

Horario: lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Sábados de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Domingos y festivos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Objetivo:

Comercializar eficazmente los proyectos de la organización por medio de la excelencia en el servicio, cumpliendo el protocolo de atención y seguimiento establecido, además con los indicadores de gestión y metas comerciales.

Conocimientos:

Conocimientos básicos de documentación en trámites fiduciarios y cierre de negocios inmobiliarios.

Interpretación intermedia de planos arquitectónicos.

Conocimientos intermedios en redacción y ortografía.

Conocimientos intermedios financieros del sector inmobiliario.

Conceptos básicos legales y en diferentes medios de financiación y subsidios del sector inmobiliario.

Manejo básico de excel.

Funciones:

Atención a los clientes en sala de ventas.

Brindar información clara, oportuna y acorde con las bondades, especificaciones y características de los proyectos (en sala de ventas, página web, email, ferias inmobiliarias o teléfono).

Elaborar la cotización en el sistema.

Solicitar la información de datos personales a las personas interesadas en el proyecto.

Solicitar al cliente el diligenciamiento del formato de atención inicial.

Realizar seguimiento a prospectos o posibles clientes.

Legalizar la venta y requirimiento, y diligenciamiento de documentos para esta.

Realizar la entrega del inmueble al cliente final.

Cumplir el procedimiento acorde para la entrega de inmuebles.

Gestionar que el cliente diligencie el formato de acta de entrega y evaluación de satisfacción.

Canalizar las inquietudes, sugerencias e inconformidades de los clientes.

Mantener los archivos de los negocios correctamente organizado.

Apoyar la gestión de firmas de trámites y créditos.

Velar por el buen estado de la sala de ventas y material publicitario

Asistir a eventos, ferias programadas, diferentes a su sitio de trabajo.

Cumplimiento de los indicadores establecidos en procedimiento de administración y manejo de ventas.

Visita, análisis y estudio permanente de la competencia.

Demás funciones asignadas por su jefe inmediato y acordes con su cargo.

Asesor comercial JR (norte)

Salario: $ 1.615.000

Contrato indefinido

Salario de $ 1.615.000 más bono de $ 240.000 pasado el periodo de prueba (dos meses).

Horario:

Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Sábados de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Domingos y festivos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Objetivo:

Comercializar eficazmente los proyectos de la organización por medio de la excelencia en el servicio, cumpliendo el protocolo de atención y seguimiento establecido, además con los indicadores de gestión y metas comerciales.

Conocimientos:

Conocimientos básicos de documentación en trámites fiduciarios y cierre de negocios inmobiliarios.

Interpretación intermedia de planos arquitectónicos.

Conocimientos intermedios en redacción y ortografía.

Conocimientos intermedios financieros del sector inmobiliario.

Conceptos básicos legales y en diferentes medios de financiación y subsidios del sector inmobiliario.

Manejo básico de Excel.

Funciones:

Atención a los clientes de cualquier proyecto que se le asigne.

Brindar información clara, oportuna y acorde con las ventajas, especificaciones y características de los proyectos (en sala de ventas, página web, email, ferias inmobiliarias o teléfono).

Elaborar la cotización en el sistema.

Solicitar la información de datos personales a las personas interesadas en el proyecto.

Realizar seguimiento a prospectos o posibles clientes según el protocolo de atención y seguimiento.

Legalizar la venta y diligenciamiento de documentos para esta, según los procedimientos establecidos por las fiduciarias.

Realizar la entrega del inmueble al cliente final según el procedimiento de entregas.

Canalizar con el área encargada las inquietudes, sugerencias, inconformidades de los clientes para dar respuesta oportuna.

Archivar correctamente en el sistema y de manera física la documentación de los negocios.

Velar por el buen estado de la sala de ventas, apartamento modelo, muebles, enseres y material publicitario.

Asistir a eventos, ferias programadas o muestras comerciales en diferentes lugares a su sitio de trabajo.

Cumplimiento de los indicadores establecidos en procedimiento de administración y manejo de ventas.

Cumplimiento del presupuesto de ventas establecido para el proyecto.

Apoyar la gestión de trámites (vinculaciones, firma de encargos y promesas de compraventa, gestión de créditos, gestión de desembolsos, gestión de escrituración).

Apoyar la gestion de recaudo de cartera vencida.

Auxiliar de terminación en litografía - Medellín

Salario a convenir

Una reconocida litografía en Medellín requiere auxiliar de terminación de productos impresos. El cargo consiste en asegurar que cada pieza gráfica cumpla los estándares de calidad establecidos.

Responsabilidades: intercalado de productos impresos, emblocado de documentos, empaque, laminado, sanduchado de materiales, desencartonado y armado de cajas rígidas.

Requisitos:

Experiencia previa en terminación de productos impresos, conocimiento en técnicas de intercalado y empaque, atención al detalle, capacidad para trabajar en un entorno dinámico, bachillerato completo, y cumplimiento de procedimientos de calidad.

Responsabilidades:

Intercalar productos impresos para asegurar el orden y la secuencia adecuada.

Emblocar documentos impresos, asegurando la correcta alineación.

Empacar productos gráficos, manteniendo su integridad.

Laminar productos impresos, garantizando protección y durabilidad.

Sanduchar materiales impresos según especificaciones.

Desencartonado de productos gráficos para su procesamiento.

Armar cajas rígidas asegurando estructura y calidad.

Requerimientos:

Experiencia previa en terminación de productos impresos.

Conocimiento en técnicas de intercalado emblocado y empaque.

Atención al detalle y habilidad para trabajar en un entorno de ritmo rápido.

Bachillerato completo.

Capacidad para seguir instrucciones y procedimientos de calidad.

Ejecutivo comercial

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000

Se requiere ejecutivo de ventas para el canal Food Service. El reto del cargo es impulsar el crecimiento a través de distribuidores, generando nuevas oportunidades de negocio y consolidando relaciones estratégicas que maximicen el valor del portafolio.

Sus funciones serán:

Gestionar y fortalecer relaciones con clientes, influenciadores y tomadores de decisión.

Promover y asesorar sobre el portafolio de productos y servicios, garantizando una experiencia positiva en todo el ciclo de vida del cliente.

Prospectar, desarrollar y cerrar oportunidades de negocio, asegurando el cumplimiento de metas comerciales y de rentabilidad.

Formular y ejecutar estrategias de ventas para impulsar crecimiento, optimización y venta incremental.

Elaborar y dar seguimiento al pronóstico de ventas (PVO) y participar activamente en las reuniones de seguimiento.

Realizar gestión de cartera para garantizar la estabilidad financiera de las cuentas.

Perfil