Empleo
¿Busca trabajo en Medellín? Le explicamos cómo aplicar
Medellín, trabajo sí hay.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La capital antioqueña se mueve y posiciona como una ciudad de empleos, contando con más de 15.000 vacantes en sectores como comercio, call center, servicios, tecnología, logística y construcción, dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primera oportunidad de empleo.
Muchas de estas ofertas incluyen contrato directo, prestaciones de ley, horarios flexibles y posibilidades de capacitación y crecimiento interno, lo que convierte a Medellín en un escenario ideal para quienes desean estabilidad y proyección profesional.
El proceso de aplicación es sencillo y 100 % virtual: solo debe ingresar a las plataformas de empleo aliadas, registrar su hoja de vida, completar la información requerida y postularse a las vacantes que más se ajusten a su perfil.
Mantener los datos actualizados y resaltar las habilidades relevantes aumenta las posibilidades de ser contactado por las empresas.
Si está en Medellín y busca una oportunidad laboral, este es el momento perfecto para dar el siguiente paso en su carrera profesional.
¿Cómo aplicar?
- Ingrese a Semana Empleos y escriba el empleo deseado en el buscador.
- En la parte izquierda, filtre por departamento.
- Elija la vacante de su interés.
- Regístrese o postule.
Agente de ventas con solo 3 meses de experiencia
Salario base: $ 1.566.000
Intelcia Colombia abre la convocatoria para personas interesadas en el cargo de agente de ventas y que deseen transformar su carrera profesional. La empresa busca candidatos apasionados por las ventas, con experiencia en Contact Center y BPO.
Se ofrece:
Franja horaria entre las 6:00 a. m. y las 12:00 a. m. (horario rotativo) de lunes a domingo, con un día de descanso a la semana.
Salario básico de $ 1.566.000 más auxilio de transporte de $ 200.000 y cobertura de ruta gratis.
Comisiones promedio de $ 350.000, con bonos de cliente que pueden llegar hasta $ 800.000 por cumplimiento de indicadores.
Contrato con todas las prestaciones de ley: EPS, ARL, fondo de pensión y caja de compensación familiar.
Pago mensual.
Contrato obra labor (no se firma contrato por hora conexión).
Requisitos:
- Experiencia mínima de tres meses como asesor de ventas en call center.
- Habilidades comunicativas y persuasivas, con capacidad para generar interés en los clientes.
- Orientación al logro de objetivos y resultados.
- Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad a diferentes situaciones.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo (incluye festivos), cumpliendo 44 horas semanales.
- Intelcia ofrece oportunidades de desarrollo profesional en un ambiente dinámico y lleno de retos.
Asesora comercial
Salario: $ 1.850.000
Contrato a término indefinido
- Horario: lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.
- Sábados de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Domingos y festivos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Objetivo:
Comercializar eficazmente los proyectos de la organización por medio de la excelencia en el servicio, cumpliendo el protocolo de atención y seguimiento establecido, además con los indicadores de gestión y metas comerciales.
Conocimientos:
- Conocimientos básicos de documentación en trámites fiduciarios y cierre de negocios inmobiliarios.
- Interpretación intermedia de planos arquitectónicos.
- Conocimientos intermedios en redacción y ortografía.
- Conocimientos intermedios financieros del sector inmobiliario.
- Conceptos básicos legales y en diferentes medios de financiación y subsidios del sector inmobiliario.
- Manejo básico de excel.
Funciones:
- Atención a los clientes en sala de ventas.
- Brindar información clara, oportuna y acorde con las bondades, especificaciones y características de los proyectos (en sala de ventas, página web, email, ferias inmobiliarias o teléfono).
- Elaborar la cotización en el sistema.
- Solicitar la información de datos personales a las personas interesadas en el proyecto.
- Solicitar al cliente el diligenciamiento del formato de atención inicial.
- Realizar seguimiento a prospectos o posibles clientes.
- Legalizar la venta y requirimiento, y diligenciamiento de documentos para esta.
- Realizar la entrega del inmueble al cliente final.
- Cumplir el procedimiento acorde para la entrega de inmuebles.
- Gestionar que el cliente diligencie el formato de acta de entrega y evaluación de satisfacción.
- Canalizar las inquietudes, sugerencias e inconformidades de los clientes.
- Mantener los archivos de los negocios correctamente organizado.
- Apoyar la gestión de firmas de trámites y créditos.
- Velar por el buen estado de la sala de ventas y material publicitario
- Asistir a eventos, ferias programadas, diferentes a su sitio de trabajo.
- Cumplimiento de los indicadores establecidos en procedimiento de administración y manejo de ventas.
- Visita, análisis y estudio permanente de la competencia.
- Demás funciones asignadas por su jefe inmediato y acordes con su cargo.
Asesor comercial JR (norte)
Salario: $ 1.615.000
Contrato indefinido
Salario de $ 1.615.000 más bono de $ 240.000 pasado el periodo de prueba (dos meses).
Horario:
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.
Sábados de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingos y festivos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Objetivo:
Comercializar eficazmente los proyectos de la organización por medio de la excelencia en el servicio, cumpliendo el protocolo de atención y seguimiento establecido, además con los indicadores de gestión y metas comerciales.
Conocimientos:
- Conocimientos básicos de documentación en trámites fiduciarios y cierre de negocios inmobiliarios.
- Interpretación intermedia de planos arquitectónicos.
- Conocimientos intermedios en redacción y ortografía.
- Conocimientos intermedios financieros del sector inmobiliario.
- Conceptos básicos legales y en diferentes medios de financiación y subsidios del sector inmobiliario.
- Manejo básico de Excel.
Funciones:
- Atención a los clientes de cualquier proyecto que se le asigne.
- Brindar información clara, oportuna y acorde con las ventajas, especificaciones y características de los proyectos (en sala de ventas, página web, email, ferias inmobiliarias o teléfono).
- Elaborar la cotización en el sistema.
- Solicitar la información de datos personales a las personas interesadas en el proyecto.
- Realizar seguimiento a prospectos o posibles clientes según el protocolo de atención y seguimiento.
- Legalizar la venta y diligenciamiento de documentos para esta, según los procedimientos establecidos por las fiduciarias.
- Realizar la entrega del inmueble al cliente final según el procedimiento de entregas.
- Canalizar con el área encargada las inquietudes, sugerencias, inconformidades de los clientes para dar respuesta oportuna.
- Archivar correctamente en el sistema y de manera física la documentación de los negocios.
- Velar por el buen estado de la sala de ventas, apartamento modelo, muebles, enseres y material publicitario.
- Asistir a eventos, ferias programadas o muestras comerciales en diferentes lugares a su sitio de trabajo.
- Cumplimiento de los indicadores establecidos en procedimiento de administración y manejo de ventas.
- Cumplimiento del presupuesto de ventas establecido para el proyecto.
- Apoyar la gestión de trámites (vinculaciones, firma de encargos y promesas de compraventa, gestión de créditos, gestión de desembolsos, gestión de escrituración).
- Apoyar la gestion de recaudo de cartera vencida.
Auxiliar de terminación en litografía - Medellín
Salario a convenir
Una reconocida litografía en Medellín requiere auxiliar de terminación de productos impresos. El cargo consiste en asegurar que cada pieza gráfica cumpla los estándares de calidad establecidos.
Responsabilidades: intercalado de productos impresos, emblocado de documentos, empaque, laminado, sanduchado de materiales, desencartonado y armado de cajas rígidas.
Requisitos:
Experiencia previa en terminación de productos impresos, conocimiento en técnicas de intercalado y empaque, atención al detalle, capacidad para trabajar en un entorno dinámico, bachillerato completo, y cumplimiento de procedimientos de calidad.
Responsabilidades:
- Intercalar productos impresos para asegurar el orden y la secuencia adecuada.
- Emblocar documentos impresos, asegurando la correcta alineación.
- Empacar productos gráficos, manteniendo su integridad.
- Laminar productos impresos, garantizando protección y durabilidad.
- Sanduchar materiales impresos según especificaciones.
- Desencartonado de productos gráficos para su procesamiento.
- Armar cajas rígidas asegurando estructura y calidad.
Requerimientos:
- Experiencia previa en terminación de productos impresos.
- Conocimiento en técnicas de intercalado emblocado y empaque.
- Atención al detalle y habilidad para trabajar en un entorno de ritmo rápido.
- Bachillerato completo.
- Capacidad para seguir instrucciones y procedimientos de calidad.
Ejecutivo comercial
Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000
Se requiere ejecutivo de ventas para el canal Food Service. El reto del cargo es impulsar el crecimiento a través de distribuidores, generando nuevas oportunidades de negocio y consolidando relaciones estratégicas que maximicen el valor del portafolio.
Sus funciones serán:
- Gestionar y fortalecer relaciones con clientes, influenciadores y tomadores de decisión.
- Promover y asesorar sobre el portafolio de productos y servicios, garantizando una experiencia positiva en todo el ciclo de vida del cliente.
- Prospectar, desarrollar y cerrar oportunidades de negocio, asegurando el cumplimiento de metas comerciales y de rentabilidad.
- Formular y ejecutar estrategias de ventas para impulsar crecimiento, optimización y venta incremental.
- Elaborar y dar seguimiento al pronóstico de ventas (PVO) y participar activamente en las reuniones de seguimiento.
- Realizar gestión de cartera para garantizar la estabilidad financiera de las cuentas.
Perfil
- Tecnólogo o profesional áreas administrativas, mercadeo o afines.
- Manejo avanzado de Excel y sólida capacidad de análisis de datos.
- Visión estratégica, orientación a resultados, ambición y alta adaptabilidad.
- Experiencia mínima de tres años en el canal HORECA/Institucional y en venta consultiva.