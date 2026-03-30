¿Busca trabajo en Villavicencio? Estas son las ofertas destacadas hoy

El mercado laboral en Villavicencio ha mostrado señales favorables en los últimos meses. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre móvil noviembre de 2025 a enero de 2026 la tasa de desocupación en la ciudad se ubicó en 7,7%, posicionándola entre las ciudades con menor nivel de desempleo dentro del grupo de las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país.
Este panorama refleja una dinámica positiva en materia de empleo y abre nuevas oportunidades para quienes buscan vincularse al mercado laboral en la capital del Meta. En este escenario, distintas empresas mantienen convocatorias activas dirigidas a fortalecer sus equipos de trabajo.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, conducción, logística, ingeniería y ventas, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito.
Cajero(a) de tienda – Cueros Vélez
Salario: $ 1.915.000
Cueros Vélez busca un cajero (a) de tienda dinámico y apasionado que garantice un proceso de facturación ágil y una experiencia de compra memorable para los clientes.
Responsabilidades:
- Realizar el proceso de facturación y recepción de efectivo verificando el medio de pago y la entrega precisa de los productos.
- Proporcionar información clara sobre precios descuentos disponibilidad de productos y garantías para asegurar la satisfacción del cliente.
- Ofrecer opciones como crédito y programas de lealtad para brindar valor adicional a los clientes.
- Apoyar en la recepción y revisión de mercancía cuando sea necesario y mantener el área de trabajo ordenada.
- Colaborar en la gestión de créditos y planes de pago asegurando una correcta recepción de pagos y entrega de tarjetas.
- Realizar el arqueo de caja asegurando que los montos de dinero concuerden con las ventas y reportar inconsistencias.
- Custodiar y reportar inventarios del área asignada para minimizar riesgos de pérdidas.
- Participar en inventarios por líneas de producto y reportar inconsistencias al administrador.
Requerimientos:
- Técnico en carreras administrativos o comerciales.
- Experiencia previa como cajero de tienda operador de caja o encargado de caja.
- Habilidades en manejo de efectivo y facturación.
- Excelentes habilidades de atención al cliente.
- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.
- Comunicación efectiva y orientación al detalle.
Conductor entregador – Bimbo de Colombia
Salario: $ 1.750.905 a $ 2.600.000
Como conductor de reparto será una parte esencial del equipo de logística, asegurando que los productos lleguen a su destino final en perfectas condiciones.
Responsabilidades:
- Conducir vehículos de la empresa para entregar productos a los clientes.
- Asegurar la entrega oportuna y eficiente de los productos.
- Mantener una comunicación efectiva con el equipo de logística.
- Gestionar documentos relacionados con las entregas.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como conductor entregador o repartidor.
- Licencia de conducción vigente y sin infracciones.
- Conocimiento de rutas y direcciones locales.
- Habilidad para manejar documentos y registros de entrega.
Auxiliar de ingeniería – Amarilo
Salario: $ 2.500.000 a $ 2.700.000
En este puesto, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde la innovación y el compromiso son valores fundamentales.
Responsabilidades:
- Apoyar en la elaboración de planos y documentos técnicos.
- Controlar y actualizar los planos de obra.
- Colaborar con ingenieros en el seguimiento de proyectos.
- Asistir en la planificación y ejecución de actividades técnicas.
- Realizar reportes de avance de obra.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería Civil o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de ingeniería.
- Conocimiento en software de diseño como AutoCAD.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicar ideas.
- Disponibilidad para trabajar en Villavicencio.
Asesor comercial externo – Bancamía
Salario: $ 2.138.060 a $ 4.000.000
Si le gustan los retos, disfruta las ventas externas y quiere crecer en el sector financiero mientras genera impacto, este rol es para usted.
Responsabilidades:
- Visitar clientes en diferentes zonas para colocar microcréditos que impulsan sus negocios.
- Gestionar el recaudo de cartera con cercanía y responsabilidad.
- Construir relaciones de confianza con microempresarios.
Requerimientos:
- Técnico, tecnólogo o estudiante universitario desde quinto semestre (modalidad virtual o a distancia).
- Carreras administrativas, comerciales, financieras o rural agropecuarias.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas externas, en roles como TAT, mercaderista, mercaimpulsador o preventista.
- Deseable vehículo propio y disponibilidad para movilizarte dentro de la zona asignada.
Gestor de sede – Keralty
Salario: A convenir
Como gestor de sede será la fuerza motriz detrás de un equipo apasionado, ayudando a alcanzar nuevas metas y a proporcionar una experiencia excepcional a los clientes.
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de la sede para alcanzar objetivos comerciales.
- Asegurar una experiencia excepcional para los clientes mediante un servicio al cliente de alta calidad.
- Gestionar la operación diaria de la sede asegurando eficiencia y productividad.
- Desarrollar e implementar estrategias comerciales para mejorar el rendimiento de la sede.
- Coordinar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales de la empresa.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como gestor de sede líder de sede o similar en el sector comercial.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Conocimiento en técnicas de ventas y servicio al cliente.
- Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.
- Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
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