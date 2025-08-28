Empleo
Buscan asesores comerciales en Medellín y Bogotá: la postulación es 100 % virtual
Estas ofertas ofrecen excelentes condiciones laborales.
Empresas en Medellín y Bogotá están en búsqueda de asesores comerciales, apostando por el talento local para robustecer sus equipos. Estas vacantes ofrecen la posibilidad de vincularse a compañías sólidas, con proyección y beneficios atractivos para quienes cuentan con habilidades en servicio al cliente y negociación.
Si está buscando trabajo, esta es una excelente oportunidad, pues la postulación es 100 % virtual, lo que facilita el proceso y permite a los interesados aplicar desde cualquier lugar sin costo alguno.
A continuación, encontrará más detalles de la convocatoria y el enlace para inscribirse. Si desea explorar la oferta completa, lo invitamos a ingresar a Semana Empleos haciendo clic acá.
Asesor financiero con experiencia bancaria en ventas y libranzas Medellín
Salario: $ 2.157.000
Una entidad financiera se encuentra en búsqueda de asesor de servicios financieros con un enfoque integral, capaz de combinar habilidades comerciales, operativas y de servicio al cliente para brindar una experiencia excepcional a los usuarios.
Ubicación: Medellín
Tipo de contrato: término indefinido
Jornada: disponibilidad para laborar de domingo a domingo en turnos rotativos.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar de manera presencial a los clientes, garantizando un servicio cálido, ágil y efectivo.
- Gestionar operaciones financieras y transaccionales con precisión y cumplimiento de normas internas.
- Identificar oportunidades comerciales, realizar oferta de productos y apoyar en el cumplimiento de metas del equipo.
- Mantener actualizada la información del cliente y asegurar el correcto diligenciamiento de documentos.
- Apoyar en procesos operativos propios de la oficina.
Perfil del candidato ideal:
Formación: técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas, financieras o afines.
Experiencia:
- Mínimo 1 año en el sector financiero, en cargos de atención al cliente presencial, comercial o de caja.
- Conocimientos sólidos en productos financieros y técnicas de ventas.
- Excelente habilidad de comunicación, empatía y enfoque en el cliente.
- Disposición al aprendizaje continuo y trabajo en equipo.
Requisitos indispensables:
- Experiencia previa en entidades financieras.
- Dominio de procesos comerciales y orientación a resultados.
- Manejo de herramientas ofimáticas.
Se ofrece:
- Estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento profesional.
- Capacitación constante.
- Excelente clima laboral.
- Beneficios extralegales.
Asesores comerciales Medellín
Salario a convenir
En In Trucks S.A.S. se buscan ejecutivos de ventas con experiencia comprobada y alta ambición de multiplicar sus ingresos.
Perfil requerido:
- Experiencia mínima de 3 años en ventas consultivas (frío, relacional, cruzado o directo).
- Habilidades destacadas en persuasión, negociación y cierre.
- Proactividad, dinamismo y fuerte orientación a resultados.
- Excelencia en atención al cliente y construcción de relaciones sólidas.
- Manejo de herramientas ofimáticas para análisis y reporte de datos.
Ingresos: Salario base:
- Sin inglés: $1.600.000.
- Con inglés (B2+): $2.100.000.Comisiones en dólares sin techo.
- Con ventas regulares, se pueden superar $2.000.000 en comisiones mensuales.
- Con resultados destacados, es posible alcanzar o superar $5.000.000 en comisiones.
El porcentaje de comisión puede aumentar a medida que crecen los resultados.
Lo que se ofrece: contrato indefinido desde el primer día, ambiente colaborativo, fines de semana libres y plan de emergencias (EMI) para tranquilidad y crecimiento.
Lugar de trabajo: Sabaneta.
Asesor comercial Puente Aranda Bogotá
Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000
COMODIN S.A.S invita a unirse como asesor comercial en el Outlet de Las Américas. La compañía, apasionada por la moda, busca personas con habilidades en ventas y servicio al cliente para representar sus prestigiosas marcas con descuentos del 50%.
Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500 más incentivos atractivos, prestaciones de ley, auxilio de transporte y beneficios exclusivos. Además, se brinda contrato a término fijo y la posibilidad de crecer con un plan de carrera. El trabajo es en turnos rotativos de 8 horas e incluye descuentos exclusivos en las marcas.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes de manera excepcional en el Outlet.
- Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta.
- Cumplir con los indicadores clave de desempeño.
- Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos.
- Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia previa en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail.
- Habilidades sobresalientes en atención al cliente.
- Capacidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo.
- Bachillerato completo.
- Habilidad para cumplir y superar metas de ventas.
Auxiliar comercial de vehículos Bogotá
Salario a convenir
Banco de Occidente busca auxiliar comercial, estudiantes de primeros semestres de carreras afines al área bancaria o tecnólogos recién graduados que deseen desarrollar su carrera en una entidad líder del sector financiero.
Requisitos:
Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente, revisión de créditos, especialmente en bancos.
Funciones:
- Atender consultas y requerimientos de los clientes.
- Proporcionar información sobre productos y servicios del banco.
- Apoyar al equipo comercial.
Condiciones laborales:
- Contrato fijo a 6 meses con posibilidad de renovación.
- Horario: lunes a viernes en jornada de oficina.
- Lugar de trabajo: Bogotá.
- Ambiente laboral dinámico con oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional.
Asesora de tienda temporal Bogotá
Salario a convenir
Se busca asesora comercial temporal para cubrir un reemplazo por vacaciones en la tienda Retiro o Unicentro. El propósito del cargo es asesorar clientes, generar ventas efectivas y garantizar una experiencia de compra de calidad.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría profesional a clientes actuales y potenciales.
- Generar ventas efectivas y cumplir con objetivos de ventas.
- Identificar necesidades y diseñar propuestas a la medida.
- Brindar seguimiento en instalación y servicio posventa.
- Garantizar la fidelización de clientes.
- Apoyar en caja cuando sea necesario.
- Mantener el cumplimiento de indicadores de gestión (KPIs).
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Curso de servicio al cliente y mercadeo.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas o atención al cliente.
- Conocimiento de sistemas POS.
- Habilidad para manejar indicadores KPIs de retail.
- Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.
- Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para manejar objeciones.
- Actitud de servicio y orientación al detalle.