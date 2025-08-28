Empresas en Medellín y Bogotá están en búsqueda de asesores comerciales, apostando por el talento local para robustecer sus equipos. Estas vacantes ofrecen la posibilidad de vincularse a compañías sólidas, con proyección y beneficios atractivos para quienes cuentan con habilidades en servicio al cliente y negociación.

Si está buscando trabajo, esta es una excelente oportunidad, pues la postulación es 100 % virtual, lo que facilita el proceso y permite a los interesados aplicar desde cualquier lugar sin costo alguno.

A continuación, encontrará más detalles de la convocatoria y el enlace para inscribirse. Si desea explorar la oferta completa, lo invitamos a ingresar a Semana Empleos haciendo clic acá.

Asesor financiero con experiencia bancaria en ventas y libranzas Medellín

Salario: $ 2.157.000

Una entidad financiera se encuentra en búsqueda de asesor de servicios financieros con un enfoque integral, capaz de combinar habilidades comerciales, operativas y de servicio al cliente para brindar una experiencia excepcional a los usuarios.

Ubicación: Medellín

Tipo de contrato: término indefinido

Jornada: disponibilidad para laborar de domingo a domingo en turnos rotativos.

Responsabilidades:

Atender y asesorar de manera presencial a los clientes, garantizando un servicio cálido, ágil y efectivo.

Gestionar operaciones financieras y transaccionales con precisión y cumplimiento de normas internas.

Identificar oportunidades comerciales, realizar oferta de productos y apoyar en el cumplimiento de metas del equipo.

Mantener actualizada la información del cliente y asegurar el correcto diligenciamiento de documentos.

Apoyar en procesos operativos propios de la oficina.

Perfil del candidato ideal:

Formación: técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas, financieras o afines.

Experiencia:

Mínimo 1 año en el sector financiero, en cargos de atención al cliente presencial, comercial o de caja.

Conocimientos sólidos en productos financieros y técnicas de ventas.

Excelente habilidad de comunicación, empatía y enfoque en el cliente.

Disposición al aprendizaje continuo y trabajo en equipo.

Requisitos indispensables:

Experiencia previa en entidades financieras.

Dominio de procesos comerciales y orientación a resultados.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Se ofrece:

Estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento profesional.

Capacitación constante.

Excelente clima laboral.

Beneficios extralegales.

Asesores comerciales Medellín

Salario a convenir

En In Trucks S.A.S. se buscan ejecutivos de ventas con experiencia comprobada y alta ambición de multiplicar sus ingresos.

Perfil requerido:

Experiencia mínima de 3 años en ventas consultivas (frío, relacional, cruzado o directo).

Habilidades destacadas en persuasión, negociación y cierre.

Proactividad, dinamismo y fuerte orientación a resultados.

Excelencia en atención al cliente y construcción de relaciones sólidas.

Manejo de herramientas ofimáticas para análisis y reporte de datos.

Ingresos: Salario base:

Sin inglés: $1.600.000.

Con inglés (B2+): $2.100.000.Comisiones en dólares sin techo.

Con ventas regulares, se pueden superar $2.000.000 en comisiones mensuales.

Con resultados destacados, es posible alcanzar o superar $5.000.000 en comisiones.

El porcentaje de comisión puede aumentar a medida que crecen los resultados.

Lo que se ofrece: contrato indefinido desde el primer día, ambiente colaborativo, fines de semana libres y plan de emergencias (EMI) para tranquilidad y crecimiento.

Lugar de trabajo: Sabaneta.

Asesor comercial Puente Aranda Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000

COMODIN S.A.S invita a unirse como asesor comercial en el Outlet de Las Américas. La compañía, apasionada por la moda, busca personas con habilidades en ventas y servicio al cliente para representar sus prestigiosas marcas con descuentos del 50%.

Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500 más incentivos atractivos, prestaciones de ley, auxilio de transporte y beneficios exclusivos. Además, se brinda contrato a término fijo y la posibilidad de crecer con un plan de carrera. El trabajo es en turnos rotativos de 8 horas e incluye descuentos exclusivos en las marcas.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera excepcional en el Outlet.

Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta.

Cumplir con los indicadores clave de desempeño.

Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos.

Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail.

Habilidades sobresalientes en atención al cliente.

Capacidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo.

Bachillerato completo.

Habilidad para cumplir y superar metas de ventas.

Auxiliar comercial de vehículos Bogotá

Salario a convenir

Banco de Occidente busca auxiliar comercial, estudiantes de primeros semestres de carreras afines al área bancaria o tecnólogos recién graduados que deseen desarrollar su carrera en una entidad líder del sector financiero.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente, revisión de créditos, especialmente en bancos.

Funciones:

Atender consultas y requerimientos de los clientes.

Proporcionar información sobre productos y servicios del banco.

Apoyar al equipo comercial.

Condiciones laborales:

Contrato fijo a 6 meses con posibilidad de renovación.

Horario: lunes a viernes en jornada de oficina.

Lugar de trabajo: Bogotá.

Ambiente laboral dinámico con oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional.

Asesora de tienda temporal Bogotá

Salario a convenir

Se busca asesora comercial temporal para cubrir un reemplazo por vacaciones en la tienda Retiro o Unicentro. El propósito del cargo es asesorar clientes, generar ventas efectivas y garantizar una experiencia de compra de calidad.

Responsabilidades:

Brindar asesoría profesional a clientes actuales y potenciales.

Generar ventas efectivas y cumplir con objetivos de ventas.

Identificar necesidades y diseñar propuestas a la medida.

Brindar seguimiento en instalación y servicio posventa.

Garantizar la fidelización de clientes.

Apoyar en caja cuando sea necesario.

Mantener el cumplimiento de indicadores de gestión (KPIs).

Requerimientos: