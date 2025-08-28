Suscribirse

Empleo

Buscan asesores comerciales en Medellín y Bogotá: la postulación es 100 % virtual

Estas ofertas ofrecen excelentes condiciones laborales.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

28 de agosto de 2025, 5:03 p. m.
WOM está en la búsqueda de asesores comerciales.
Aplique ya. | Foto: Getty Images

Empresas en Medellín y Bogotá están en búsqueda de asesores comerciales, apostando por el talento local para robustecer sus equipos. Estas vacantes ofrecen la posibilidad de vincularse a compañías sólidas, con proyección y beneficios atractivos para quienes cuentan con habilidades en servicio al cliente y negociación.

Si está buscando trabajo, esta es una excelente oportunidad, pues la postulación es 100 % virtual, lo que facilita el proceso y permite a los interesados aplicar desde cualquier lugar sin costo alguno.

A continuación, encontrará más detalles de la convocatoria y el enlace para inscribirse. Si desea explorar la oferta completa, lo invitamos a ingresar a Semana Empleos haciendo clic acá.

Asesor financiero con experiencia bancaria en ventas y libranzas Medellín

Salario: $ 2.157.000

Una entidad financiera se encuentra en búsqueda de asesor de servicios financieros con un enfoque integral, capaz de combinar habilidades comerciales, operativas y de servicio al cliente para brindar una experiencia excepcional a los usuarios.

Ubicación: Medellín

Tipo de contrato: término indefinido

Jornada: disponibilidad para laborar de domingo a domingo en turnos rotativos.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar de manera presencial a los clientes, garantizando un servicio cálido, ágil y efectivo.
  • Gestionar operaciones financieras y transaccionales con precisión y cumplimiento de normas internas.
  • Identificar oportunidades comerciales, realizar oferta de productos y apoyar en el cumplimiento de metas del equipo.
  • Mantener actualizada la información del cliente y asegurar el correcto diligenciamiento de documentos.
  • Apoyar en procesos operativos propios de la oficina.

Perfil del candidato ideal:

Formación: técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas, financieras o afines.

Experiencia:

  • Mínimo 1 año en el sector financiero, en cargos de atención al cliente presencial, comercial o de caja.
  • Conocimientos sólidos en productos financieros y técnicas de ventas.
  • Excelente habilidad de comunicación, empatía y enfoque en el cliente.
  • Disposición al aprendizaje continuo y trabajo en equipo.

Requisitos indispensables:

  • Experiencia previa en entidades financieras.
  • Dominio de procesos comerciales y orientación a resultados.
  • Manejo de herramientas ofimáticas.

Se ofrece:

  • Estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento profesional.
  • Capacitación constante.
  • Excelente clima laboral.
  • Beneficios extralegales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesores comerciales Medellín

Salario a convenir

En In Trucks S.A.S. se buscan ejecutivos de ventas con experiencia comprobada y alta ambición de multiplicar sus ingresos.

Perfil requerido:

  • Experiencia mínima de 3 años en ventas consultivas (frío, relacional, cruzado o directo).
  • Habilidades destacadas en persuasión, negociación y cierre.
  • Proactividad, dinamismo y fuerte orientación a resultados.
  • Excelencia en atención al cliente y construcción de relaciones sólidas.
  • Manejo de herramientas ofimáticas para análisis y reporte de datos.

Ingresos: Salario base:

  • Sin inglés: $1.600.000.
  • Con inglés (B2+): $2.100.000.Comisiones en dólares sin techo.
  • Con ventas regulares, se pueden superar $2.000.000 en comisiones mensuales.
  • Con resultados destacados, es posible alcanzar o superar $5.000.000 en comisiones.

El porcentaje de comisión puede aumentar a medida que crecen los resultados.

Lo que se ofrece: contrato indefinido desde el primer día, ambiente colaborativo, fines de semana libres y plan de emergencias (EMI) para tranquilidad y crecimiento.

Lugar de trabajo: Sabaneta.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial Puente Aranda Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000

COMODIN S.A.S invita a unirse como asesor comercial en el Outlet de Las Américas. La compañía, apasionada por la moda, busca personas con habilidades en ventas y servicio al cliente para representar sus prestigiosas marcas con descuentos del 50%.

Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500 más incentivos atractivos, prestaciones de ley, auxilio de transporte y beneficios exclusivos. Además, se brinda contrato a término fijo y la posibilidad de crecer con un plan de carrera. El trabajo es en turnos rotativos de 8 horas e incluye descuentos exclusivos en las marcas.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes de manera excepcional en el Outlet.
  • Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta.
  • Cumplir con los indicadores clave de desempeño.
  • Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos.
  • Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail.
  • Habilidades sobresalientes en atención al cliente.
  • Capacidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo.
  • Bachillerato completo.
  • Habilidad para cumplir y superar metas de ventas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar comercial de vehículos Bogotá

Salario a convenir

Banco de Occidente busca auxiliar comercial, estudiantes de primeros semestres de carreras afines al área bancaria o tecnólogos recién graduados que deseen desarrollar su carrera en una entidad líder del sector financiero.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente, revisión de créditos, especialmente en bancos.

Funciones:

  • Atender consultas y requerimientos de los clientes.
  • Proporcionar información sobre productos y servicios del banco.
  • Apoyar al equipo comercial.

Condiciones laborales:

  • Contrato fijo a 6 meses con posibilidad de renovación.
  • Horario: lunes a viernes en jornada de oficina.
  • Lugar de trabajo: Bogotá.
  • Ambiente laboral dinámico con oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesora de tienda temporal Bogotá

Salario a convenir

Se busca asesora comercial temporal para cubrir un reemplazo por vacaciones en la tienda Retiro o Unicentro. El propósito del cargo es asesorar clientes, generar ventas efectivas y garantizar una experiencia de compra de calidad.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría profesional a clientes actuales y potenciales.
  • Generar ventas efectivas y cumplir con objetivos de ventas.
  • Identificar necesidades y diseñar propuestas a la medida.
  • Brindar seguimiento en instalación y servicio posventa.
  • Garantizar la fidelización de clientes.
  • Apoyar en caja cuando sea necesario.
  • Mantener el cumplimiento de indicadores de gestión (KPIs).

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Curso de servicio al cliente y mercadeo.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas o atención al cliente.
  • Conocimiento de sistemas POS.
  • Habilidad para manejar indicadores KPIs de retail.
  • Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.
  • Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para manejar objeciones.
  • Actitud de servicio y orientación al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Imágenes de una de las peores tragedias naturales en la historia de EE.UU.: 20 años desde que el huracán Katrina destruyó Nueva Orleans

2. ¿Qué ha pasado con los 33 militares secuestrados en Guaviare? Fuerzas Militares publicaron un video

3. Caos en asilo de Miami: un residente de 79 años acusa a su compañero de querer matarlo y la disputa acaba en tragedia

4. Así reaccionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la pelea a golpes entre senadores en México

5. Gustavo Petro admitió que le quedan unos meses y remató en plena alocución: “Algunos dirán qué lástima”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesTrabajoOfertasMedellínBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.