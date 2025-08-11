Empleo
Buscan asesores de call center remoto, pagan hasta $3.000.000
¡Aplique ya! El proceso es 100 % virtual.
Si tiene experiencia en servicio al cliente y busca un empleo que le permita trabajar desde la comodidad de su hogar, esta es una excelente oportunidad. Varias empresas están contratando asesores de call center para atender clientes por teléfono y mensajería de texto, ofreciendo salarios que pueden llegar hasta los $ 3 millones.
Además de la flexibilidad del trabajo remoto, muchas de estas vacantes incluyen bonos por desempeño, jornadas fijas y posibilidades de crecimiento dentro de la compañía.
El proceso de aplicación es 100 % virtual: solo debe elegir la oferta que más se ajuste a su perfil, registrar sus datos y postularse. Recuerde que si completa su hoja de vida con toda su experiencia y habilidades, aumentará sus probabilidades de ser contactado.
Asesor call center para institución educativa
Salario: $ 1.500.000 a $ 3.000.000
Institución educativa requiere asesor(a) para call center y mensajería de texto en el área de admisiones o ventas. El trabajo es 100 % remoto, con un salario base más comisiones. Es indispensable contar con un espacio adecuado sin interrupciones, computador y acceso a internet. Se requiere experiencia mínima de 1 año en ventas.
Asesor comercial / ventas telefónicas sin techo/ 100% remoto
Salario: $ 1.427.000 a $ 3.000.000
Empresa en crecimiento requiere ejecutivos(as) de ventas con experiencia en productos intangibles y excelente capacidad de cierre. Se busca un perfil consultivo, autogestionado y orientado a resultados.
Condiciones económicas
- Salario base: $ 1.427.880.
- Bono garantizado (primeros 2 meses): $ 285.000.
- Comisiones sin techo: promedio $ 700.000 a $ 1.000.000.
- Acelerador por cumplimiento: hasta el 85 % adicional.
- Contrato indefinido.
- Pago quincenal, mes vencido, 100 % prestacional.
- Horario: lunes a viernes 8:00 a. m. – 5:30 p. m., sábados 8:00 a. m. – 1:00 p. m.
Etapas de formación
- Entrenamiento inicial: 10 días hábiles
- Fase de nesting: 1 semana en operación real
Responsabilidades
- Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).
- Cierre de ventas durante la llamada.
- Gestión postventa y seguimiento personalizado.
- Cumplimiento de presupuesto y referidos.
- Registro y seguimiento en CRM (Salesforce o Sinergy).
Perfil requerido
- Experiencia mínima de 1 año en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).
- Alta capacidad de indagación, cierre efectivo y rápida toma de decisión.
- Experiencia en ventas 100 % remotas.
- Manejo de CRM.
- Perfil consultivo y orientado a resultados.
- Autogestión de leads.
- No estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.
Agente de telemercadeo
Salario: $ 1.979.040 a $ 2.200.000
Empresa busca agente de telemercadeo con al menos 6 meses de experiencia para realizar prospección y comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales, en el marco de proyectos de aseguramiento de sistemas mediante pruebas de pentesting.
Requerimientos
- Experiencia en prospección y comunicación en frío.
- Comunicación asertiva, verbal y escrita.
- Experiencia en atención al cliente y/o ventas.
- Conocimiento en plataformas CRM.
Beneficios
- Contrato indefinido.
- Modalidad 100 % remota.
- Oportunidad de impactar en la seguridad de sistemas críticos.
Ejecutivo de ventas
Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000
Empresa requiere ejecutivo(a) de ventas outbound con contrato indefinido y modalidad 100 % remota.
Condiciones
- Horario: lunes a viernes 8:00 a. m. – 5:00 p. m. y sábados 8:00 a. m. – 12:00 p. m.
- Salario + comisiones: hasta $ 2.500.000, según metas.
Requisitos
- Mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).
- Experiencia laboral formal.
- Edad entre 21 y 48 años.
- No estudiantes presenciales.
- PC con cámara disponible.
Analista de facturación de transporte y logística
Salario: $ 2.000.000
Multinacional busca auditor(a) de facturación de fletes con experiencia en transporte terrestre o procesos aduaneros.
- Modalidad: 100% remota – aplica en cualquier ciudad de Colombia
- Horario: lunes a viernes, disponibilidad ocasional los sábados.
- Contrato: obra o labor.
Perfil requerido
- Técnico, tecnólogo o profesional en Comercio Internacional, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en facturación de transporte terrestre o aduanas.
- Capacidad de análisis y atención al detalle.
- Manejo de herramientas ofimáticas.
Funciones
- Revisar y auditar facturas de transporte y logística.
- Validar tarifas, tiempos, pesos y cobros pactados.
- Identificar y reportar errores o sobrecostos.
- Elaborar reportes mensuales de control de gastos.