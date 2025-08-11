Buscan asesores de call center remoto, pagan hasta $3.000.000

Si tiene experiencia en servicio al cliente y busca un empleo que le permita trabajar desde la comodidad de su hogar, esta es una excelente oportunidad. Varias empresas están contratando asesores de call center para atender clientes por teléfono y mensajería de texto, ofreciendo salarios que pueden llegar hasta los $ 3 millones.

Además de la flexibilidad del trabajo remoto, muchas de estas vacantes incluyen bonos por desempeño, jornadas fijas y posibilidades de crecimiento dentro de la compañía.

El proceso de aplicación es 100 % virtual: solo debe elegir la oferta que más se ajuste a su perfil, registrar sus datos y postularse. Recuerde que si completa su hoja de vida con toda su experiencia y habilidades, aumentará sus probabilidades de ser contactado.

Asesor call center para institución educativa

Salario: $ 1.500.000 a $ 3.000.000

Institución educativa requiere asesor(a) para call center y mensajería de texto en el área de admisiones o ventas. El trabajo es 100 % remoto, con un salario base más comisiones. Es indispensable contar con un espacio adecuado sin interrupciones, computador y acceso a internet. Se requiere experiencia mínima de 1 año en ventas.

Asesor comercial / ventas telefónicas sin techo/ 100% remoto

Salario: $ 1.427.000 a $ 3.000.000

Empresa en crecimiento requiere ejecutivos(as) de ventas con experiencia en productos intangibles y excelente capacidad de cierre. Se busca un perfil consultivo, autogestionado y orientado a resultados.

Condiciones económicas

Salario base: $ 1.427.880.

Bono garantizado (primeros 2 meses): $ 285.000.

Comisiones sin techo: promedio $ 700.000 a $ 1.000.000.

Acelerador por cumplimiento: hasta el 85 % adicional.

Contrato indefinido.

Pago quincenal, mes vencido, 100 % prestacional.

Horario: lunes a viernes 8:00 a. m. – 5:30 p. m., sábados 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Etapas de formación

Entrenamiento inicial: 10 días hábiles

Fase de nesting: 1 semana en operación real

Responsabilidades

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software ).

). Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y seguimiento personalizado.

Cumplimiento de presupuesto y referidos.

Registro y seguimiento en CRM (Salesforce o Sinergy).

Perfil requerido

Experiencia mínima de 1 año en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).

Alta capacidad de indagación, cierre efectivo y rápida toma de decisión.

Experiencia en ventas 100 % remotas.

Manejo de CRM.

Perfil consultivo y orientado a resultados.

Autogestión de leads .

. No estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Agente de telemercadeo

Salario: $ 1.979.040 a $ 2.200.000

Empresa busca agente de telemercadeo con al menos 6 meses de experiencia para realizar prospección y comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales, en el marco de proyectos de aseguramiento de sistemas mediante pruebas de pentesting.

Requerimientos

Experiencia en prospección y comunicación en frío.

Comunicación asertiva, verbal y escrita.

Experiencia en atención al cliente y/o ventas.

Conocimiento en plataformas CRM.

Beneficios

Contrato indefinido.

Modalidad 100 % remota.

Oportunidad de impactar en la seguridad de sistemas críticos.

Ejecutivo de ventas

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

Empresa requiere ejecutivo(a) de ventas outbound con contrato indefinido y modalidad 100 % remota.

Condiciones

Horario: lunes a viernes 8:00 a. m. – 5:00 p. m. y sábados 8:00 a. m. – 12:00 p. m.

Salario + comisiones: hasta $ 2.500.000, según metas.

Requisitos

Mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.

Analista de facturación de transporte y logística

Salario: $ 2.000.000

Multinacional busca auditor(a) de facturación de fletes con experiencia en transporte terrestre o procesos aduaneros.

Modalidad: 100% remota – aplica en cualquier ciudad de Colombia

Horario: lunes a viernes, disponibilidad ocasional los sábados.

Contrato: obra o labor.

Perfil requerido

Técnico, tecnólogo o profesional en Comercio Internacional, Administración o afines.

Experiencia mínima de 2 años en facturación de transporte terrestre o aduanas.

Capacidad de análisis y atención al detalle.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Funciones