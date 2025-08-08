¿Buscando trabajo en Cali? Conozca estas ofertas

Si está en Cali y quiere dar un paso adelante en su carrera, esta puede ser la oportunidad perfecta. Varias empresas de diferentes sectores están contratando y ofrecen salarios competitivos, posibilidades de crecimiento y jornadas en distintos horarios para adaptarse a diferentes perfiles.

Recuerde que al final de cada vacante encontrará en enlace de inscripción. Este proceso es gratuito, pero entre más completo su perfil, mayores las oportunidades de contratación.

Aquí le compartimos algunas de las vacantes más destacadas:

Administrador de punto de venta, Coordinador

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Se requiere líder de tienda para una de las compañías más grandes del país en el sector retail, con presencia en 13 países de Latinoamérica. La posición busca un perfil orientado a resultados, con habilidades en liderazgo de equipos y gestión de indicadores comerciales, para contribuir al crecimiento y desarrollo de la marca.

Funciones principales

Liderar al equipo de trabajo y gestionar el clima laboral.

Asegurar el cumplimiento de indicadores y presupuesto de ventas.

Manejar la caja registradora y arqueos.

Organizar la malla horaria del equipo.

Controlar inventarios y realizar pedidos.

Garantizar la correcta exhibición de productos.

Brindar un servicio y atención al cliente de excelencia.

Requisitos

Bachiller culminado.

Experiencia mínima de un año como administrador(a) de tienda, preferiblemente en el sector retail textil.

Conocimiento y manejo de indicadores comerciales (UxF, VxF, tasa de conversión).

Experiencia en manejo de personal y organización de equipos.

Condiciones salariales

Salario mensual promedio entre $2.000.000 y $4.000.000, según la categoría de tienda asignada.

Horario

Turnos rotativos entre 9:00 a. m. y 9:00 p. m.

Jornada laboral de 44 horas semanales.

Promotor

Salario: $ 1.423.500

Se requiere promotor con experiencia en ventas en almacenes multimarca o grandes superficies. La posición busca una persona con actitud positiva y pasión por el mundo de las ventas, interesada en formar parte de una empresa líder en la industria textil y con proyección de crecimiento profesional.

Responsabilidades

Asesorar a los clientes sobre nuestros productos textiles.

Mantener el área de venta organizada y atractiva.

Realizar inventarios y gestionar el stock de productos.

Colaborar en la implementación de estrategias de venta.

Cumplir con los objetivos de venta establecidos.

Requerimientos

Experiencia mínima de 1 año en ventas.

Conocimiento en productos textiles.

Habilidad para comunicarse efectivamente con los clientes.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.

Coordinador de operaciones

Salario: $ 3.964.441

Se requiere profesional para coordinar y asegurar todas las actividades operativas relacionadas con la planeación y ejecución del cuerpo técnico asignado, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y los KPIs pactados con el cliente corporativo. El cargo implica liderar al equipo, optimizar recursos y asegurar una operación eficiente, oportuna y orientada a resultados.

Requisitos indispensables

Formación académica: tecnólogo titulado o estudiante a partir de séptimo semestre en Ingeniería de Telecomunicaciones, Eléctrica, Electrónica, Sistemas, Mecánica, Industrial, Productividad y Calidad, Administración o áreas afines a las TIC.

Experiencia mínima de tres años en cargos similares, preferiblemente en empresas de telecomunicaciones o BPO.

Perfil buscado

Comunicación asertiva y liderazgo inspirador.

Enfoque en el cumplimiento de metas y en el servicio al cliente.

Capacidad de adaptación a cambios estratégicos y liderazgo en procesos de mejora.

Proactividad, disciplina y organización.

Recursividad para la toma de decisiones rápidas y efectivas.

Alta orientación a resultados y vocación comercial.

Condiciones laborales

Entorno de trabajo dinámico y colaborativo.

Oportunidades de crecimiento y formación profesional.

Retos constantes en una compañía líder del sector.

Integración a un equipo apasionado por la innovación y el servicio.

Mercaimpulsadoras de temporada

La posición está dirigida a personas dinámicas y comprometidas, con experiencia mínima de un año en promoción y reposición de productos en supermercados.

El cargo implica interactuar directamente en los puntos de venta, garantizando la óptima presentación de los productos y promoviendo su comercialización.

Responsabilidades

Reposición y rotación de productos en el punto de venta.

Control de inventario y verificación de fechas de vencimiento.

Implementación de material POP y planogramas.

Limpieza y orden del lineal.

Ejecución de exhibiciones adicionales.

Reporte de novedades a través de aplicativo móvil.

Relación efectiva con el personal de los puntos de venta.

Cumplimiento de indicadores (KPI’s).

Requerimientos

Experiencia mínima de 1 año como mercaimpulsador, promotor de ventas o Impulsador de mercado.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 6:20 p.m.

Habilidades en manejo de inventarios y control de fechas de vencimiento.

Capacidad para implementar planogramas y material POP.

Excelente relación interpersonal y habilidades comunicativas.

Telemercaderista con experiencia

Salario: $ 1.650.000

La posición está orientada a profesionales apasionados por las ventas, con habilidades comprobadas en la gestión de clientes en frío.

Objetivo del cargo

Impulsar la generación de citas para representantes comerciales mediante llamadas telefónicas efectivas, así como gestionar y resolver objeciones de manera profesional.

Perfil requerido

Experiencia comprobada en televentas, telemarketing o gestión de clientes en frío.

Habilidad para comunicarse de forma persuasiva y profesional.

Orientación a resultados y capacidad para trabajar en entornos dinámicos.

Se ofrece

Vinculación a una empresa consolidada y en crecimiento.

Oportunidad de desarrollo profesional en un ambiente dinámico y orientado a resultados.

Responsabilidades

Realizar llamadas en frío para promocionar productos de cocina.

Identificar y calificar oportunidades.

Resolver objeciones de clientes durante las llamadas.

Mantener un registro detallado de las interacciones con los clientes.

Colaborar con el equipo de ventas para optimizar las estrategias de telemarketing.

Requerimientos

Conocimiento en manejo de sistemas de telemarketing.

Experiencia previa como telemercaderista o en un rol similar.

Habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para manejar objeciones en llamadas.

Técnico en cocina - Chef

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Se requiere técnico en cocina con experiencia en repostería para integrarse a una empresa de reconocida trayectoria. La posición está orientada a un profesional con al menos un año de experiencia como chef pastelero, encargado de la preparación de postres y la realización de degustaciones en puntos de venta.

Responsabilidades

Preparar productos de repostería de alta calidad para degustación.

Realizar presentaciones de productos en diferentes puntos de venta.

Desplazarse a distintas ciudades para eventos y presentaciones.

Mantener estándares de calidad y seguridad en la cocina.

Colaborar con el equipo de cocina en tareas diarias.

Requerimientos