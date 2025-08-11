¿Buscando trabajo en Pereira? Conozca estas vacantes

Pereira se consolida como un punto clave para el empleo en la región, con oportunidades que van desde cargos operativos hasta posiciones especializadas.

Lo mejor es que las postulaciones pueden realizarse en línea, de manera rápida y sin trámites complejos.

La mayoría de estas ofertas incluyen beneficios adicionales y horarios que se adaptan a diferentes necesidades, lo que las convierte en una excelente oportunidad para quienes desean dar un nuevo paso en su carrera.

Ejecutivo comercial

Salario: $ 1.750.000 a $ 2.100.000

Seguridad Atlas Ltda., empresa líder en soluciones integrales de seguridad, requiere ejecutivo(a) comercial para promocionar y vender productos y servicios innovadores del sector. El cargo implica un alto nivel de movilidad y disponibilidad, aportando al fortalecimiento de relaciones comerciales y la captación de nuevos clientes.

Funciones principales

Promocionar y vender productos y servicios de seguridad.

Mantener relaciones sólidas con clientes existentes.

Realizar visitas para fidelizar y captar nuevas oportunidades.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Reportar avances y resultados a la gerencia.

Requisitos

Experiencia mínima de un año en ventas o roles comerciales.

Conocimiento del mercado local de Tuluá.

Habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para ventas puerta a puerta.

Movilidad para realizar visitas.

Contador público

Salario: $ 3.500.000

Se requiere contador(a) público(a) senior para coordinar y gestionar criterios contables y fiscales, garantizando el cumplimiento de políticas y procedimientos. El cargo tiene contrato indefinido y demanda experiencia comprobada en áreas contables, revisoría fiscal o auditoría.

Funciones principales

Estructurar lineamientos contables y fiscales acordes con la dinámica del negocio.

Garantizar el cumplimiento normativo evitando sanciones.

Realizar seguimiento de causaciones y conciliaciones bancarias.

Optimizar procesos en el área contable.

Liquidar nómina y ejecutar tareas administrativas y financieras.

Requisitos

Profesional en contaduría pública.

Experiencia mínima de tres años en el área.

Conocimientos en impuestos nacionales, normativa internacional y seguridad social.

Auxiliar de panadería

Salario: $ 1.788.000

Reconocido almacén de cadena requiere auxiliar de panadería con conocimientos en procesos de preformado, horneo y repostería (masas, masa madre, hojaldres, croissants, panes).

Requisitos

Bachiller o técnico(a) en panadería.

Experiencia mínima de un año en el área.

Disponibilidad de tiempo completo.

Actitud para trabajo en equipo.

Contrato: a término indefinido.

Bodeguero de tienda

Salario: $ 1.533.000

Se requiere bodeguero(a) de tienda para garantizar la organización, limpieza y control de productos en bodega.

Funciones principales

Mantener orden y limpieza en bodega y áreas asignadas.

Gestionar traslados, nivelaciones y devoluciones.

Controlar ingreso, salida y stock de productos.

Procesar garantías y revisar inventarios.

Requisitos

Experiencia mínima de seis meses en cargos similares.

Conocimiento en manejo de inventarios.

Deseable manejo de montacargas.

Habilidades básicas en informática.

Bachillerato completo.

Condiciones

Contrato directo.

Horario: domingo a domingo, un día compensatorio entre semana; turnos de apertura o cierre.

Conductor/a entregador

Salario a convenir

Bimbo requiere conductor(a) entregador(a) con licencia C1 o C2 y experiencia en empresas de consumo masivo.

Funciones principales

Distribuir productos en la ruta asignada.

Asegurar carga y descarga seguras.

Mantener vehículo en óptimas condiciones.

Requisitos

Licencia C1 o C2 vigente con al menos 18 meses desde expedición.

Experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo.

Disponibilidad de lunes a sábado.

No tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

Asesora de belleza

Salario: $ 1.973.120

Farmatodo busca asesor(a) de belleza para impulsar ventas de cosméticos y ofrecer asesoría personalizada al cliente.

Funciones principales

Impulsar la venta de productos cosméticos.

Brindar asesoría personalizada.

Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.

Mantener orden y presentación en el área de trabajo.

Requisitos