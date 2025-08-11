Suscribirse

Empleo

¿Buscando trabajo en Pereira? Conozca estas vacantes

¡Aplique ya!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

11 de agosto de 2025, 8:46 p. m.
Pereira, Risaralda
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Pereira se consolida como un punto clave para el empleo en la región, con oportunidades que van desde cargos operativos hasta posiciones especializadas.

Lo mejor es que las postulaciones pueden realizarse en línea, de manera rápida y sin trámites complejos.

La mayoría de estas ofertas incluyen beneficios adicionales y horarios que se adaptan a diferentes necesidades, lo que las convierte en una excelente oportunidad para quienes desean dar un nuevo paso en su carrera.

Ejecutivo comercial

Salario: $ 1.750.000 a $ 2.100.000

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”

Seguridad Atlas Ltda., empresa líder en soluciones integrales de seguridad, requiere ejecutivo(a) comercial para promocionar y vender productos y servicios innovadores del sector. El cargo implica un alto nivel de movilidad y disponibilidad, aportando al fortalecimiento de relaciones comerciales y la captación de nuevos clientes.

Funciones principales

  • Promocionar y vender productos y servicios de seguridad.
  • Mantener relaciones sólidas con clientes existentes.
  • Realizar visitas para fidelizar y captar nuevas oportunidades.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
  • Reportar avances y resultados a la gerencia.

Requisitos

  • Experiencia mínima de un año en ventas o roles comerciales.
  • Conocimiento del mercado local de Tuluá.
  • Habilidades de comunicación y negociación.
  • Disponibilidad para ventas puerta a puerta.
  • Movilidad para realizar visitas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador público

Salario: $ 3.500.000

Se requiere contador(a) público(a) senior para coordinar y gestionar criterios contables y fiscales, garantizando el cumplimiento de políticas y procedimientos. El cargo tiene contrato indefinido y demanda experiencia comprobada en áreas contables, revisoría fiscal o auditoría.

Funciones principales

  • Estructurar lineamientos contables y fiscales acordes con la dinámica del negocio.
  • Garantizar el cumplimiento normativo evitando sanciones.
  • Realizar seguimiento de causaciones y conciliaciones bancarias.
  • Optimizar procesos en el área contable.
  • Liquidar nómina y ejecutar tareas administrativas y financieras.

Requisitos

  • Profesional en contaduría pública.
  • Experiencia mínima de tres años en el área.
  • Conocimientos en impuestos nacionales, normativa internacional y seguridad social.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de panadería

Salario: $ 1.788.000

Reconocido almacén de cadena requiere auxiliar de panadería con conocimientos en procesos de preformado, horneo y repostería (masas, masa madre, hojaldres, croissants, panes).

Requisitos

  • Bachiller o técnico(a) en panadería.
  • Experiencia mínima de un año en el área.
  • Disponibilidad de tiempo completo.
  • Actitud para trabajo en equipo.
  • Contrato: a término indefinido.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bodeguero de tienda

Salario: $ 1.533.000

Se requiere bodeguero(a) de tienda para garantizar la organización, limpieza y control de productos en bodega.

Funciones principales

  • Mantener orden y limpieza en bodega y áreas asignadas.
  • Gestionar traslados, nivelaciones y devoluciones.
  • Controlar ingreso, salida y stock de productos.
  • Procesar garantías y revisar inventarios.

Requisitos

  • Experiencia mínima de seis meses en cargos similares.
  • Conocimiento en manejo de inventarios.
  • Deseable manejo de montacargas.
  • Habilidades básicas en informática.
  • Bachillerato completo.

Condiciones

  • Contrato directo.
  • Horario: domingo a domingo, un día compensatorio entre semana; turnos de apertura o cierre.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conductor/a entregador

Salario a convenir

Bimbo requiere conductor(a) entregador(a) con licencia C1 o C2 y experiencia en empresas de consumo masivo.

Funciones principales

Distribuir productos en la ruta asignada.

Asegurar carga y descarga seguras.

Mantener vehículo en óptimas condiciones.

Requisitos

Licencia C1 o C2 vigente con al menos 18 meses desde expedición.

Experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo.

Disponibilidad de lunes a sábado.

No tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesora de belleza

Salario: $ 1.973.120

Farmatodo busca asesor(a) de belleza para impulsar ventas de cosméticos y ofrecer asesoría personalizada al cliente.

Funciones principales

  • Impulsar la venta de productos cosméticos.
  • Brindar asesoría personalizada.
  • Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.
  • Mantener orden y presentación en el área de trabajo.

Requisitos

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de seis meses en ventas de productos cosméticos.
  • Disponibilidad de lunes a sábado y entre dos y tres domingos al mes.
  • Habilidades de comunicación y atención al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo para mayores de 50 años: Comfama abre vacantes

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

2. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

3. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

4. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

5. Última decisión con Luis Muriel en Estados Unidos ahonda dolor a Leo Messi en Inter Miami

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleoTrabajo Sí Hayvacantes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.