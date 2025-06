¿Buscando un ingreso adicional? Hay vacantes de medio tiempo y remotas

Convocatoria laboral remota - medio tiempo

Trabaja medio tiempo desde casa

Están en búsqueda de excelente auxiliar de gestión humana, con ganas de trabajar; se necesita contar con disponibilidad para trabajar medio tiempo y mucha actitud, no se requiere experiencia. Realizara funciones de selección de personal, manejo de bases de datos, publicación de ofertas laborales.

Community manager (medio tiempo)

Asisten administrativo/ medio tiempo

Empresa en crecimiento busca personal para realizar actividades administrativas tales como gestión de documentos y registros, atención y recepción de llamadas (no ventas) manejo básico de datos y controles, apoyo en actividades organizativas desde casa, con horario flexible. No se requiere de experiencia previa, solo disposición para aprender requisito ser mayor de edad, haber culminados el bachillerato residir en Bogotá y alrededores de Cundinamarca contar con acceso a internet y un dispositivo, no se necesita de experiencia oportunidad de generar ingresos sin salir de casa.