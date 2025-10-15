Cali busca talento: conozca las oportunidades laborales

Empresas de distintos sectores están apostando por el talento de la región, impulsando nuevas contrataciones y abriendo espacios para perfiles con y sin experiencia. Desde la industria logística hasta el sector salud y los servicios empresariales, la capital del Valle se consolida como un punto clave para quienes buscan crecer profesionalmente.

Las vacantes activas ofrecen opciones en diferentes niveles, con posibilidades de estabilidad, desarrollo y proyección a largo plazo. Este movimiento refleja la confianza de las compañías en el potencial caleño y el interés por seguir fortaleciendo la empleabilidad local.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Postulaciones abiertas para todos los perfiles. | Foto: Stock

Asesoría y atención al cliente

Empresa: Funeraria Inversiones y Planes de La Paz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como especialista en atención al cliente, será fundamental para mantener la satisfacción del cliente, promoviendo los productos y servicios.

Responsabilidades:

Brindar atención personalizada, amable y oportuna a los clientes.

Promover los productos y servicios de la empresa.

Identificar las necesidades del cliente y ofrecer alternativas adecuadas.

Realizar seguimiento y acompañamiento en los procesos de atención.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos y satisfacción del cliente.

Mantener una excelente presentación personal y reflejar la imagen institucional.

Requerimientos:

Experiencia en atención al cliente y/o áreas comerciales.

Alta calidad humana, empatía y habilidades de comunicación asertiva.

Gusto por las ventas y el trabajo orientado a resultados.

Presentación personal impecable y actitud positiva.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos.

Vendedor ferretería

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este puesto es ideal para aquellos que disfrutan de brindar un servicio excepcional, asegurando que cada cliente tenga una experiencia de compra memorable.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en productos de plomería.

Garantizar una excelente presentación de las áreas de venta.

Utilizar canales de venta digitales y físicos para aumentar las ventas.

Fidelizar clientes mediante una atención postventa de calidad.

Contribuir al cumplimiento de indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Conocimientos básicos en productos de plomería.

Habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar en Cali Sur.

Residente gestión de costos

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de controlar, estimar y gestionar los presupuestos de ejecución de obras, garantizando que se alineen con las políticas corporativas y los indicadores financieros establecidos.

Responsabilidades:

Controlar y gestionar el presupuesto de ejecución de obras.

Asegurar el cumplimiento del modelo de gestión de costos.

Estimación y control de los costos del proyecto.

Garantizar la alineación con políticas corporativas y financieros.

Colaborar con el equipo para resolver problemas financieros.

Requerimientos:

Título profesional en ingeniería civil o arquitectura.

Experiencia mínima de 3 años en manejo de presupuestos y costos de obra.

Analista de reclutamiento y selección

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico, manejando el contacto con cliente interno y externo, aplicando e interpretando pruebas psicotécnicas y gestionando los resultados de assessment center.

Responsabilidades:

Realizar levantamiento de perfiles de cargo.

Publicar vacantes en diversos portales de empleo.

Coordinar procesos de reclutamiento masivo.

Conducir entrevistas por competencia.

Mantener contacto con cliente interno y externo.

Aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.

Gestionar informes de assessment center.

Hacer seguimiento a candidatos en etapa de contratación.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 2 años en reclutamiento y selección.

Conocimiento en entrevistas por competencia.

Habilidad para realizar levantamiento de perfiles.

Experiencia en aplicación de pruebas psicotécnicas.