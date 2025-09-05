Cargos para temporada: conozca las ofertas activas aquí

Múltiples empresas en Colombia ya están reforzando sus equipos con personal para la temporada, una gran oportunidad para quienes buscan ingresos adicionales o dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Los cargos disponibles abarcan áreas como ventas, logística, atención al cliente y producción, con opciones tanto para estudiantes como para técnicos y profesionales con experiencia.

¿Cómo postularse?

Aplicar es fácil y gratuito a través de la sección de Semana Empleos, donde podrá encontrar la vacante que mejor se ajuste a su perfil en pocos minutos. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Los trabajos de temporada permiten adquirir y pulir habilidades importantes como la comunicación, gestión del tiempo, trabajo en equipo y específicas del sector, como el servicio al cliente. | Foto: Getty Images

Auxiliar logístico de bodega – Temporada – Bogotá

Empresa: Grupo Soluciones Horizonte

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

Tipo de contrato: Temporal

Grupo Soluciones Horizonte está buscando un asistente logístico que apoye en la distribución y manejo de mercancía durante esta temporada.

Responsabilidades:

Alistar mercancía para despacho.

Distribuir y organizar productos en bodega.

Cargar y descargar mercancía según instrucciones.

Participar en la distribución de la mercancía.

Apoyar en el control de inventario y stock.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en alistamiento y despacho

Certificación de experiencia laboral.

Disponibilidad para trabajar en Engativá Bogotá.

Habilidad para realizar cargue y descargue de mercancía

Bachillerato completo.

Vendedor temporada Navidad – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Como asesor comercial navideño, será responsable de presentar de manera adecuada las áreas a su cargo y ofrecer una completa asesoría en productos, proyectos y servicios.

Responsabilidades:

Asegurar una presentación adecuada de las áreas a cargo.

Ofrecer asesoría completa en productos, proyectos y servicios.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o servicio al cliente.

Conocimiento básico de herramientas digitales.

Habilidades interpersonales sólidas.

Actitud proactiva y orientada al cliente.

Vendedora temporada – Bucaramanga

Empresa: Avemaría

Salario: $ 1.651.000

Tipo de contrato: Temporal

En Avemaría se encuentra abierta la oportunidad para que usted se vincule como vendedora en la temporada de amor y amistad. Se busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.

Responsabilidades:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: Bachillerato completo.

Cajero temporada – Cali

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona la moda, el estilo y las ventas? ¡Esta es su oportunidad! STF GROUP (Studio F, Ela y STF MAN) se encuentra en búsqueda de cajeros con experiencia comercial mínima de 6 meses certificable (preferiblemente en marcas de moda).

Responsabilidades:

Procesar pagos y transacciones con precisión.

Atender a los clientes con amabilidad y profesionalismo.

Mantener el área de la caja ordenada y limpia.

Asistir en funciones adicionales del punto de venta según sea requerido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Ser mayor de edad.

Contar con Cédula de Ciudadanía.

Disponibilidad inmediata para trabajar en Cali.

Disposición para trabajar tiempo completo (no estudiantes presenciales).