Cargos para temporada: conozca las ofertas activas aquí
Las vacantes están disponibles a nivel nacional.
Múltiples empresas en Colombia ya están reforzando sus equipos con personal para la temporada, una gran oportunidad para quienes buscan ingresos adicionales o dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Los cargos disponibles abarcan áreas como ventas, logística, atención al cliente y producción, con opciones tanto para estudiantes como para técnicos y profesionales con experiencia.
¿Cómo postularse?
Aplicar es fácil y gratuito a través de la sección de Semana Empleos, donde podrá encontrar la vacante que mejor se ajuste a su perfil en pocos minutos. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.
Auxiliar logístico de bodega – Temporada – Bogotá
Empresa: Grupo Soluciones Horizonte
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000
Tipo de contrato: Temporal
Grupo Soluciones Horizonte está buscando un asistente logístico que apoye en la distribución y manejo de mercancía durante esta temporada.
Responsabilidades:
- Alistar mercancía para despacho.
- Distribuir y organizar productos en bodega.
- Cargar y descargar mercancía según instrucciones.
- Participar en la distribución de la mercancía.
- Apoyar en el control de inventario y stock.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en alistamiento y despacho
- Certificación de experiencia laboral.
- Disponibilidad para trabajar en Engativá Bogotá.
- Habilidad para realizar cargue y descargue de mercancía
- Bachillerato completo.
Vendedor temporada Navidad – Envigado
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Como asesor comercial navideño, será responsable de presentar de manera adecuada las áreas a su cargo y ofrecer una completa asesoría en productos, proyectos y servicios.
Responsabilidades:
- Asegurar una presentación adecuada de las áreas a cargo.
- Ofrecer asesoría completa en productos, proyectos y servicios.
- Utilizar canales de venta y herramientas digitales.
- Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o servicio al cliente.
- Conocimiento básico de herramientas digitales.
- Habilidades interpersonales sólidas.
- Actitud proactiva y orientada al cliente.
Vendedora temporada – Bucaramanga
Empresa: Avemaría
Salario: $ 1.651.000
Tipo de contrato: Temporal
En Avemaría se encuentra abierta la oportunidad para que usted se vincule como vendedora en la temporada de amor y amistad. Se busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.
Responsabilidades:
- Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
- Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
- Apoyar inventario y reposición de productos.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.
- Excelente presentación personal y gusto por la moda.
- Educación: Bachillerato completo.
Cajero temporada – Cali
Empresa: Studio F
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
¿Le apasiona la moda, el estilo y las ventas? ¡Esta es su oportunidad! STF GROUP (Studio F, Ela y STF MAN) se encuentra en búsqueda de cajeros con experiencia comercial mínima de 6 meses certificable (preferiblemente en marcas de moda).
Responsabilidades:
- Procesar pagos y transacciones con precisión.
- Atender a los clientes con amabilidad y profesionalismo.
- Mantener el área de la caja ordenada y limpia.
- Asistir en funciones adicionales del punto de venta según sea requerido.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Ser mayor de edad.
- Contar con Cédula de Ciudadanía.
- Disponibilidad inmediata para trabajar en Cali.
- Disposición para trabajar tiempo completo (no estudiantes presenciales).
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.