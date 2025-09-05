Suscribirse

Cargos para temporada: conozca las ofertas activas aquí

Las vacantes están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

5 de septiembre de 2025, 6:27 p. m.
Jovenes trabajo
Oportunidades disponibles para todos los perfiles | Foto: Adobe Stock

Múltiples empresas en Colombia ya están reforzando sus equipos con personal para la temporada, una gran oportunidad para quienes buscan ingresos adicionales o dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Los cargos disponibles abarcan áreas como ventas, logística, atención al cliente y producción, con opciones tanto para estudiantes como para técnicos y profesionales con experiencia.

¿Cómo postularse?

Aplicar es fácil y gratuito a través de la sección de Semana Empleos, donde podrá encontrar la vacante que mejor se ajuste a su perfil en pocos minutos. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Buscar trabajo
Los trabajos de temporada permiten adquirir y pulir habilidades importantes como la comunicación, gestión del tiempo, trabajo en equipo y específicas del sector, como el servicio al cliente. | Foto: Getty Images

Auxiliar logístico de bodega – Temporada – Bogotá

Empresa: Grupo Soluciones Horizonte

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

Tipo de contrato: Temporal

Grupo Soluciones Horizonte está buscando un asistente logístico que apoye en la distribución y manejo de mercancía durante esta temporada.

Responsabilidades:

  • Alistar mercancía para despacho.
  • Distribuir y organizar productos en bodega.
  • Cargar y descargar mercancía según instrucciones.
  • Participar en la distribución de la mercancía.
  • Apoyar en el control de inventario y stock.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses en alistamiento y despacho
  • Certificación de experiencia laboral.
  • Disponibilidad para trabajar en Engativá Bogotá.
  • Habilidad para realizar cargue y descargue de mercancía
  • Bachillerato completo.

¡Postúlese aquí!

Vendedor temporada Navidad – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Como asesor comercial navideño, será responsable de presentar de manera adecuada las áreas a su cargo y ofrecer una completa asesoría en productos, proyectos y servicios.

Responsabilidades:

  • Asegurar una presentación adecuada de las áreas a cargo.
  • Ofrecer asesoría completa en productos, proyectos y servicios.
  • Utilizar canales de venta y herramientas digitales.
  • Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o servicio al cliente.
  • Conocimiento básico de herramientas digitales.
  • Habilidades interpersonales sólidas.
  • Actitud proactiva y orientada al cliente.

¡Postúlese aquí!

Vendedora temporada – Bucaramanga

Empresa: Avemaría

Salario: $ 1.651.000

Tipo de contrato: Temporal

En Avemaría se encuentra abierta la oportunidad para que usted se vincule como vendedora en la temporada de amor y amistad. Se busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.

Responsabilidades:

  • Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
  • Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
  • Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.
  • Excelente presentación personal y gusto por la moda.
  • Educación: Bachillerato completo.

¡Postúlese aquí!

Cajero temporada – Cali

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona la moda, el estilo y las ventas? ¡Esta es su oportunidad! STF GROUP (Studio F, Ela y STF MAN) se encuentra en búsqueda de cajeros con experiencia comercial mínima de 6 meses certificable (preferiblemente en marcas de moda).

Responsabilidades:

  • Procesar pagos y transacciones con precisión.
  • Atender a los clientes con amabilidad y profesionalismo.
  • Mantener el área de la caja ordenada y limpia.
  • Asistir en funciones adicionales del punto de venta según sea requerido.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Ser mayor de edad.
  • Contar con Cédula de Ciudadanía.
  • Disponibilidad inmediata para trabajar en Cali.
  • Disposición para trabajar tiempo completo (no estudiantes presenciales).

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Trabajo temporalTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

