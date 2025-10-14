Cartagena busca talento. Conozca las ofertas disponibles

La Heroica ha abierto sus puertas a nuevos talentos con vacantes que abarcan desde cargos operativos a puestos para profesionales. Según las últimas cifras del DANE, Cartagena se ha posicionado de segunda en las ciudades que más han reducido el desempleo en el país, mostrando una proyección positiva para la ciudad.

Lo mejor de estas vacantes es que aplicar es 100% virtual y el proceso se puede realizar desde cualquier dispositivo, lo que facilita la búsqueda de empleo a miles de cartageneros.

Aplicar es muy sencillo: a continuación, encontrará algunas de las ofertas disponibles. Ingrese a la que más se adapte a su perfil y regístrese para postular. Si desea conocer la oferta completa, lo invitamos a conocer Semana Empleos.

Profesional ambiental

Salario: 2.800.000

PLEXA SAS se encuentra en la búsqueda de un profesional ambiental, quien podrá aplicar sus conocimientos y experiencia en Ingeniería Ambiental para garantizar la correcta planeación, ejecución y control de proyectos de gestión ambiental.

Como ingeniero ambiental, será responsable de implementar programas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de la normatividad vigente y los estándares de la empresa. Si cuenta con experiencia como Gestor Ambiental o Especialista Ambiental, esta es una oportunidad para contribuir a la prevención y control de impactos ambientales en las sedes.

Responsabilidades:

Planificar y ejecutar proyectos de gestión ambiental.

Implementar programas y procedimientos ambientales.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Supervisar y controlar los impactos ambientales en las sedes.

Coordinar con equipos internos para asegurar estándares ambientales.

Realizar inspecciones y auditorías ambientales periódicas.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Ambiental.

2 años de experiencia en roles relacionados.

Conocimiento de normativas y estándares ambientales.

Experiencia en planeación y ejecución de proyectos.

Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Capacidad para realizar auditorías ambientales.

Asesor comercial

Salario: $ 1.800.000 a $ 12.000.000

Importante empresa se encuentra en búsqueda de un asesor comercial motivado y apasionado por las ventas para unirse a su equipo.

Como ejecutivo de ventas, tendrá la oportunidad de crecer en un ambiente innovador y desafiante, donde su principal misión será asesorar a los clientes y lograr su completa satisfacción. Participará en actividades de telemercadeo, abordaje en frío y trabajo de campo. Si cuenta con experiencia en libranza y disfruta de la prospección y colocación de créditos, esta es una gran oportunidad.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes en la elección de servicios y productos.

Realizar prospección de clientes mediante abordaje en frío.

Participar en telemercadeo para aumentar la base de clientes.

Gestionar colocación de créditos y libranza.

Realizar seguimiento post-venta para asegurar la satisfacción del cliente.

Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Elaborar informes de ventas y rendimiento.

Requerimientos:

Título técnico tecnólogo o profesional en áreas administrativas o afines.

Experiencia mínima de 1 año en ventas o asesoramiento comercial.

Conocimiento en libranza y colocación de créditos.

Habilidad para el abordaje en frío y telemercadeo.

Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.

Disponibilidad para trabajar en campo y tomar zonas.

Asesor comercial

Salario a convenir

Una empresa del sector de bebidas de consumo masivo requiere un BDR Asesor Comercial en Cartagena. Se busca un profesional en áreas administrativas, publicidad, comunicación social o afines, con al menos dos años de experiencia en el sector de consumo masivo, industria de lujo, entretenimiento, gastronómica o en trade marketing. Es indispensable contar con licencia de conducción vigente y nivel de inglés B1.

Responsabilidades:

Promover y vender productos en el sector de consumo masivo de bebidas.

Desarrollar y mantener relaciones con dueños de establecimientos.

Implementar estrategias de trade marketing en canal KA.

Instruir y capacitar al personal de los establecimientos en nuestras estrategias de ventas.

Cumplir con los objetivos de ventas y reportar su progreso al equipo de dirección.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas publicidad comunicación social o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en consumo masivo industria de lujo entretenimiento gastronómica o trade marketing.

Licencia de conducción vigente con experiencia mínima de 2 años.

Nivel de inglés B1.

Excelente presentación personal.

Enfermera jefa

Salario: $ 2.466.000

La Clínica Blas de Lezo, una IPS que brinda servicios de salud de mediana y alta complejidad, se encuentra en proceso de selección para el cargo de jefe de enfermería UCIA.

Objetivo del cargo:

Brindar atención a las necesidades básicas de los pacientes del área de Unidad de Cuidados Intensivos Adultos mediante un servicio integral, seguro y oportuno, con calidad humana, garantizando la satisfacción de los usuarios y sus familias.

Requisitos del perfil:

Tiempo de experiencia: Mínimo un año en UCI Adulto.

Formación académica: Profesional en enfermería, con RETHUS y Tarjeta profesional al día.

Indispensable contar con curso o diplomado vigente en UCIA y cursos complementarios vigentes.

Condiciones laborales

Tipo de contrato: fijo, renovable de acuerdo con desempeño

Horarios: rotativos 12 horas de 7 a 7

Lugar de trabajo: Cartagena de Indias.

Salario: $ 2.466.000

Asesor comercial para el sector industrial Cartagena

Salario: $ 1.700.000

Ubicación: Cartagena o Barranquilla

Horario: lunes a viernes 7:30 a.m. – 5:00 p.m. / Sábados 7:30 a.m. – 12:00 p.m.

Perfil buscado:

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas comerciales o industriales.

Mínimo 2 años continuos en ventas B2B, con visitas a empresas medianas y grandes del sector industrial en Barranquilla.

Relacionamiento previo con compradores industriales.

Responsabilidades:

Cumplir con un presupuesto mensual

Comercializar portafolio industrial: soldaduras, equipos, abrasivos, EPPs y más.

Recaudo de cartera, visitas técnicas, seguimiento comercial y reporte de actividades.

Uso diario de herramientas digitales (Excel, Word, correo).

Disponibilidad:

Indispensable disponibilidad para viajar a Cartagena.

Deseable contar con medio de transporte propio (no excluyente).

Se ofrece:

Contrato fijo con prestaciones de ley luego del año renovable a indefinido

Salario base $1.700.000 + comisiones sin techo.

Garantía de ingreso mínimo mensual en comisiones por tres meses.

Comisiones entre 1.5% y 3% según recaudo y rentabilidad.

Plan celular, portátil, meriendas, viáticos y bonos por cumplimiento.

Oficial de obra

Salario: $ 1.606.000

Amarilo continúa en crecimiento y requiere personal para desempeñarse como Oficial de Obra en Cartagena (Serena del Mar).

Misión

Realizar actividades de obra correspondientes al proceso constructivo según corresponda (obra gris, cambio de enchapes, estuco y pintura, instalación de aparatos, obra gris, hacer resanes, ventanearía, afinar los pisos, cambiar piezas de fachada) de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por la compañía y directrices de la Dirección de Obra, para dar cumplimiento a la entrega del producto final al cliente.

Formación académica:

Básica primaria

Condiciones laborales

Contrato obra o labor.

Salario de $1,662,890 con todas las prestaciones de ley.

Dia libre por cumpleaños

Valera de 8 días libres

Horarios y ubicación de obra: