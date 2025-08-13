Cartagena busca talento: vacantes en turismo, logística y más sectores

“La heroica”, reconocida por su atractivo turístico y su importancia portuaria, se posiciona como uno de los principales generadores de empleo en la región Caribe, registrando un crecimiento sostenido de vacantes en áreas estratégicas como turismo, logística, comercio y servicios, que incluyen beneficios competitivos y posibilidades de desarrollo laboral.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles; puede conocer más haciendo clic aquí. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y virtual.

Foto: Getty Images

Administrador/a de agencia

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Como gerente de agencia, el candidato/a será responsable de asegurar que todas las operaciones en áreas como ventas, compras, logística, tesorería y servicio al cliente se ejecuten de manera eficiente.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento de procesos administrativos y operativos en ventas compras logística tesorería y contabilidad.

Asegurar la gestión eficaz del personal y del inventario.

Realizar seguimientos diarios a indicadores clave de rendimiento.

Controlar gastos y reportar novedades de manera oportuna.

Legalizar la gestión comercial a través del software SIESA.

Mantener comunicación constante con la dirección para decisiones estratégicas.

Requerimientos:

Profesional en Áreas Administrativas.

5 años de experiencia en gerencia administración o coordinación en el sector comercial y consumo masivo.

Habilidades sólidas en liderazgo y pensamiento estratégico.

Capacidad para gestionar equipos y tomar decisiones alineadas con los objetivos corporativos.

Asesor comercial externo

Empresa: Costa OIL

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como ejecutivo de ventas externas, será responsable de expandir la base de clientes, asegurando el cumplimiento de objetivos y metas.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de venta para cumplir con los objetivos establecidos.

Identificar y captar nuevos clientes en el área asignada.

Mantener relaciones sólidas con clientes existentes para asegurar su fidelización.

Gestionar el cumplimiento de presupuesto de ventas mensual.

Realizar el recaudo de cartera de los clientes y mantener al día los informes.

Participar en la apertura de nuevos mercados y oportunidades de negocio.

Requerimientos:

Profesional o Tecnólogo en carreras administrativas.

Mínimo 2 años de experiencia en ventas externas especialmente en TAT y Retail.

Experiencia comprobada en cumplimiento de objetivos de ventas y recaudo de cartera.

Habilidad para identificar y captar nuevos clientes de manera efectiva.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y proactiva.

Coordinador de operaciones de puerto

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición tiene como objetivo planificar, supervisar y optimizar las operaciones desde y hacia los puertos, incluyendo traslados internos y programación de actividades portuarias.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Logística o afines.

Experiencia mínima de 3 años demostrable liderando o coordinando operaciones portuarias y terrestres; manejo de trámites aduaneros, contenedores, prospección de clientes.

Preferiblemente conocimiento de herramientas de inteligencia artificial como IBM, project44, vertex, power BI, azure, etc.

Ejecutivo de cuenta

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su principal reto será realizar las ventas a clientes empresariales y/o estatales monitorear la competencia y asegurar la total satisfacción de los clientes, garantizando el cumplimiento de las estrategias y presupuestos individuales en ventas, contribución y margen establecidos por venta a empresas y la rentabilidad, de acuerdo con las políticas y estrategias del área.

Responsabilidades:

Gestionar ventas a clientes empresariales y estatales.

Asesorar y fidelizar a los clientes.

Colocar medios de pago y cerrar ventas.

Monitorear la competencia.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Cumplir con estrategias y presupuestos de ventas.

Experiencia en ventas de productos tangibles.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas.

Experiencia en ventas y atención al cliente.

Habilidades de negociación.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Conocimientos en monitoreo de competencia.