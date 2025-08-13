Empleo
Cartagena busca talento: vacantes en turismo, logística y más sectores
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
“La heroica”, reconocida por su atractivo turístico y su importancia portuaria, se posiciona como uno de los principales generadores de empleo en la región Caribe, registrando un crecimiento sostenido de vacantes en áreas estratégicas como turismo, logística, comercio y servicios, que incluyen beneficios competitivos y posibilidades de desarrollo laboral.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles; puede conocer más haciendo clic aquí. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y virtual.
Administrador/a de agencia
Empresa: Job&Talent Colombia
Salario: $ 6.000.000
Tipo de contrato: Temporal
Como gerente de agencia, el candidato/a será responsable de asegurar que todas las operaciones en áreas como ventas, compras, logística, tesorería y servicio al cliente se ejecuten de manera eficiente.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento de procesos administrativos y operativos en ventas compras logística tesorería y contabilidad.
- Asegurar la gestión eficaz del personal y del inventario.
- Realizar seguimientos diarios a indicadores clave de rendimiento.
- Controlar gastos y reportar novedades de manera oportuna.
- Legalizar la gestión comercial a través del software SIESA.
- Mantener comunicación constante con la dirección para decisiones estratégicas.
Requerimientos:
- Profesional en Áreas Administrativas.
- 5 años de experiencia en gerencia administración o coordinación en el sector comercial y consumo masivo.
- Habilidades sólidas en liderazgo y pensamiento estratégico.
- Capacidad para gestionar equipos y tomar decisiones alineadas con los objetivos corporativos.
Asesor comercial externo
Empresa: Costa OIL
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Como ejecutivo de ventas externas, será responsable de expandir la base de clientes, asegurando el cumplimiento de objetivos y metas.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de venta para cumplir con los objetivos establecidos.
- Identificar y captar nuevos clientes en el área asignada.
- Mantener relaciones sólidas con clientes existentes para asegurar su fidelización.
- Gestionar el cumplimiento de presupuesto de ventas mensual.
- Realizar el recaudo de cartera de los clientes y mantener al día los informes.
- Participar en la apertura de nuevos mercados y oportunidades de negocio.
Requerimientos:
- Profesional o Tecnólogo en carreras administrativas.
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas externas especialmente en TAT y Retail.
- Experiencia comprobada en cumplimiento de objetivos de ventas y recaudo de cartera.
- Habilidad para identificar y captar nuevos clientes de manera efectiva.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y proactiva.
Coordinador de operaciones de puerto
Empresa: Confidencial
Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta posición tiene como objetivo planificar, supervisar y optimizar las operaciones desde y hacia los puertos, incluyendo traslados internos y programación de actividades portuarias.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Logística o afines.
- Experiencia mínima de 3 años demostrable liderando o coordinando operaciones portuarias y terrestres; manejo de trámites aduaneros, contenedores, prospección de clientes.
- Preferiblemente conocimiento de herramientas de inteligencia artificial como IBM, project44, vertex, power BI, azure, etc.
Ejecutivo de cuenta
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Su principal reto será realizar las ventas a clientes empresariales y/o estatales monitorear la competencia y asegurar la total satisfacción de los clientes, garantizando el cumplimiento de las estrategias y presupuestos individuales en ventas, contribución y margen establecidos por venta a empresas y la rentabilidad, de acuerdo con las políticas y estrategias del área.
Responsabilidades:
- Gestionar ventas a clientes empresariales y estatales.
- Asesorar y fidelizar a los clientes.
- Colocar medios de pago y cerrar ventas.
- Monitorear la competencia.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
- Cumplir con estrategias y presupuestos de ventas.
- Experiencia en ventas de productos tangibles.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas relacionadas.
- Experiencia en ventas y atención al cliente.
- Habilidades de negociación.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Conocimientos en monitoreo de competencia.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.