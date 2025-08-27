EMPLEO
Cartagena: revise las oportunidades laborales destacadas
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
La dinámica económica de Cartagena continúa generando empleo en la ciudad, con nuevas convocatorias que abarcan desde posiciones de ingreso hasta roles especializados. Estas oportunidades permiten acceder a contratos con distintos tipos de vinculación, beneficios y posibilidades de desarrollo profesional, tanto en empresas locales como en compañías con presencia nacional.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como mantenimiento, mercadeo, logística, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Técnico en refrigeración para hotel
Empresa: Nases
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Únase al equipo en un prestigioso hotel de Cartagena como técnico en refrigeración, donde su experiencia y habilidades serán valoradas, para desempeñarse en el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de refrigeración y equipos electrónicos.
Responsabilidades:
- Realizar mantenimiento preventivo de sistemas de refrigeración.
- Ejecutar mantenimiento correctivo y reparaciones en equipos electrónicos.
- Diagnosticar fallas en sistemas de refrigeración.
- Colaborar con el equipo de mantenimiento del hotel.
- Trabajar en turnos rotativos según las necesidades del hotel.
Requerimientos:
- Técnico en Refrigeración o afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en hoteles.
- Conocimiento en electricidad.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Capacidad para diagnosticar y reparar sistemas de refrigeración.
Subdirector de marketing, experiencia y ventas
Empresa: Aspaen
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como subgerente de marketing, tendrá la oportunidad de diseñar e implementar estrategias innovadoras para atraer y retener estudiantes.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar estrategias de marketing institucional que fortalezcan el posicionamiento y la captación de estudiantes.
- Supervisar campañas de comunicación y publicidad de programas académicos.
- Liderar la estrategia de experiencia del estudiante desde el primer contacto hasta su fidelización.
- Coordinar el equipo de ventas o asesoría académica para garantizar el cumplimiento de metas de inscripción y retención.
- Analizar datos del entorno competitivo, tendencias educativas y comportamiento de usuarios para ajustar la estrategia institucional.
- Gestionar presupuesto, proveedores y alianzas estratégicas del área.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Administración de Empresas, Comunicación, Publicidad, Ingeniería Comercial o carreras afines.
- Deseable formación de posgrado en Marketing Educativo, Gestión Comercial, Gerencia Estratégica o áreas relacionadas.
- Mínimo 5 años de experiencia en cargos directivos o de coordinación en áreas de marketing, experiencia del usuario y ventas, preferiblemente en el sector educativo.
- Experiencia en desarrollo e implementación de planes de marketing institucional orientados al posicionamiento de programas académicos.
- Conocimiento en estrategias de captación, admisión y fidelización de estudiantes.
- Manejo de herramientas digitales, CRM educativos, campañas de inbound marketing y análisis de métricas (KPIs).
- Experiencia en liderazgo de equipos comerciales o de asesoría académica.
Técnico grúas de patio nivel 1
Empresa: Sociedad portuaria regional de Cartagena
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si está listo para enfrentar desafíos y aprovechar grandes oportunidades, ¡esta es su oportunidad para ser parte de esta gran Organización!
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en electricidad industrial, electromecánica industrial o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de maquinaria industrial.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Deseable, contar con licencia de conducción B1.
- Estar dispuesto a aprender, trabajar en equipo, tener actitud de servicio y estar orientado al cumplimiento de normas y procedimientos.
Coordinador de proyecto
Empresa: Seguridad Ambiente Calidad Y Salud Consultores S.A.S.
Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como jefe de proyecto, será responsable de garantizar un entorno laboral seguro y eficiente, alineado con las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Responsabilidades:
- Liderar y controlar actividades del Sistema de Gestión Integral HSEQ.
- Implementar y mantener el SGI en sedes asignadas.
- Asegurar el cumplimiento de normativas legales y ambientales.
- Administrar la documentación del SGI.
- Verificar el cumplimiento de funciones HSEQ por parte de los colaboradores.
- Diseñar herramientas de seguimiento a indicadores y reportes de gestión.
- Garantizar el cumplimiento de objetivos del área.
- Velar por la seguridad y salud en el trabajo del personal.
- Participar en capacitaciones y actividades formativas.
- Ejecutar otras funciones según requerimientos de la organización.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Química o afines.
- Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Mínimo 7 años en liderazgo y administración de contratos.
- Manejo avanzado de Excel.
- Manejo intermedio de Power BI.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.