Cartagena tiene más de 3.000 vacantes disponibles, aplique hoy

Más allá de su atractivo turístico, Cartagena también se consolida como un polo de generación de empleo. Hoy, se encuentran activas más de 3.000 vacantes en diversas áreas. Esto significa que tanto técnicos como profesionales con experiencia pueden encontrar una opción acorde a su perfil.

Tener acceso a estas oportunidades no solo implica conseguir un ingreso, también abre la puerta a empleos formales y con proyección, lo que contribuye al desarrollo económico de la ciudad y a la construcción de un futuro laboral más estable para sus habitantes.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Regente de farmacia

Empresa: Zentria

Salario: $ 2.154.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como técnico en farmacia será parte fundamental del equipo, asegurando la correcta dispensación de medicamentos y orientando a los pacientes en sus necesidades.

Responsabilidades:

Orientar a los pacientes sobre trámites administrativos.

Realizar los procesos de recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos.

Controlar inventarios y vencimientos de medicamentos.

Dispensar y facturar medicamentos a usuarios de aseguradoras.

Garantizar la trazabilidad de medicamentos para detectar reacciones adversas o devoluciones.

Requerimientos:

Técnico y/ tecnólogo como regente de farmacia.

Experiencia mínima de 1 años en dispensación de medicamentos.

Conocimientos en facturación de medicamentos.

Habilidades para trabajar en equipo y atención al cliente.

Capacidad para gestionar inventarios y control de vencimientos.

Líder de punto de venta

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.608.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de garantizar el cumplimiento de las metas comerciales, potenciar el bienestar del equipo y asegurar una operación impecable en los puntos de venta.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.

Optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tienda.

Supervisar y mejorar procesos administrativos, logísticos y contables.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.

Implementar estrategias de marketing y servicio.

Administrar recursos, inventarios y activos.

Requerimientos:

3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.

Formación técnica o tecnóloga en ventas/regencia/administración.

Vendedor fin de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será el protagonista en brindar una experiencia de compra memorable, asesorando a los clientes en productos, servicios y proyectos mediante el uso óptimo de canales de venta y herramientas digitales.

Responsabilidades:

Asegurar la adecuada presentación de las áreas a cargo.

Brindar completa asesoría en productos, proyectos y servicios.

Utilizar diferentes canales de venta para maximizar resultados.

Fidelizar al cliente mediante una experiencia memorable.

Contribuir al cumplimiento de indicadores de ventas.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Conocimiento en manejo de herramientas digitales.

Actitud proactiva y orientada al cliente.

Jefe de operaciones

Empresa: PLEXA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe de operaciones, tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de cronogramas y calidad en la construcción y operación de plantas de almacenamiento de gases licuados de petróleo y jugará un papel crucial en la evaluación de proyectos y la gestión de recursos, asegurando que los materiales necesarios estén disponibles de manera oportuna.

Responsabilidades:

Elaborar y dar seguimiento a presupuestos y cronogramas de proyectos.

Supervisar contratistas para asegurar cumplimiento de calidad y plazos.

Gestionar recursos y materiales para asegurar disponibilidad en sitio.

Participar en reuniones con clientes y áreas de interés para definir especificaciones de diseño.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Mecánica, Industrial, Química o de Procesos Industriales.

Mínimo 3 a 5 años de experiencia en plantas de hidrocarburos y petroquímicas.

Conocimiento en evaluación de proyectos y normativa de construcción industrial.

Dominio de software AutoCAD y Microsoft Project.

Experiencia en mantenimiento de equipos rotativos especializados.