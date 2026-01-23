Cierre la semana con empleo: revise las vacantes destacadas

Finalizar la semana revisando nuevas oportunidades laborales puede marcar la diferencia para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo o evalúan un cambio profesional. En un mercado laboral dinámico, mantenerse atento a las vacantes disponibles permite aprovechar procesos de selección que avanzan con rapidez y responder a las necesidades actuales de las empresas.

Durante los últimos días, diferentes sectores han mantenido abiertas sus convocatorias, con ofertas dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia. Estas oportunidades abarcan cargos operativos, técnicos y profesionales, en áreas como servicios, comercio, logística, tecnología, administración y ventas, entre otras.

Aplicar de manera constante no solo amplía las posibilidades de vinculación laboral, sino que también facilita el acceso a empleos formales con condiciones que ofrecen estabilidad y proyección profesional, especialmente para quienes ajustan su perfil a las demandas del mercado.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección Semana Empleos. Foto: Stock

Analista de mercadeo – Bogotá D.C.

Empresa: Prever S.A.

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será un catalizador esencial para la innovación y mejora continua dentro de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de marketing innovadoras para el lanzamiento de nuevos productos.

Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de mejora.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar el éxito de los productos.

Monitorear el rendimiento de las campañas de marketing y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

Profesional en Marketing, Administración de Empresas o campo relacionado.

Experiencia mínima de 2 años como analista de marketing o especialista en mercadeo, preferiblemente en empresas del sector asegurador, salud o exequial.

Conocimiento en análisis de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.

Habilidades avanzadas en herramientas de análisis de datos y gestión de campañas de marketing.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder e-commerce y canales digitales – Medellín

Empresa: Dra. Skin

Salario: 4.500.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de alinear los objetivos corporativos con el desarrollo de estrategias digitales innovadoras.

Responsabilidades:

Diseñar estrategias de e-commerce alineadas con los objetivos corporativos.

Optimizar canales digitales para maximizar el rendimiento de ventas.

Supervisar la ejecución de campañas de marketing digital.

Analizar datos para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la rentabilidad.

Colaborar con otros departamentos para integrar estrategias digitales.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder de e-commerce o afines

Conocimiento avanzado en marketing digital y plataformas de e-commerce.

Habilidad para optimizar canales digitales y aumentar las ventas.

Capacidad analítica para interpretar datos y tomar decisiones informadas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bogotá: estos son los empleos con salarios de hasta $16 millones

Asesor servicio al cliente – Bogotá D.C.

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le gustaría formar parte de un equipo que valora el desarrollo profesional y el servicio excepcional, ¡esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender y resolver PQR de clientes.

Brindar información clara sobre productos y servicios.

Gestionar ventas programadas.

Entregar preaprobados de crédito.

Contribuir a la agilidad de la gestión comercial.

Utilizar diferentes canales de atención al cliente.

Requerimientos:

Experiencia en servicio al cliente.

Conocimiento en procesos comerciales.

Habilidad para manejar PQR.

Competencias en manejo de call center.

Conocimientos básicos de Microsoft.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería en salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Fundación Santa Fe de Bogotá busca un ayudante de enfermería en cirugía que garantice una atención excelente en el manejo de pacientes pre y postoperatorios dentro de las salas de alta complejidad.

Responsabilidades:

Garantizar la adecuada atención de pacientes en pre y postoperatorio.

Actuar como circulante en salas de cirugía de alta complejidad.

Realizar toma de signos vitales y canalización de pacientes.

Proceder con el cateterismo cuando sea necesario.

Implementar manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.

Requerimientos:

Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.

Registro en el RETHUS y resolución vigente.

Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.

Experiencia superior a dos años en salas de cirugía de alta complejidad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Commercial lead inmobiliario – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.