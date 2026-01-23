Cierre la semana con empleo: revise las vacantes destacadas

Finalizar la semana revisando nuevas oportunidades laborales puede marcar la diferencia para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo o evalúan un cambio profesional. En un mercado laboral dinámico, mantenerse atento a las vacantes disponibles permite aprovechar procesos de selección que avanzan con rapidez y responder a las necesidades actuales de las empresas.
Durante los últimos días, diferentes sectores han mantenido abiertas sus convocatorias, con ofertas dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia. Estas oportunidades abarcan cargos operativos, técnicos y profesionales, en áreas como servicios, comercio, logística, tecnología, administración y ventas, entre otras.
Aplicar de manera constante no solo amplía las posibilidades de vinculación laboral, sino que también facilita el acceso a empleos formales con condiciones que ofrecen estabilidad y proyección profesional, especialmente para quienes ajustan su perfil a las demandas del mercado.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.
Analista de mercadeo – Bogotá D.C.
Empresa: Prever S.A.
Salario: 3.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será un catalizador esencial para la innovación y mejora continua dentro de la empresa.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de marketing innovadoras para el lanzamiento de nuevos productos.
- Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de mejora.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar el éxito de los productos.
- Monitorear el rendimiento de las campañas de marketing y proponer mejoras continuas.
Requerimientos:
- Profesional en Marketing, Administración de Empresas o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 2 años como analista de marketing o especialista en mercadeo, preferiblemente en empresas del sector asegurador, salud o exequial.
- Conocimiento en análisis de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.
- Habilidades avanzadas en herramientas de análisis de datos y gestión de campañas de marketing.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Líder e-commerce y canales digitales – Medellín
Empresa: Dra. Skin
Salario: 4.500.000 a 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será responsable de alinear los objetivos corporativos con el desarrollo de estrategias digitales innovadoras.
Responsabilidades:
- Diseñar estrategias de e-commerce alineadas con los objetivos corporativos.
- Optimizar canales digitales para maximizar el rendimiento de ventas.
- Supervisar la ejecución de campañas de marketing digital.
- Analizar datos para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la rentabilidad.
- Colaborar con otros departamentos para integrar estrategias digitales.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como líder de e-commerce o afines
- Conocimiento avanzado en marketing digital y plataformas de e-commerce.
- Habilidad para optimizar canales digitales y aumentar las ventas.
- Capacidad analítica para interpretar datos y tomar decisiones informadas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Asesor servicio al cliente – Bogotá D.C.
Empresa: AKT
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le gustaría formar parte de un equipo que valora el desarrollo profesional y el servicio excepcional, ¡esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Atender y resolver PQR de clientes.
- Brindar información clara sobre productos y servicios.
- Gestionar ventas programadas.
- Entregar preaprobados de crédito.
- Contribuir a la agilidad de la gestión comercial.
- Utilizar diferentes canales de atención al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia en servicio al cliente.
- Conocimiento en procesos comerciales.
- Habilidad para manejar PQR.
- Competencias en manejo de call center.
- Conocimientos básicos de Microsoft.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de enfermería en salas de cirugía – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.000.000 a 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
La Fundación Santa Fe de Bogotá busca un ayudante de enfermería en cirugía que garantice una atención excelente en el manejo de pacientes pre y postoperatorios dentro de las salas de alta complejidad.
Responsabilidades:
- Garantizar la adecuada atención de pacientes en pre y postoperatorio.
- Actuar como circulante en salas de cirugía de alta complejidad.
- Realizar toma de signos vitales y canalización de pacientes.
- Proceder con el cateterismo cuando sea necesario.
- Implementar manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.
Requerimientos:
- Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
- Registro en el RETHUS y resolución vigente.
- Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.
- Experiencia superior a dos años en salas de cirugía de alta complejidad.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Commercial lead inmobiliario – Bogotá D.C.
Empresa: Habi
Salario: 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.
Responsabilidades:
- Formar parte del equipo comercial de ventas.
- Realizar cierres de negocios exitosos.
- Gestionar negociaciones complejas con clientes.
- Liderar un equipo de brokers inmobiliarios.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
- Habilidad para manejar negociaciones complejas.
- Comunicación asertiva por teléfono.
- Disponibilidad horaria para contactar clientes.
- Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.