Cierre la semana con empleo: revise las vacantes destacadas

Juliana Flórez

23 de enero de 2026, 11:20 p. m.
Hay más de 100 mil ofertas de empleo publicadas para que usted pueda aplicar a la que se ajuste a su perfil.
Hay más de 100 mil ofertas de empleo publicadas para que usted pueda aplicar a la que se ajuste a su perfil. Foto: Getty Images

Finalizar la semana revisando nuevas oportunidades laborales puede marcar la diferencia para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo o evalúan un cambio profesional. En un mercado laboral dinámico, mantenerse atento a las vacantes disponibles permite aprovechar procesos de selección que avanzan con rapidez y responder a las necesidades actuales de las empresas.

Durante los últimos días, diferentes sectores han mantenido abiertas sus convocatorias, con ofertas dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia. Estas oportunidades abarcan cargos operativos, técnicos y profesionales, en áreas como servicios, comercio, logística, tecnología, administración y ventas, entre otras.

Aplicar de manera constante no solo amplía las posibilidades de vinculación laboral, sino que también facilita el acceso a empleos formales con condiciones que ofrecen estabilidad y proyección profesional, especialmente para quienes ajustan su perfil a las demandas del mercado.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

Actualmente, Zentria está en búsqueda de talento en diversas áreas como gestión humana, farmacia, refrigeración, administración y comunicaciones, con vacantes disponibles en ciudades como Armenia, Santa Marta y Barranquilla.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección Semana Empleos. Foto: Stock

Analista de mercadeo – Bogotá D.C.

Empresa: Prever S.A.

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será un catalizador esencial para la innovación y mejora continua dentro de la empresa.

Responsabilidades:

  • Desarrollar estrategias de marketing innovadoras para el lanzamiento de nuevos productos.
  • Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de mejora.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar el éxito de los productos.
  • Monitorear el rendimiento de las campañas de marketing y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

  • Profesional en Marketing, Administración de Empresas o campo relacionado.
  • Experiencia mínima de 2 años como analista de marketing o especialista en mercadeo, preferiblemente en empresas del sector asegurador, salud o exequial.
  • Conocimiento en análisis de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.
  • Habilidades avanzadas en herramientas de análisis de datos y gestión de campañas de marketing.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder e-commerce y canales digitales – Medellín

Empresa: Dra. Skin

Salario: 4.500.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de alinear los objetivos corporativos con el desarrollo de estrategias digitales innovadoras.

Responsabilidades:

  • Diseñar estrategias de e-commerce alineadas con los objetivos corporativos.
  • Optimizar canales digitales para maximizar el rendimiento de ventas.
  • Supervisar la ejecución de campañas de marketing digital.
  • Analizar datos para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la rentabilidad.
  • Colaborar con otros departamentos para integrar estrategias digitales.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como líder de e-commerce o afines
  • Conocimiento avanzado en marketing digital y plataformas de e-commerce.
  • Habilidad para optimizar canales digitales y aumentar las ventas.
  • Capacidad analítica para interpretar datos y tomar decisiones informadas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor servicio al cliente – Bogotá D.C.

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le gustaría formar parte de un equipo que valora el desarrollo profesional y el servicio excepcional, ¡esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Atender y resolver PQR de clientes.
  • Brindar información clara sobre productos y servicios.
  • Gestionar ventas programadas.
  • Entregar preaprobados de crédito.
  • Contribuir a la agilidad de la gestión comercial.
  • Utilizar diferentes canales de atención al cliente.

Requerimientos:

  • Experiencia en servicio al cliente.
  • Conocimiento en procesos comerciales.
  • Habilidad para manejar PQR.
  • Competencias en manejo de call center.
  • Conocimientos básicos de Microsoft.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería en salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Fundación Santa Fe de Bogotá busca un ayudante de enfermería en cirugía que garantice una atención excelente en el manejo de pacientes pre y postoperatorios dentro de las salas de alta complejidad.

Responsabilidades:

  • Garantizar la adecuada atención de pacientes en pre y postoperatorio.
  • Actuar como circulante en salas de cirugía de alta complejidad.
  • Realizar toma de signos vitales y canalización de pacientes.
  • Proceder con el cateterismo cuando sea necesario.
  • Implementar manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.

Requerimientos:

  • Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
  • Registro en el RETHUS y resolución vigente.
  • Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.
  • Experiencia superior a dos años en salas de cirugía de alta complejidad.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Commercial lead inmobiliario – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

  • Formar parte del equipo comercial de ventas.
  • Realizar cierres de negocios exitosos.
  • Gestionar negociaciones complejas con clientes.
  • Liderar un equipo de brokers inmobiliarios.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
  • Habilidad para manejar negociaciones complejas.
  • Comunicación asertiva por teléfono.
  • Disponibilidad horaria para contactar clientes.
  • Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

