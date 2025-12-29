Comience la semana con empleo: hay más de 215 mil vacantes activas

Arrancar la semana con nuevas oportunidades laborales es una realidad para miles de personas en el país. Actualmente, empresas de distintos tamaños están fortaleciendo sus equipos de trabajo y han abierto un alto número de vacantes dirigidas a candidatos con diversos niveles de formación, desde bachilleres y técnicos hasta profesionales con experiencia.

Este panorama representa una alternativa concreta para quienes buscan un primer empleo, desean cambiar de trabajo o quieren mejorar sus condiciones laborales. Las ofertas incluyen cargos operativos, administrativos, comerciales y especializados, con opciones presenciales, híbridas y remotas, lo que amplía las posibilidades de acceso al mercado laboral formal.

Para aumentar las probabilidades de éxito en los procesos de selección, se recomienda contar con una hoja de vida actualizada, clara y adaptada al cargo al que se postula. Además, aspectos como la puntualidad, la actitud proactiva, la disposición para aprender siguen siendo altamente valorados por los empleadores.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

Analista de información logística – Funza

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como especialista en información de logística, será responsable de generar y divulgar reportes e indicadores clave de nuestra operación logística, asegurando el cumplimiento del plan maestro de logística.

Responsabilidades:

Generar reportes e indicadores de operación logística.

Divulgar información logística a las diferentes áreas de la empresa.

Monitorear el cumplimiento del plan maestro de logística.

Colaborar con otras áreas para identificar necesidades de información.

Proponer planes de acción para mejorar la operación logística.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con logística o administración.

Experiencia previa en análisis de datos logísticos.

Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos.

Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.

Coordinador de recursos humanos – Cartagena

Empresa: Confidencial

Salario: 3.500.000

Como responsable de recursos humanos, será el encargado de coordinar los procesos de talento humano en la región, asegurando la continuidad operativa y el cumplimiento de las políticas de la empresa.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de selección y contratación de personal.

Gestionar novedades de nómina, incapacidades y retiros.

Acompañar a jefes y administradores en temas disciplinarios y de desempeño.

Mantener actualizados los registros y documentación del personal.

Asegurar el cumplimiento de políticas de la compañía.

Soportar procesos operativos y administrativos de talento humano.

Requerimientos:

Experiencia en recursos humanos o roles administrativos similares.

Conocimiento básico de nómina y contratación.

Habilidades de organización y comunicación.

Capacidad de soporte al cliente interno.

Residente de costos – Bogotá D.C.

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en ingeniería o arquitectura y domina herramientas como SINCO y Revit, este puede ser el desafío perfecto para usted.

Responsabilidades:

Realizar informes bimestrales de control de costos analizando la ejecución del presupuesto de obra.

Extraer cantidades y revisar diseños en programas como Revit y Navisworks para verificar la ejecución presupuestal.

Emitir notificaciones de alertas preventivas e informativas sobre cualquier información relevante que pueda afectar el costo directo.

Garantizar la actualización y mantenimiento del presupuesto usando SINCO basándose en proyecciones y cambios identificados.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Civil o Arquitectura.

2 años de experiencia en manejo de costos de proyectos de construcción.

Dominio de SINCO y Excel.

Líder de inventarios – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.650.000

Como jefe de control de inventarios, trabajará tanto en los centros de distribución como con operadores logísticos nacionales e internacionales, implementando políticas efectivas y liderando un equipo hacia la excelencia operativa.

Responsabilidades:

Liderar y coordinar inventarios cíclicos, físicos y auditorías.

Garantizar la exactitud entre inventario físico y sistema.

Implementar y controlar políticas de inventario.

Analizar el resultado de los conteos cíclicos aleatorios de inventario.

Controlar la ocupación del almacén y proponer expansiones si es necesario.

Mantener una comunicación efectiva con proveedores y operadores logísticos.

Capacitar al personal en procedimientos de control de inventarios.

Generar informes de niveles de stock, rotación de inventario y obsolescencia.

Supervisar la ubicación estratégica de los productos para facilitar la rotación.

Diseñar y ejecutar planes de mejora continua en la gestión de inventarios.

Clasificar, registrar y gestionar productos vencidos, dañados o no aptos.

Requerimientos:

Experiencia previa en control y gestión de inventarios.

Conocimiento en políticas de inventario y logística.

Habilidad para liderar equipos y coordinar actividades.

Capacidad para analizar y corregir diferencias de inventario.

Excelentes habilidades de comunicación con proveedores y operadores logísticos.

Manejo de sistemas de gestión de inventarios y ERP.

