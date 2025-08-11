Suscribirse

Empleo

Comience la semana con empleo: vacantes activas en todo el país

El trabajo que busca está más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

11 de agosto de 2025, 8:16 p. m.
tiktok y empleo
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Empezar la semana con un nuevo empleo significa más que un cambio laboral: es una oportunidad para impulsar proyectos, ganar estabilidad y abrir nuevas posibilidades. En Colombia, actualmente se encuentran abiertas más de 70 mil vacantes requeridas con urgencia en distintas ciudades y sectores, listas para recibir nuevos talentos.

A continuación, le prestamos algunas de las oportunidades disponibles, puede conocer más y registrarse sin costo haciendo clic aquí.

Trabajar desde casa durante la pandemia de coronavirus. La mujer se queda en casa hablando por teléfono. Espacio de trabajo de autónomo. Interior de oficina con computadora
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gerente de tienda – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.100.000

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de seguridad informática – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 4.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en seguridad cibernética, colaborará con diversos departamentos para asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad y fomentar una cultura de ciberseguridad dentro de la organización.

Responsabilidades:

  • Diseñar, actualizar y gestionar políticas de seguridad de la información.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad con normativas legales y estándares del sector.
  • Realizar análisis de riesgos para identificar vulnerabilidades tecnológicas.
  • Proponer e implementar medidas de seguridad como firewalls y sistemas de encriptación.
  • Colaborar con el equipo de infraestructura para la implementación de medidas de seguridad.
  • Supervisar el cumplimiento de políticas de seguridad por empleados y equipos internos.
  • Realizar auditorías de cumplimiento y ajustar políticas según sea necesario.
  • Desarrollar y mantener un plan de gestión de riesgos de seguridad.
  • Crear programas de capacitación en ciberseguridad para empleados.
  • Investigar y proponer la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de seguridad.
  • Documentar políticas y procedimientos de seguridad de la información.
  • Preparar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado de la seguridad.
  • Coordinar con otros departamentos para alinear políticas de seguridad con objetivos de negocio.
  • Participar en la planificación de proyectos tecnológicos para considerar la seguridad desde el inicio.

Requerimientos:

  • Experiencia en ciberseguridad y seguridad informática.
  • Conocimiento en gestión de información y ethical hacking.
  • Habilidades en análisis de riesgos y propuesta de medidas de seguridad.
  • Capacidad para colaborar interdepartamentalmente y coordinar políticas de seguridad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Conozca las vacantes de contratación inmediata disponibles en el país

Especialista de formación – Barranquilla

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 5.065.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol será fundamental para identificar y satisfacer las necesidades de capacitación de la empresa.

Responsabilidades:

  • Colaborar con las áreas y equipos para identificar necesidades de formación.
  • Diseñar programas de capacitación que apoyen objetivos estratégicos.
  • Asegurar la ejecución eficiente de programas de formación y desarrollo.
  • Gestionar la logística y el presupuesto de los programas formativos.
  • Conducir sesiones de formación presenciales y virtuales.
  • Evaluar la efectividad de los programas de capacitación.
  • Promover una cultura de aprendizaje continuo.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas o Ciencias Humanas
  • Experiencia mínima de 5 años en roles similares.
  • Experiencia en planificación y ejecución de planes de formación empresarial.
  • Manejo de plataformas virtuales de formación.
  • Capacidad para desarrollar e implementar programas de capacitación.
  • Habilidad para gestionar logística y presupuesto.
  • Experiencia en la medición de la efectividad de programas de formación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Recuerde que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Analista estrategia digital y comunicaciones – Medellín

Empresa: Grupo Éxito

Salario: $ 4.463.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Grupo Éxito buscan un analista estrategia digital y comunicaciones cuyo propósito en el cargo será diseñar y ejecutar la estrategia digital y de contenidos, asegurando que la comunicación externa a través de canales digitales contribuya al posicionamiento reputacional de la compañía, mediante formatos innovadores en el ecosistema digital.

Responsabilidades:

  • Crear el plan de comunicación digital con indicadores y resultados esperados, así como el aporte a la reputación.
  • Garantizar la ejecución del plan y su evaluación permanente que permita diseñar acciones para fortalecer e implantar mejoras.
  • Gestionar la relación con la agencia digital para la ejecución oportuna y pertinente de los planes establecidos.
  • Diseñar formatos de comunicación adaptados a cada canal digital.
  • Cubrir eventos corporativos para su difusión en medios digitales.
  • Administrar y gestionar el sitio web corporativo.
  • Garantizar la ejecución de la estrategia SEO del portal corporativo.
  • Gestionar el plan de líderes en LinkedIn, promoviendo el posicionamiento de voceros clave.
  • Acompañar planes de comunicación dirigidos a otros públicos.

Requerimientos:

  • Profesional en Comunicación Social, Publicidad, Mercadeo, Diseño o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 4 años en cargos relacionados con la comunicación digital, gestión de contenidos y redes sociales.
  • Conocimiento en herramientas de diseño, edición audiovisual y plataformas de gestión de redes.
  • Dominio de estrategias SEO y social media.
  • Habilidades de redacción, creatividad, trabajo colaborativo y orientación al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

2. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

3. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

4. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

5. Última decisión con Luis Muriel en Estados Unidos ahonda dolor a Leo Messi en Inter Miami

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.