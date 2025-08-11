Comience la semana con empleo: vacantes activas en todo el país

Empezar la semana con un nuevo empleo significa más que un cambio laboral: es una oportunidad para impulsar proyectos, ganar estabilidad y abrir nuevas posibilidades. En Colombia, actualmente se encuentran abiertas más de 70 mil vacantes requeridas con urgencia en distintas ciudades y sectores, listas para recibir nuevos talentos.

A continuación, le prestamos algunas de las oportunidades disponibles, puede conocer más y registrarse sin costo haciendo clic aquí.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gerente de tienda – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Analista de seguridad informática – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 4.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en seguridad cibernética, colaborará con diversos departamentos para asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad y fomentar una cultura de ciberseguridad dentro de la organización.

Responsabilidades:

Diseñar, actualizar y gestionar políticas de seguridad de la información.

Asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad con normativas legales y estándares del sector.

Realizar análisis de riesgos para identificar vulnerabilidades tecnológicas.

Proponer e implementar medidas de seguridad como firewalls y sistemas de encriptación.

Colaborar con el equipo de infraestructura para la implementación de medidas de seguridad.

Supervisar el cumplimiento de políticas de seguridad por empleados y equipos internos.

Realizar auditorías de cumplimiento y ajustar políticas según sea necesario.

Desarrollar y mantener un plan de gestión de riesgos de seguridad.

Crear programas de capacitación en ciberseguridad para empleados.

Investigar y proponer la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de seguridad.

Documentar políticas y procedimientos de seguridad de la información.

Preparar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado de la seguridad.

Coordinar con otros departamentos para alinear políticas de seguridad con objetivos de negocio.

Participar en la planificación de proyectos tecnológicos para considerar la seguridad desde el inicio.

Requerimientos:

Experiencia en ciberseguridad y seguridad informática.

Conocimiento en gestión de información y ethical hacking.

Habilidades en análisis de riesgos y propuesta de medidas de seguridad.

Capacidad para colaborar interdepartamentalmente y coordinar políticas de seguridad.

Especialista de formación – Barranquilla

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 5.065.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol será fundamental para identificar y satisfacer las necesidades de capacitación de la empresa.

Responsabilidades:

Colaborar con las áreas y equipos para identificar necesidades de formación.

Diseñar programas de capacitación que apoyen objetivos estratégicos.

Asegurar la ejecución eficiente de programas de formación y desarrollo.

Gestionar la logística y el presupuesto de los programas formativos.

Conducir sesiones de formación presenciales y virtuales.

Evaluar la efectividad de los programas de capacitación.

Promover una cultura de aprendizaje continuo.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas o Ciencias Humanas

Experiencia mínima de 5 años en roles similares.

Experiencia en planificación y ejecución de planes de formación empresarial.

Manejo de plataformas virtuales de formación.

Capacidad para desarrollar e implementar programas de capacitación.

Habilidad para gestionar logística y presupuesto.

Experiencia en la medición de la efectividad de programas de formación.

Recuerde que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Analista estrategia digital y comunicaciones – Medellín

Empresa: Grupo Éxito

Salario: $ 4.463.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Grupo Éxito buscan un analista estrategia digital y comunicaciones cuyo propósito en el cargo será diseñar y ejecutar la estrategia digital y de contenidos, asegurando que la comunicación externa a través de canales digitales contribuya al posicionamiento reputacional de la compañía, mediante formatos innovadores en el ecosistema digital.

Responsabilidades:

Crear el plan de comunicación digital con indicadores y resultados esperados, así como el aporte a la reputación.

Garantizar la ejecución del plan y su evaluación permanente que permita diseñar acciones para fortalecer e implantar mejoras.

Gestionar la relación con la agencia digital para la ejecución oportuna y pertinente de los planes establecidos.

Diseñar formatos de comunicación adaptados a cada canal digital.

Cubrir eventos corporativos para su difusión en medios digitales.

Administrar y gestionar el sitio web corporativo.

Garantizar la ejecución de la estrategia SEO del portal corporativo.

Gestionar el plan de líderes en LinkedIn, promoviendo el posicionamiento de voceros clave.

Acompañar planes de comunicación dirigidos a otros públicos.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Publicidad, Mercadeo, Diseño o carreras afines.

Experiencia mínima de 4 años en cargos relacionados con la comunicación digital, gestión de contenidos y redes sociales.

Conocimiento en herramientas de diseño, edición audiovisual y plataformas de gestión de redes.

Dominio de estrategias SEO y social media.

Habilidades de redacción, creatividad, trabajo colaborativo y orientación al detalle.