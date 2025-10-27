Comience la semana con empleo: vacantes activas en todo el país

El panorama laboral en Colombia sigue mostrando señales positivas, con empresas de distintos sectores fortaleciendo sus equipos y abriendo nuevos procesos de selección. Este movimiento refleja el impulso que ha tomado la economía nacional y la creciente generación de empleo formal en todo el territorio.

Desde cargos operativos hasta posiciones técnicas, tecnológicas y profesionales, las organizaciones están apostando por el talento local para cubrir sus necesidades en áreas clave como salud, mercadeo, derecho y ventas. Esta diversidad de oportunidades demuestra que el mercado laboral continúa en expansión y que hay vacantes para distintos niveles de experiencia.

Postularse es muy fácil: solo debe ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil o proyección laboral. A continuación, le presentamos una muestra de las vacantes disponibles esta semana.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. | Foto: Stock

Tecnólogo en radiología – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

Analista de pauta marketing digital – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 4.000.000

Su misión será administrar, ejecutar y optimizar las campañas de pauta digital de las marcas, impulsando el crecimiento, la generación de leads y las conversiones, asegurando un ROI positivo y resultados medibles en cada acción.

Responsabilidades:

Ejecutar el plan de pauta digital según los objetivos definidos por marca.

Administrar y optimizar diariamente las campañas en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads u otras plataformas.

Elaborar informes de seguimiento y análisis de resultados semanales.

Realizar benchmarking digital e identificar oportunidades de mejora.

Gestionar el presupuesto publicitario, garantizando eficiencia e impacto.

Proponer nuevas estrategias y formatos de pauta para fortalecer la visibilidad y conversión.

Asegurar un tráfico constante y de calidad hacia los sitios web de las marcas.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en gestión de pauta digital o performance marketing.

Conocimientos sólidos en Meta Ads, Google Ads, Analytics, Data Studio y herramientas de seguimiento.

Capacidad analítica, atención al detalle y orientación a resultados.

Abogado derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.100.000

Como abogado especialista en bienes raíces, tendrá la oportunidad de desempeñar un papel clave en el apoyo jurídico durante todas las fases de desarrollo de los proyectos inmobiliarios.

Responsabilidades:

Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.

Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.

Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.

Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.

Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.

Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.

Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.

Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

Asesor comercial industrial o automotriz – Barranquilla

Empresa: Coéxito

Salario: 3.200.000

Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.

Responsabilidades:

Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.

Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.

Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.

Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Ventas, Ingenierías, Administración o afines.

Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)

Conocimiento en venta de productos y servicios.

Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.