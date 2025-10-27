Suscribirse

EMPLEO

Comience la semana con empleo: vacantes activas en todo el país

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

27 de octubre de 2025, 10:03 p. m.
Los interesados pueden postularse a través de Magneto.
Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

El panorama laboral en Colombia sigue mostrando señales positivas, con empresas de distintos sectores fortaleciendo sus equipos y abriendo nuevos procesos de selección. Este movimiento refleja el impulso que ha tomado la economía nacional y la creciente generación de empleo formal en todo el territorio.

Desde cargos operativos hasta posiciones técnicas, tecnológicas y profesionales, las organizaciones están apostando por el talento local para cubrir sus necesidades en áreas clave como salud, mercadeo, derecho y ventas. Esta diversidad de oportunidades demuestra que el mercado laboral continúa en expansión y que hay vacantes para distintos niveles de experiencia.

Postularse es muy fácil: solo debe ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil o proyección laboral. A continuación, le presentamos una muestra de las vacantes disponibles esta semana.

Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. | Foto: Stock

Tecnólogo en radiología – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.

Responsabilidades:

  • Realizar radiología convencional con alta precisión.
  • Manejar equipos portátiles de radiología.
  • Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.
  • Aplicar protocolos de atención de alta calidad.
  • Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.
  • Conocimiento en manejo de equipos portátiles.
  • Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.
  • Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

¡Postúlese aquí!

Analista de pauta marketing digital – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 4.000.000

Su misión será administrar, ejecutar y optimizar las campañas de pauta digital de las marcas, impulsando el crecimiento, la generación de leads y las conversiones, asegurando un ROI positivo y resultados medibles en cada acción.

Responsabilidades:

  • Ejecutar el plan de pauta digital según los objetivos definidos por marca.
  • Administrar y optimizar diariamente las campañas en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads u otras plataformas.
  • Elaborar informes de seguimiento y análisis de resultados semanales.
  • Realizar benchmarking digital e identificar oportunidades de mejora.
  • Gestionar el presupuesto publicitario, garantizando eficiencia e impacto.
  • Proponer nuevas estrategias y formatos de pauta para fortalecer la visibilidad y conversión.
  • Asegurar un tráfico constante y de calidad hacia los sitios web de las marcas.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en gestión de pauta digital o performance marketing.
  • Conocimientos sólidos en Meta Ads, Google Ads, Analytics, Data Studio y herramientas de seguimiento.
  • Capacidad analítica, atención al detalle y orientación a resultados.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Cultura, talento y estrategia: una fórmula que marca la diferencia

Abogado derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.100.000

Como abogado especialista en bienes raíces, tendrá la oportunidad de desempeñar un papel clave en el apoyo jurídico durante todas las fases de desarrollo de los proyectos inmobiliarios.

Responsabilidades:

  • Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.
  • Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
  • Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.
  • Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.
  • Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.
  • Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.
  • Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.
  • Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.
  • Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial industrial o automotriz – Barranquilla

Empresa: Coéxito

Salario: 3.200.000

Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.

Responsabilidades:

  • Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.
  • Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.
  • Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.
  • Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en Ventas, Ingenierías, Administración o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)
  • Conocimiento en venta de productos y servicios.
  • Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reconocida vidente soltó angustiante predicción sobre tragedia que ocurriría: “Apenas comienza”

2. Pedro Flórez, el congresista del Clan Torres, metió a su ahijado político como cabeza de lista a la Cámara

3. Negocio de 30 millones de euros por Daniel Muñoz: gigante europeo lo sacaría del Crystal Palace

4. Cayó el ‘terror’ de San Gil, presunto abusador sexual que tenía azotadas a las mujeres

5. Pipe Bueno explotó contra quienes dicen que Domenic no es su hijo; cuestionaron a Luisa Fernanda W

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.