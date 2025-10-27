EMPLEO
Comience la semana con empleo: vacantes activas en todo el país
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El panorama laboral en Colombia sigue mostrando señales positivas, con empresas de distintos sectores fortaleciendo sus equipos y abriendo nuevos procesos de selección. Este movimiento refleja el impulso que ha tomado la economía nacional y la creciente generación de empleo formal en todo el territorio.
Desde cargos operativos hasta posiciones técnicas, tecnológicas y profesionales, las organizaciones están apostando por el talento local para cubrir sus necesidades en áreas clave como salud, mercadeo, derecho y ventas. Esta diversidad de oportunidades demuestra que el mercado laboral continúa en expansión y que hay vacantes para distintos niveles de experiencia.
Postularse es muy fácil: solo debe ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil o proyección laboral. A continuación, le presentamos una muestra de las vacantes disponibles esta semana.
Tecnólogo en radiología – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.000.000 a 3.000.000
La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.
Responsabilidades:
- Realizar radiología convencional con alta precisión.
- Manejar equipos portátiles de radiología.
- Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.
- Aplicar protocolos de atención de alta calidad.
- Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.
- Conocimiento en manejo de equipos portátiles.
- Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.
Analista de pauta marketing digital – Cali
Empresa: Studio F
Salario: 4.000.000
Su misión será administrar, ejecutar y optimizar las campañas de pauta digital de las marcas, impulsando el crecimiento, la generación de leads y las conversiones, asegurando un ROI positivo y resultados medibles en cada acción.
Responsabilidades:
- Ejecutar el plan de pauta digital según los objetivos definidos por marca.
- Administrar y optimizar diariamente las campañas en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads u otras plataformas.
- Elaborar informes de seguimiento y análisis de resultados semanales.
- Realizar benchmarking digital e identificar oportunidades de mejora.
- Gestionar el presupuesto publicitario, garantizando eficiencia e impacto.
- Proponer nuevas estrategias y formatos de pauta para fortalecer la visibilidad y conversión.
- Asegurar un tráfico constante y de calidad hacia los sitios web de las marcas.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en gestión de pauta digital o performance marketing.
- Conocimientos sólidos en Meta Ads, Google Ads, Analytics, Data Studio y herramientas de seguimiento.
- Capacidad analítica, atención al detalle y orientación a resultados.
Abogado derecho inmobiliario – Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: 3.100.000
Como abogado especialista en bienes raíces, tendrá la oportunidad de desempeñar un papel clave en el apoyo jurídico durante todas las fases de desarrollo de los proyectos inmobiliarios.
Responsabilidades:
- Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.
- Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.
- Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.
- Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.
- Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.
- Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.
- Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.
- Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.
Asesor comercial industrial o automotriz – Barranquilla
Empresa: Coéxito
Salario: 3.200.000
Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.
Responsabilidades:
- Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.
- Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.
- Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.
- Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en Ventas, Ingenierías, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)
- Conocimiento en venta de productos y servicios.
- Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.