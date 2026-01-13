Comience la semana con empleo: vacantes disponibles para aplicar hoy

El inicio de la semana llega con nuevas oportunidades laborales para quienes se encuentran en búsqueda de empleo o desean dar un paso en su carrera. Actualmente, hay disponibles vacantes en distintas regiones del país, dirigidas a personas con diversos niveles de experiencia y formación.

Las ofertas incluyen cargos operativos, administrativos y profesionales en sectores que mantienen una demanda constante de talento, con opciones en modalidad presencial o híbrida remota, según el perfil y la empresa.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como administración, ventas, mercadeo, recursos humanos, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Coordinador comercial de puntos de venta – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para implementar estrategias comerciales, asegurando que cada tienda opere de manera eficiente y proporcione una experiencia excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de la zona asignada.

Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.

Potenciar el rendimiento de los equipos mediante retroalimentaciones efectivas.

Asegurar un excelente servicio al cliente tanto externo como interno.

Gestionar procesos administrativos y de inventario.

Elaborar planes de acción para mejoras en procesos.

Monitorear y gestionar indicadores comerciales clave.

Asegurar un mix de productos adecuado y eficiente en sedes.

Supervisar la implementación visual y operacional de las tiendas.

Monitorear horarios y presentaciones personales del equipo.

Entrenar y capacitar al personal a cargo.

Generar relaciones con laboratorios y centros comerciales.

Realizar arqueos de caja y revisiones de inventario.

Motivar al equipo compartiendo resultados y retos.

Gestionar mejoras de tiendas con el equipo de mantenimiento.

Reportar novedades de personal y nómina.

Construir la malla horaria de asesores de punto de venta.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 4 años en un rol de coordinación y liderazgo comercial en sector retail.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo.

Conocimiento en gestión de inventarios y procesos administrativos.

Capacidad para analizar y gestionar indicadores comerciales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¡Postúlese aquí!

Analista de segmento clientes – Medellín

Empresa: Cueros Velez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista segmento clientes, donde su propósito será diseñar, ejecutar y optimizar comunicaciones outbound orientadas a clientes del programa de fidelización, integrando medios y canales de contacto de forma personalizada y efectiva.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar campañas automatizadas de fidelización, poniendo en marcha comunicaciones outbound personalizadas para clientes, utilizando Salesforce Marketing Cloud y sus herramientas de automatización.

Construir criterios de segmentación avanzados considerando afinidades, valor de cliente, eventos clave y modelos analíticos como RFM o propensión (segmentos y audiencias basadas en datos y comportamiento).

Gestionar y optimizar journeys multicanal, coordinar flujos de comunicación integrados (email, SMS, push, WhatsApp), asegurando coherencia, oportunidad y personalización en cada punto de contacto.

Integrar insumos de diferentes áreas para mejorar la activación de campañas, interpretar modelos de datos y asegurar la alineación con objetivos del negocio (analítica, tecnología y fidelización).

Implementar pruebas A/B y estrategias de mejora continua y evaluar variantes de campañas mediante pruebas controladas, interpretar resultados y ajustar tácticas para incrementar su efectividad.

Utilizar prompts, soluciones de IA generativa y capacidades de personalización automática para enriquecer contenidos, segmentaciones y decisiones de campaña (Aplicar herramientas de inteligencia artificial en marketing).

Analizar e interpretar indicadores de desempeño (entregabilidad, apertura, clics, conversión) y proponer acciones de optimización apoyándose en herramientas como Datorama o Tableau.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Comunicación Social, Publicidad, Mercadeo, Analítica de datos o afines.

Experiencia específica de 1 año a 2 años en el mismo rol.

Inglés - B2.

Conocimiento en Segmentación de clientes.

¡Postúlese aquí!

Analista de comercio exterior – Bogotá D.C.

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para gestionar las operaciones de comercio exterior en la organización, garantizando una perfecta coordinación en las importaciones y exportaciones.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones de importación y exportación.

Garantizar el cumplimiento de normativas internacionales en el comercio exterior.

Analizar y optimizar procesos logísticos para mejorar la eficiencia operativa.

Colaborar con diferentes áreas para asegurar una gestión eficaz de la cadena de suministro.

Utilizar herramientas tecnológicas como SAP y Excel para la gestión de datos y logística.

Requerimientos:

Título universitario en Comercio Internacional, Negocios o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles como Analista de Comercio Exterior o International Trade Analyst.

Conocimiento avanzado en SAP Excel y sistemas de gestión de logística.

Habilidades comprobadas en organización y análisis de datos.

Capacidad de garantizar el cumplimiento normativo en operaciones de comercio internacional.

¡Postúlese aquí!

Coordinador de SST – Barranquilla

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo podrá liderar proyectos desafiantes que impacten positivamente en el bienestar de los empleados.

Responsabilidades:

Implementar sistemas de gestión SST.

Planificar y ejecutar actividades para prevenir riesgos laborales.

Investigar accidentes de trabajo y proponer mejoras.

Elaborar matrices de identificación de peligros.

Realizar valoraciones de riesgos.

Gestionar procesos de capacitación en seguridad.

Asesorar en temas relacionados con SST.

Elaborar informes técnicos para ARL.

Requerimientos:

Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras afines.

Más de 4 años de experiencia profesional relevante.

Experiencia comprobada en implementación de sistemas SST.

Habilidades analíticas para evaluación de riesgos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.