Comience la semana con empleo: vacantes disponibles para aplicar hoy

El inicio de la semana llega con nuevas oportunidades laborales para quienes se encuentran en búsqueda de empleo o desean dar un paso en su carrera. Actualmente, hay disponibles vacantes en distintas regiones del país, dirigidas a personas con diversos niveles de experiencia y formación.
Las ofertas incluyen cargos operativos, administrativos y profesionales en sectores que mantienen una demanda constante de talento, con opciones en modalidad presencial o híbrida remota, según el perfil y la empresa.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como administración, ventas, mercadeo, recursos humanos, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Coordinador comercial de puntos de venta – Cali
Empresa: Medipiel
Salario: 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es crucial para implementar estrategias comerciales, asegurando que cada tienda opere de manera eficiente y proporcione una experiencia excepcional a los clientes.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de la zona asignada.
- Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.
- Potenciar el rendimiento de los equipos mediante retroalimentaciones efectivas.
- Asegurar un excelente servicio al cliente tanto externo como interno.
- Gestionar procesos administrativos y de inventario.
- Elaborar planes de acción para mejoras en procesos.
- Monitorear y gestionar indicadores comerciales clave.
- Asegurar un mix de productos adecuado y eficiente en sedes.
- Supervisar la implementación visual y operacional de las tiendas.
- Monitorear horarios y presentaciones personales del equipo.
- Entrenar y capacitar al personal a cargo.
- Generar relaciones con laboratorios y centros comerciales.
- Realizar arqueos de caja y revisiones de inventario.
- Motivar al equipo compartiendo resultados y retos.
- Gestionar mejoras de tiendas con el equipo de mantenimiento.
- Reportar novedades de personal y nómina.
- Construir la malla horaria de asesores de punto de venta.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 4 años en un rol de coordinación y liderazgo comercial en sector retail.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo.
- Conocimiento en gestión de inventarios y procesos administrativos.
- Capacidad para analizar y gestionar indicadores comerciales.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Analista de segmento clientes – Medellín
Empresa: Cueros Velez
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como analista segmento clientes, donde su propósito será diseñar, ejecutar y optimizar comunicaciones outbound orientadas a clientes del programa de fidelización, integrando medios y canales de contacto de forma personalizada y efectiva.
Responsabilidades:
- Diseñar y ejecutar campañas automatizadas de fidelización, poniendo en marcha comunicaciones outbound personalizadas para clientes, utilizando Salesforce Marketing Cloud y sus herramientas de automatización.
- Construir criterios de segmentación avanzados considerando afinidades, valor de cliente, eventos clave y modelos analíticos como RFM o propensión (segmentos y audiencias basadas en datos y comportamiento).
- Gestionar y optimizar journeys multicanal, coordinar flujos de comunicación integrados (email, SMS, push, WhatsApp), asegurando coherencia, oportunidad y personalización en cada punto de contacto.
- Integrar insumos de diferentes áreas para mejorar la activación de campañas, interpretar modelos de datos y asegurar la alineación con objetivos del negocio (analítica, tecnología y fidelización).
- Implementar pruebas A/B y estrategias de mejora continua y evaluar variantes de campañas mediante pruebas controladas, interpretar resultados y ajustar tácticas para incrementar su efectividad.
- Utilizar prompts, soluciones de IA generativa y capacidades de personalización automática para enriquecer contenidos, segmentaciones y decisiones de campaña (Aplicar herramientas de inteligencia artificial en marketing).
- Analizar e interpretar indicadores de desempeño (entregabilidad, apertura, clics, conversión) y proponer acciones de optimización apoyándose en herramientas como Datorama o Tableau.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Comunicación Social, Publicidad, Mercadeo, Analítica de datos o afines.
- Experiencia específica de 1 año a 2 años en el mismo rol.
- Inglés - B2.
- Conocimiento en Segmentación de clientes.
Analista de comercio exterior – Bogotá D.C.
Empresa: Organización Carvajal
Salario: 3.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es crucial para gestionar las operaciones de comercio exterior en la organización, garantizando una perfecta coordinación en las importaciones y exportaciones.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar las operaciones de importación y exportación.
- Garantizar el cumplimiento de normativas internacionales en el comercio exterior.
- Analizar y optimizar procesos logísticos para mejorar la eficiencia operativa.
- Colaborar con diferentes áreas para asegurar una gestión eficaz de la cadena de suministro.
- Utilizar herramientas tecnológicas como SAP y Excel para la gestión de datos y logística.
Requerimientos:
- Título universitario en Comercio Internacional, Negocios o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en roles como Analista de Comercio Exterior o International Trade Analyst.
- Conocimiento avanzado en SAP Excel y sistemas de gestión de logística.
- Habilidades comprobadas en organización y análisis de datos.
- Capacidad de garantizar el cumplimiento normativo en operaciones de comercio internacional.
Coordinador de SST – Barranquilla
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo podrá liderar proyectos desafiantes que impacten positivamente en el bienestar de los empleados.
Responsabilidades:
- Implementar sistemas de gestión SST.
- Planificar y ejecutar actividades para prevenir riesgos laborales.
- Investigar accidentes de trabajo y proponer mejoras.
- Elaborar matrices de identificación de peligros.
- Realizar valoraciones de riesgos.
- Gestionar procesos de capacitación en seguridad.
- Asesorar en temas relacionados con SST.
- Elaborar informes técnicos para ARL.
Requerimientos:
- Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras afines.
- Más de 4 años de experiencia profesional relevante.
- Experiencia comprobada en implementación de sistemas SST.
- Habilidades analíticas para evaluación de riesgos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.