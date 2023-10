Compañía de tecnología abrió ofertas laborales en Bogotá y Medellín: aquí se puede postular

La empresa está en la búsqueda de estudiante, técnico, tecnólogo o profesional en Ingeniería de sistemas, eléctrico, electrónico o carreras afines. Además, debe tener experiencia superior de dos años en desarrollo C / C++ en análisis de requisitos/diseño/desarrollo SW en proyectos multidisciplinarios, y programación orientada a objetos. Asimismo, es importante que tenga conocimiento principal: desarrollo en C / C++ : Manejo de Strings o Caracteres, RAII Technique (Resource Acquisition Is Initialization).