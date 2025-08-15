Comunicadores: hay más de 300 oportunidades laborales disponibles

Los comunicadores son cada vez más valorados por su capacidad para crear mensajes estratégicos, fortalecer la imagen corporativa y conectar a las organizaciones con sus audiencias, lo que en un entorno altamente competitivo convierte a estos profesionales en una pieza clave para empresas de todos los sectores. En línea con esta necesidad, actualmente hay más de 300 oportunidades laborales disponibles para perfiles con diferentes niveles de experiencia. Aquí, le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Con la digitalización creciente, los comunicadores sociales con habilidades en comunicación digital y gestión de redes sociales pueden negociar salarios más altos debido a la alta demanda y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías. | Foto: Getty Images

Jefe de comunicaciones externas – Bogotá

Empresa: Zentria

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término fijo

¿Tiene una mente estratégica, pasión por conectar con propósito y experiencia liderando equipos de comunicación? Entonces esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Crear y publicar contenidos estratégicos para públicos externos.

Coordinar la comunicación de unidades de negocio en redes sociales, campañas, web y medios físicos.

Liderar la relación con agencias de contenido y PR.

Elaboración y seguimiento al presupuesto del área.

Analizar KPI para generar mejoras continuas.

Requerimientos:

Mínimo 4 años de experiencia en comunicaciones.

Al menos 2 años liderando equipos y procesos de comunicación externa.

Analista de comunicaciones – Medellín

Empresa: Pactia

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.200.000

Tipo de contrato: término indefinido

En Pactia se encuentran en búsqueda de un perfil profesional apasionado por las comunicaciones con una sólida experiencia en la creación y ejecución de estrategias de comunicación integrales (digitales y tradicionales).

Responsabilidades:

Experiencia en la gestión de cuentas, desarrollo de contenido y relaciones con los medios.

Experiencia previa en roles de comunicaciones o relaciones públicas, preferiblemente en la industria minorista o de centros comerciales.

Familiaridad con las dinámicas y desafíos específicos del marketing y las comunicaciones en entornos de centro comercial.

Comprometido a impulsar la visibilidad y reputación de la marca a través de mensajes claros y efectivos.

Enfocado en desarrollar estrategias de comunicación que aumenten la visibilidad y el compromiso de las marcas, así como en fortalecer la relación entre el centro comercial, las marcas y los clientes.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Mercadeo o afines.

Especialista en posicionamiento y medios – Bogotá

Empresa: Universidad de los Andes

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término indefinido

En este cargo será el experto en medios que impulse las comunicaciones estratégicas, gestionando y optimizando el impacto de los eventos académicos y de investigación.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar planes estratégicos de comunicación que fortalezcan el posicionamiento de la facultad.

Impulsar eventos y contenidos a través de medios internos y externos.

Asesorar a decanatura, vicedecanaturas y directores de departamento en temas de comunicación.

Crear y difundir contenidos institucionales para canales internos y externos.

Proponer y producir piezas multimedia (video, texto, imagen) junto al gestor de diseño.

Elaborar reportes de impacto sobre las estrategias de medios.

Administrar y evaluar mensajes en los distintos canales de la universidad.

Monitorear el impacto público y noticioso ( Free Press y otros).

y otros). Gestionar publicidad en impresos web, marketing digital y redes sociales.

Asegurar el cumplimiento de las políticas de marca Uniandes.

Coordinar con la Oficina Central de Comunicaciones para integrar estrategias y planes de medios.

Actualizar y difundir información sobre investigaciones, profesores y publicaciones.

Crear una agenda informativa que destaque logros, investigaciones y actividades.

Requerimientos:

Una persona con habilidades de redacción, capacidad de gestión de proyectos, trabajo en equipo y orientación a resultados.

Profesional en Comunicación Social, Periodismo o áreas afines a las Ciencias Sociales.

Experiencia de 2 a 3 años en gestión de comunicaciones, redes sociales y producción de piezas comunicativas.

Community manager – Bucaramanga

Empresa: BAGUER S.A.S.

Salario: $ 2.600.000

Tipo de contrato: término fijo

¿Es un amante de la moda con pasión por el contenido digital y las redes sociales? Únase al equipo como community manager.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias de social media.

Generar contenido atractivo y relevante.

Gestionar herramientas de redes sociales.

Monitorizar y analizar métricas de engagement .

. Interactuar con la comunidad de manera efectiva.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Comunicación o afines.

Experiencia previa como community manager o similar.

Dominio de herramientas de gestión de redes sociales.