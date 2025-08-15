Conozca las últimas ofertas de trabajo en el país

Se mueve agosto y diversas empresas de distintos tamaños buscan fortalecer sus equipos con talento dispuesto a aportar y crecer profesionalmente en el país.

La oferta incluye opciones con diversas modalidades, horarios y rangos salariales, lo que permite que cada persona encuentre propuestas acordes con su experiencia y expectativas. En este momento, la clave está en identificar la oportunidad correcta y dar el paso para aplicar.

A continuación, le compartimos las ofertas. Al final de cada vacante encontrará el enlace disponible para conocer más detalles y postular.

Embajador de experiencia eventos

Salario: $ 1.423.500

Goyurt busca a una persona que destaque por su actitud comercial, capaz de atraer público y contagiar energía. La misión es ser la imagen de la marca en eventos, conectar con las personas, dar a conocer los productos y llevarlos a donde se encuentre la acción.

Zona: norte de Bogotá (eventos en diferentes puntos). Beneficios: bono por evento + 1% de comisión sobre las ventas generadas en el evento

Profesional de limpieza para la ciudad de Cali

Salario: $ 1.423.500

Aseo Ya tiene como propósito generar un cambio positivo a través de oportunidades de empleo dignas. La empresa busca profesionales de aseo apasionados y comprometidos con la labor de limpieza, con vocación de servicio, y que cuenten con conocimiento y experiencia en preparación de alimentos, bebidas, planchado y limpieza en espacios como casas, oficinas y propiedades horizontales.

Beneficios:

Contrato directo a término indefinido.

Todas las prestaciones de ley.

Salario mínimo legal vigente.

Prestación de servicios de limpieza en oficina y casa de familia.

Horarios disponibles:

Jornada continua: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Turno partido: de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Días laborales: de lunes a viernes.

Asesor comercial de ahorro pensional en Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000

Se requiere asesor comercial de ahorro pensional, también denominado consultor de ventas pensionales o ejecutivo comercial de ahorro, para promover y asesorar sobre productos de ahorro pensional. El entorno laboral es dinámico y competitivo, con un salario base atractivo, comisiones sin límite y beneficios adicionales.

Responsabilidades:

Promocionar productos de ahorro pensional a clientes potenciales.

Asesorar sobre opciones de pensiones y ahorro.

Mantener relaciones sólidas con los clientes para garantizar su fidelización.

Cumplir metas de ventas establecidas por la empresa.

Participar en actividades de formación y actualización sobre productos financieros.

Requisitos:

Técnico, tecnólogo o estudiante universitario de cuarto semestre en adelante en áreas económicas, financieras, administrativas o contables.

Experiencia mínima de un año en venta y asesoría de productos tangibles o intangibles.

Conocimiento en productos financieros como seguros, EPS y cajas de compensación.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Auxiliar mesa de control - Pereira

Salario: $ 1.664.000

Se requiere auxiliar de mesa de control en Pereira con habilidades en atención al cliente.

Representante de marca Medellín

Salario: $ 1.789.930 a $ 4.000.000

Se busca persona proactiva y apasionada por las ventas para representar e impulsar productos en el mercado. El representante será la imagen de la empresa, encargado de conectar con clientes potenciales, promover las líneas de productos y mantener relaciones sólidas con clientes actuales para asegurar su satisfacción y fidelidad.

Responsabilidades:

Promover activamente los productos de la marca a clientes potenciales.

Identificar oportunidades de ventas y realizar negociaciones efectivas.

Mantener relaciones sólidas y duraderas con clientes existentes.

Cumplir objetivos de ventas mensuales y recibir comisiones por su logro.

Participar en eventos promocionales y representar la marca de manera positiva.

Requisitos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Conocimiento del mercado local y de la marca.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y algunos domingos.• Bachillerato completo terminado.

Asesor comercial en medicina prepagada

Importante empresa de salud requiere asesor comercial en medicina prepagada, con pasión por las ventas intangibles y capacidad para cerrar ventas en frío. Se ofrece salario base competitivo más comisiones 100% prestacionales sin límite, contrato con todas las prestaciones de ley, trabajo de lunes a viernes y un ambiente dinámico.

Responsabilidades:

Identificar y contactar clientes potenciales para servicios de medicina prepagada.

Asesorar sobre los beneficios de los productos de salud ofrecidos.

Cerrar ventas en frío y realizar seguimiento posventa.

Cumplir con las metas de ventas establecidas por la empresa.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector salud y los productos de la competencia.

Requisitos:

Experiencia comprobable en ventas intangibles y en frío.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con metas.

Conocimiento en el sector salud o seguros (deseable).

Educación profesional en áreas relacionadas con ventas o salud.

Vendedor autoventa TAT para consumo masivo

Salario: $ 1.600.000

Empresa reconocida en consumo masivo requiere vendedor autoventa TAT para la comercialización de alfajores y brownies. Se busca una persona con experiencia, dispuesta a trabajar en un entorno dinámico y orientado al crecimiento.

Se ofrece salario competitivo, comisiones atractivas y contrato de obra labor con posibilidad de vinculación directa.

Responsabilidades:

Visitar clientes asignados diariamente para promover productos.

Gestionar la autoventa de productos en ruta TAT. Manejar el vehículo de la empresa para la distribución. Cumplir objetivos de ventas mensuales.

Realizar reportes de ventas diarios.

Requisitos:

Experiencia mínima de 6 meses como vendedor TAT.

Licencia de conducción C1 vigente.

Bachillerato completo certificado.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.

Habilidades de comunicación y negociación.

Supervisor de calidad de alimentos Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Prestigiosa compañía de consumo masivo dedicada a la producción y comercialización de alfajores y brownies requiere supervisor de calidad de alimentos. Este cargo será responsable de garantizar que todos los productos cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad, liderando mejoras continuas en los procesos.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar el equipo de control de calidad. Garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Liderar la implementación de mejoras en procesos de calidad.

Realizar inspecciones y auditorías internas.

Capacitar al personal en buenas prácticas de manufactura.

Requisitos:

Experiencia mínima de un año en control de calidad en producción de alimentos.

Formación como técnico, tecnólogo o similar con énfasis en alimentos.

Habilidad para manejar equipos de más de 15 personas.

Capacidad de liderazgo y toma de decisiones.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábado.