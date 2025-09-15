Conozca las últimas ofertas laborales en el país. Aplicar es 100% virtual

En todo el país se han publicado nuevas vacantes para perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales en áreas como ventas, logística, administración y servicio al cliente.

Estas ofertas representan una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral o desean dar un nuevo rumbo a su carrera.

Lo mejor es que el proceso de aplicación es 100 % virtual y gratuito a través de Semana Empleos, lo que le permite postularse de manera ágil y sencilla desde cualquier dispositivo.

Recuerde que entre más completos estén sus datos en la plataforma, mayores serán sus posibilidades de ser seleccionado.

Fisioterapeuta para club médico deportivo Cali

Salario: $ 2.400.000

Se invita a unirse a un importante club médico deportivo como fisioterapeuta.

Se está buscando un terapeuta físico comprometido y apasionado por la recuperación de movilidad y el tratamiento de pacientes.

Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico en Cali, con un salario competitivo de 2.400.000 COP más prestaciones de ley.

Los horarios son de lunes a viernes, en turnos de 8 horas que se asignan de acuerdo con las citas de los pacientes. Si la persona es especialista en terapia física con al menos un año de experiencia en el sector salud, esta es una oportunidad para crecer y desarrollarse profesionalmente.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes para desarrollar planes de tratamiento.

Implementar programas de fisioterapia para mejorar la movilidad y reducir el dolor.

Monitorear el progreso de los pacientes y ajustar los tratamientos según sea necesario.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un enfoque integral en el tratamiento.

Proporcionar educación y consejos a los pacientes sobre prevención de lesiones y autocuidado.

Requerimientos:

Título profesional en Fisioterapia.

Mínimo 1 año de experiencia en el sector salud.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar en Cali.

Mercaderista punto de venta Bucaramanga

Salario: $ 1.425.300 a $ 1.800.000

El mercaderista será encargado de visitar los puntos de venta asignados en la frecuencia establecida, surtir y hacer una adecuada rotación del producto, ofrecerlo y prestar un buen servicio para garantizar la venta, realizar una manipulación adecuada y cumplir con la meta mensual de ventas.

Se requiere moto para realizar desplazamientos.

Responsabilidades:

Atender los clientes de canal moderno y supermercados independientes asignados (Mercacentro, Surtiplaza, populares),

Revisar y mantener el stock de productos, asegurando que se encuentren en los niveles adecuados y gestionando las reposiciones necesarias.

Realizar reportes periódicos sobre el estado de los productos y las actividades realizadas en los puntos de venta.

Requisitos:

Experiencia previa como mercaderista o en funciones similares preferiblemente en el sector de productos de consumo masivo.

Anfitrión de servicios

Salario: $ 1.423.500

Se busca un anfitrión de servicios para unirse a la Generación C. Esta persona será clave para brindar apoyo y orientación al cliente sobre requerimientos y/o solicitudes, a través del cumplimiento de los procedimientos y directrices de servicio, con el fin de asegurar la calidad de su labor, la satisfacción del cliente y la continuidad del ciclo de servicio.

Algunas Funciones:

·Mantener una buena actitud de servicio mediante la aplicación de protocolos determinados y claridad en la información brindada.

·Orientar y direccionar las solicitudes, requerimientos y/o actividades del cliente con los medios que la organización disponga para tal fin según su perfil y su necesidad, garantizando la claridad y veracidad de la información, facilitando el cierre del ciclo del servicio.

·Manejar y custodiar dinero por medio del uso adecuado de herramientas y aplicación de procedimientos, con el fin de garantizar seguridad y confianza en la operación.

·Apoyar las diferentes actividades administrativas y operativas según sus competencias, para la óptima prestación del servicio.

Requisitos:

Bachiller

Experiencia: entre 0 a 6 meses de experiencia en experiencia al servicio al cliente.

Lo que ofrecemos:

Contrato: indefinido

Horario: domingo a Domingo con 1 día de descanso a la semana (Trabajo 7 horas)

Lugar de Trabajo: Bogotá

Salario: $1.423.500 (Más recargos y extras según ley) prestaciones de ley y beneficios adicionales de la compañía.

Auxiliar administrativo programador de turnos

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.900.000

Se invita a unirse al equipo como auxiliar administrativo programador de turnos. En esta empresa líder en soluciones de talento humano se busca un asistente administrativo entusiasta y orientado al logro.

Si la persona disfruta conectar talento con oportunidades y le motivan los desafíos diarios, esta es una oportunidad ideal. Se ofrece un ambiente colaborativo donde puede crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Realizar la programación diaria de turnos para el personal misional incluyendo meseros y auxiliares de cocina.

Coordinar con los clientes el personal requerido diariamente y semanalmente.

Generar coordinaciones del personal en los diferentes puntos de servicio.

Cumplir con las metas de programación diaria y semanal.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en administración de empresas o carreras afines.

Experiencia mínima de un año en procesos administrativos preferiblemente en empresas de servicios temporales.

Persona dinámica proactiva y con alta orientación al logro.

Excelentes habilidades de comunicación y manejo de herramientas digitales.

Asesor comercial Pereira

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.700.000

Se invita a unirse al equipo en PASH S.A.S., en las marcas Facol y Teks. Se busca un asesor comercial en Pereira. Si la persona tiene pasión por la moda y las ventas, esta es una oportunidad para destacar. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

vendedor de mostrador para ferretería y repuestos

Salario: $ 1.423.500

Se invita a unirse al equipo como vendedor de mostrador, con la oportunidad de destacarse en un entorno dinámico y desafiante. Se busca un asesor de ventas de mostrador con experiencia para formar parte de una reconocida empresa del sector de ferretería y repuestos para motos y vehículos.

En este rol, la persona será responsable de implementar estrategias de ventas efectivas, cumpliendo con los presupuestos asignados y garantizando una excelente atención al cliente.

Se ofrece un ambiente de trabajo positivo, oportunidades de crecimiento y un horario laboral de lunes a sábado.

Responsabilidades:

Atender clientes en el mostrador de manera eficiente.

Implementar estrategias de ventas para alcanzar objetivos.

Cumplir con el presupuesto de ventas asignado.

Brindar asesoría y soporte técnico básico sobre productos.

Mantener un conocimiento actualizado sobre los productos y promociones.

Gestionar el inventario del área de venta.

Requerimientos: