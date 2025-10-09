Conozca las últimas ofertas laborales en el país. Aplicar es gratis

¿Ya no sabe dónde más buscar empleo? Entonces este dato le interesa: en los últimos días se publicaron nuevas vacantes en distintos sectores, desde logística y ventas hasta tecnología, salud y atención al cliente. Hay opciones para bachilleres, técnicos y profesionales, con modalidades presenciales, híbridas y remotas, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan empleo en cualquier parte del país.

Una de las ventajas más destacadas es que la postulación es completamente gratuita y virtual, lo que permite aplicar sin intermediarios ni costos adicionales. Solo necesita tener su hoja de vida actualizada y unos minutos para completar su registro. Varias empresas están contratando con urgencia, por lo que es un buen momento para enviar su candidatura.

Para acceder a estas vacantes, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo Colombia. Allí podrá crear su perfil, subir su hoja de vida y aplicar con un solo clic.

Recuerde: incluir una foto profesional, cuidar la ortografía y usar palabras clave del cargo puede marcar la diferencia frente a los filtros automáticos de selección.

Operario de compresor oficios varios Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se busca operario de compresor/oficios varios en Medellín para una empresa líder en el alquiler de equipos y maquinaria para la construcción. Se requiere una persona proactiva, con disposición para trabajar en equipo y compromiso con la excelencia.

La empresa ofrece estabilidad laboral y bonificaciones por operación. Si cuenta con experiencia como técnico de compresor, especialista en maquinaria u operador de equipos manuales, esta oportunidad puede ser de su interés.

Responsabilidades:

Operar compresores y maquinaria de construcción

Realizar mantenimiento básico de los equipos

Apoyar en diversas tareas manuales en el sitio

Cumplir con los protocolos de seguridad establecidos

Reportar incidencias o fallas de los equipos

Requerimientos:

Bachillerato completo

Experiencia previa en manejo de compresores o maquinaria similar

Disponibilidad para trabajar en Medellín

Capacidad para trabajar en equipo

Proactividad y compromiso

Ejecutivo hipotecario Bogotá

Salario: $ 1.800.000 a $ 1.900.000

Scotiabank Colpatria busca un ejecutivo hipotecario para su equipo. Este rol requiere una persona apasionada, con habilidades comerciales y orientación al servicio, que desee crecer en un entorno inclusivo y dinámico. El ejecutivo será responsable de cumplir con el plan de ventas asignado, enfocado en productos hipotecarios, garantizando un servicio de alta calidad y buenas prácticas comerciales.

Responsabilidades:

Cumplir con el plan de ventas asignado enfocado en productos hipotecarios.

Brindar información financiera y de servicio bajo la modalidad de venta consultiva.

Ejecutar la gestión comercial según las políticas del banco.

Garantizar altos estándares de calidad y servicio al cliente NPS.

Requerimientos:

Técnico Tecnólogo o estudiante en áreas afines al sector financiero.

Mínimo 4 semestres en Administración Economía Ingeniería Industrial u otros afines.

Experiencia mínima de 1 año en cargos comerciales con cumplimiento de metas.

Conocimientos deseables en productos hipotecarios.

Consultorio inmobiliario Medellín

Salario: $ 1.423.000 a $ 2.000.000

Se busca consultor inmobiliario para una compañía en crecimiento. La empresa requiere una persona entusiasta, con capacidad de trabajo en equipo y orientación a resultados, que contribuya a generar experiencias positivas a los clientes.

Formación: técnica, tecnológica, profesional o estudiante de últimos semestres.

Conocimientos: herramientas ofimáticas, ventas y manejo de canales digitales de atención virtual.

Experiencia: específica de 1 año en venta de productos tangibles e intangibles y/o arrendamiento de inmuebles, atención al cliente o como promotor de TyT.

Condiciones:

Horario: lunes a viernes y sábado medio día

Contrato fijo renovable

Sede de trabajo: Medellín – Sede Sabaneta

Modalidad de trabajo presencial

Asesor de microcréditos Medellín

Salario: $ 2.400.000 a $ 3.000.000

Se requiere asesor de microcrédito cuya función principal será brindar asesoría comercial y financiera a los asociados microempresarios. La labor implica realizar análisis de inversión y capacidad de endeudamiento, con el fin de cumplir las metas de colocación de la unidad de microcrédito.

Formación: técnico, tecnólogo y/o estudiante de últimos semestres en carreras financieras, económicas o afines.

Conocimientos:

Productos y normatividad Financieros.

Préstamo o venta de intangibles Microcrédito.

Análisis de créditos.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Experiencia: mínimo 1 año de experiencia en microcrédito.

Tipo de contrato: término indefinido y beneficios extralegales.

Salario: $ 2.494.000 + Auxilio de movilidad del 40% del SMMLV + Comisiones.

Auxiliar de biblioteca Bogotá

Salario: $ 2.015.300

Se busca auxiliar de biblioteca para una institución comprometida con la cultura y la educación. La posición está dirigida a una persona con vocación por la lectura, la promoción cultural y el trabajo con comunidades.

Perfil requerido:

Formación: bachiller o técnico en bibliotecología.

Experiencia: mínimo 6 meses como auxiliar de biblioteca o en funciones similares, o estar cursando una carrera relacionada.

Habilidades: empatía, comunicación asertiva, promoción de lectura y recreación.

Condiciones laborales:

Contrato a término fijo directo.

Horario: martes a domingo, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (46 horas semanales).

Salario: $2.015.300 + prestaciones de ley + recargos.

Administrador de punto de venta

Salario: $ 1.600.000

Se busca administrador o administradora de punto de venta para reconocida marca del sector textil y de ropa interior. Se requiere una persona con vocación comercial, actitud de servicio y liderazgo, capaz de dirigir un equipo y garantizar la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades principales:

Administrar integralmente el punto de venta, asegurando el cumplimiento de los objetivos comerciales y de servicio .

. Dirigir y motivar al equipo de ventas para alcanzar las metas diarias y mensuales .

. Garantizar la correcta exhibición y rotación del producto , siguiendo los lineamientos de la marca.

, siguiendo los lineamientos de la marca. Manejar los procesos de caja, inventario y apertura/cierre del punto .

. Brindar una atención al cliente cercana, amable y orientada a resultados.

Perfil del cargo:

Formación: Bachiller académico.

Bachiller académico. Experiencia: Mínimo 1 año en administración o ventas en tiendas de ropa, moda o afines.

Condiciones laborales: