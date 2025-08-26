Construya su futuro profesional desde casa: vacantes 100% remotas

Si actualmente no tiene empleo y está en búsqueda activa, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando. Varias empresas en el país están ofreciendo vacantes bajo la modalidad remota, lo que brinda mayor flexibilidad y comodidad para desarrollar sus labores desde casa.

Estas ofertas están disponibles en Semana Empleos, una plataforma que reúne más de 110.000 oportunidades laborales en todo el territorio nacional.

Postularse es muy sencillo: solo debe ingresar al enlace que aparece al final de cada vacante y completar su aplicación.

Community manager

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Básica, una agencia líder en marketing digital se encuentra en búsqueda de un apasionado community manager para unirse a su equipo. La empresa valora la creatividad, la innovación y el compromiso con los clientes. Como gestor de comunidades, la persona seleccionada será parte de un entorno laboral colaborativo y flexible, con oportunidades de crecimiento.

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que desee trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de cuentas corporativas. Si se trata de un coordinador de medios digitales proactivo, esta es la oportunidad indicada.

Funciones

Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.

Planear crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.

Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.

Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.

Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.

Manejar protocolos de crisis digital.

Trabajar de la mano con áreas de diseño creatividad y operaciones.

Requerimientos:

Tecnólogo/a o profesional en Marketing Publicidad Comunicación o Ingeniería Administrativa.

Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.

Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).

Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.

Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

Ejecutivo de ventas

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

La vacante está dirigida a quienes buscan trabajo en ventas y desean hacerlo desde casa.

Ejecutivo de ventas outbound (100% remoto a nivel nacional). Contrato a término indefinido. Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Salario más comisiones: hasta $2.500.000 según metas.

Requisitos: mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente), experiencia laboral formal, edad entre 21 y 48 años, no ser estudiante presencial y contar con PC con cámara disponible.

Importante: adjuntar hoja de vida actualizada.

Asesor comercial / ventas telefónicas sin techo/ 100% remoto

Salario: $ 1.427.000 a $ 3.000.000

La compañía se encuentra en crecimiento y busca ejecutivos(as) de ventas apasionados por el mundo comercial, con experiencia en ventas de productos intangibles y excelente capacidad de cierre. Si se cuenta con un perfil consultivo, autogestión y gusto por los retos, esta es la oportunidad indicada.

Condiciones económicas: salario base de $1.427.880. Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000. Comisiones sin techo, con un promedio entre $700.000 y $1.000.000. Acelerador por cumplimiento: hasta el 85% adicional.

Tipo de contrato indefinido. Pago quincenal, mes vencido, 100% prestacional. Jornada laboral de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Etapas de formación: entrenamiento inicial de 10 días hábiles y fase nesting de 1 semana en operación real.

Responsabilidades principales

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software). Cierre de ventas durante la llamada. Gestión postventa y seguimiento personalizado. Cumplimiento de presupuesto y referidos. Registro y seguimiento en CRM (Salesforce o Sinergy).

Perfil requerido

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos), aunque puede ser negociable si se cuenta con excelente perfil comercial.

Alta capacidad de indagación, cierre efectivo y rápida toma de decisión. Experiencia en ventas 100% remotas. Manejo de CRM. Perfil consultivo y orientado a resultados. Autogestión de leads. No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas o presenciales.

Agente de mensajería remota

La convocatoria busca chatter remoto con actitud y buena escritura. Está dirigida a quienes escriben rápido, saben improvisar y cuentan con buena energía para conversar por chat.

Se ofrece trabajo 100% remoto, sin necesidad de experiencia, con entrenamiento incluido. Pago por desempeño y oportunidad de crecimiento.

Requisitos: excelente ortografía, entendimiento básico de inglés, educación mínima y responsabilidad. Si la persona escribe bien y está lista para trabajar con disciplina, puede postularse.