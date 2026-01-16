Convocatoria laboral virtual: más de 15 mil vacantes sin experiencia requerida

La búsqueda de empleo continúa siendo una prioridad para miles de personas en el país, especialmente para quienes no cuentan con experiencia laboral previa. Por eso, se encuentra abierta una convocatoria laboral virtual que reúne más de 15 mil vacantes dirigidas a candidatos que buscan su primera oportunidad.

Las ofertas disponibles están orientadas a distintos sectores económicos y contemplan perfiles con diferentes niveles de formación, lo que amplía las posibilidades de acceso a un empleo formal. Además, al tratarse de procesos virtuales, los interesados pueden postularse desde cualquier ciudad del país, sin necesidad de desplazamientos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden consultar más información haciendo clic aquí, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Adobe Stock

Mercaimpulsador con moto - Medellín

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

En Manpower, están en busca de mercaimpulsadores dinámicos y proactivos para unirse a su equipo y trabajar en los diferentes puntos de venta de Colanta.

Responsabilidades:

Promover productos de Colanta en puntos de venta.

Asegurar la correcta exhibición de los productos.

Desplazarse entre diferentes puntos utilizando moto.

Interactuar con clientes para resolver inquietudes.

Cumplir con los objetivos de venta asignados.

Requerimientos:

Poseer moto propia.

Licencia de conducción con al menos 6 meses de antigüedad.

Educación mínima: bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

¡Postúlese aquí!

Auxiliares de bodega sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: Summar Productividad

Salario: A convenir

Si es una persona con pasión por la producción y busca estabilidad laboral, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Apoyar las actividades diarias de producción.

Manipular materiales plásticos siguiendo normas de seguridad.

Mantener el área de trabajo limpia y organizada.

Informar sobre cualquier incidencia o anomalía en el proceso productivo.

Requerimientos:

No se requiere experiencia previa

Ser bachiller graduado.

Disponibilidad para trabajar en el parque industrial Terrapuerto (vivir cerca al portal de la 80, Suba o Engativá; se cuenta con ruta a la empresa desde estas zonas)

¡Postúlese aquí!

Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Auxiliar de bodega – Rionegro

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

¿Busca su primer empleo o quiere retomar su vida laboral en áreas de aseo o bodega? ¡Esta es su oportunidad para trabajar en la zona de carga del aeropuerto y hacer parte de una empresa que conecta el mundo!

Responsabilidades:

Apoyo en cargue y descargue de mercancía en aeronaves.

Labores de aseo y desinfección en aeronaves y equipos de apoyo en tierra.

Recepción, paletizaje y almacenamiento de productos.

Trabajo en cuarto frío según la operación.

Requerimientos:

No necesitas experiencia previa.

Ser bachiller.

Disponibilidad para turnos rotativos y trabajo en cuarto frío.

¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia sin experiencia – Barranquilla

Empresa empleadora: Colsubsidio Empleo

Salario: A convenir

Si es un técnico en regencia de farmacia con experiencia como auxiliar de farmacia, esta es su oportunidad para crecer en un entorno dinámico y positivo.

Responsabilidades:

Asegurar el proceso de dispensación de medicamentos y dispositivos médicos.

Gestionar la recepción almacenamiento y registro de productos.

Formalizar la venta comercial e institucional siguiendo normas establecidas.

Garantizar la satisfacción del cliente mediante un servicio eficiente.

Colaborar en el cumplimiento de metas de ventas y calidad.

Requerimientos:

Título de tecnólogo en Regencia de Farmacia o cursando IV en Regencia de Farmacia.

Inscripción en Rethus.

Mínimo 1 año de experiencia como auxiliar de farmacia.

Conocimiento en normas y procedimientos de dispensación.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar motorizado – Bogotá D.C.

Empresa: Telcos Ingeniería

Salario: 2.600.000

Esta es una oportunidad única para aquellos que desean iniciar su carrera en el sector, ya que no se requiere experiencia previa.

Requerimientos:

Bachiller preferiblemente.

Licencia de conducción A2 vigente.

Poseer motocicleta propia.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y algunos domingos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.