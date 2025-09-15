Suscribirse

Empleo

Convocatoria masiva: cajeros y asesores sin experiencia

Conozca todas las ofertas disponibles.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de septiembre de 2025, 2:51 p. m.
Kalley solicita asesores en varios puntos de venta del país
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

¿Está dando sus primeros pasos en el mundo laboral? Esta puede ser su oportunidad. Varias empresas en Colombia han abierto una convocatoria masiva para vincular a cajeros y asesores comerciales, incluso si no cuenta con experiencia previa.

El objetivo es brindar formación y acompañamiento a quienes desean iniciar su trayectoria en áreas de servicio al cliente, ventas y manejo de transacciones.

Este tipo de empleos representan una puerta de entrada ideal para jóvenes que buscan su primer trabajo formal, así como para personas que desean reinventarse profesionalmente.

Además, ofrecen contratos con todas las prestaciones de ley, estabilidad laboral y opciones de crecimiento, dependiendo de la empresa contratante.

A continuación, encontrará algunas de las ofertas más destacadas de esta convocatoria masiva y el enlace directo de postulación.

Vendedores con o sin experiencia Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Si la moda y las ventas son de interés, esta convocatoria representa una oportunidad para quienes deseen unirse a un equipo dinámico.

Requerimientos:

  • Experiencia de mínimo 3 meses en ventas.
  • Excelentes habilidades comunicativas.
  • Beneficios: Salario minimo+prestaciones+comisiones.

Habilidades interpersonales:

  • Comunicación efectiva
  • Empatía
  • Atención al detalle

Sectores laborales:

  • Servicio al cliente y afines

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial sin experiencia Medellín

Salario a convenir

WOM, compañía de telefonía móvil que se ha posicionado rápidamente en el sector de telecomunicaciones, busca personal con formación comercial certificada que desee adquirir experiencia en ventas, abordaje en frío, eventos externos y manejo de estrategias comerciales.

Perfil del cargo

Personal con formación comercial certificada en búsqueda de experiencia en ventas, abordaje en frío, eventos externos y manejo de estrategias comerciales.

Objetivo del cargo

Responsable de la atención personalizada de usuarios asegurando máxima satisfacción y solución. Cumplir con las metas asignadas individuales y grupales en los frentes comerciales y de servicio.

Competencias y habilidades

  • Servicio al cliente
  • Estrategias comerciales
  • Comunicación asertiva
  • Extroversión
  • Orientación a resultados
  • Trabajo en equipo

Beneficios

  • Crecimiento profesional
  • Plan corporativo
  • Compensación competitiva

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de bodega aeropuerto sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa de almacenamiento, logística y distribución busca auxiliares de bodega, con o sin experiencia.

Formación: bachiller.

Experiencia laboral: con o sin experiencia en bodega o cargos afines.

Horario: turno rotativo de 8 horas, de lunes a domingo.

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley, recargos adicionales (horas extras, nocturnas y dominicales) y ruta nocturna aplicable entre las 10:30 p.m. y las 05:00 a.m.

Contrato: obra o labor.

Funciones:

Cargue y descargue de las aeronaves; las personas que tengan licencia harán sus primeros 3 meses cargue y descargue mientras se certifican como conductores (tendrán aumento de salario y cambio de funciones)

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Cajeros con o sin experiencia septiembre Bogotá

Salario a convenir

Importante empresa del sector fabricación de productos textiles requiere para su equipo de trabajo bachilleres, con o sin experiencia, para desempeñar el cargo de cajero.

Condiciones:

  • Salario de $1.423.000 + prestaciones + comisiones sin piso ni techo.
  • Horario: turnos rotativos de 8 horas diarias.
  • Tipo de contrato: término fijo.

Características para aplicar:

  • Bachiller con o sin experiencia.
  • Experiencia en servicio al cliente y/o ventas.
  • Experiencia en facturación de productos.
  • Arqueos, apertura y cierre de caja.
  • Conocimiento y manejo de diferentes medios de pago.
  • Experiencia en manejo de personal y visual de tienda.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor call center ventas sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Reconocida empresa ubicada en Chapinero, Bogotá, busca asesores call center de servicio al cliente y ventas. Se requieren personas entusiastas que deseen crecer profesionalmente.

Condiciones:

• Salario de $1.423.500 más comisiones sin techo, bonos, incentivos y todas las prestaciones de ley.

• Contrato de obra o labor.

• Jornada: de lunes a viernes y sábados, con domingos y festivos libres.

Responsabilidades:

  • Atender llamadas de clientes brindando un servicio excepcional.
  • Realizar ventas directas de manera telefónica.
  • Mantener comunicación efectiva con los clientes resolviendo sus dudas e inquietudes.
  • Revisar el correo electrónico para recibir información relevante del proceso.

Requerimientos:

Formación académica mínima: bachiller.

Con o sin experiencia laboral.

Disponibilidad para trabajar 46 horas semanales.

Residencia en Bogotá o cercanías.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial externo – con o sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000

Importante compañía de seguros busca asesores comerciales para la venta de planes de previsión exequial.

Responsabilidades:

  • Asesorar y vender planes individuales.
  • Recaudar la cuota inicial a través de canales autorizados.
  • Cumplir con el presupuesto de ventas asignado.
  • Agendar clientes para seguimiento y control.
  • Registrar ventas en los aplicativos SAP y APK.
  • Enviar contratos mediante el aplicativo Signia.
  • Elaborar informes de gestión semanal y mensual.

Perfil requerido:

Bachiller con o sin experiencia en ventas externas.

Excelentes habilidades comerciales y disposición para aprender.

Experiencia en cargos como mercaderista, mercaimpulsador, vendedor tienda a tienda (TAT), asesor externo o retail.

Beneficios:

Salario de $1.423.500 + prestaciones de ley + auxilio de movilización adicional de $256.341 + comisiones 100% prestacionales.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados hasta la 1:00 p.m., además de dos domingos al mes.

Pagos quincenales.

Capacitación después de la firma del contrato.

Contratación inmediata.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta máxima en Nueva York: posible brote de sarampión en Manhattan pone en riesgo a cientos de personas

2. Ricardo Montaner preocupó por su apariencia física y se rumora enfermedad por peculiar mensaje: “Le he pedido a Dios volverlos a ver”

3. María Fernanda Cabal sorprende con sus mensajes, tras arremetida de María Claudia Tarazona “La oscuridad es el anticipo de la luz”

4. Néstor Humberto Martínez, exministro de Justicia cuando Colombia fue descertificada: “Samper no desafió a Estados Unidos, Petro sí”

5. Petro habló de pasar una importante infraestructura del país a la nación y desató una ola de comentarios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesOfertaslaboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.