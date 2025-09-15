Convocatoria masiva: cajeros y asesores sin experiencia

¿Está dando sus primeros pasos en el mundo laboral? Esta puede ser su oportunidad. Varias empresas en Colombia han abierto una convocatoria masiva para vincular a cajeros y asesores comerciales, incluso si no cuenta con experiencia previa.

El objetivo es brindar formación y acompañamiento a quienes desean iniciar su trayectoria en áreas de servicio al cliente, ventas y manejo de transacciones.

Este tipo de empleos representan una puerta de entrada ideal para jóvenes que buscan su primer trabajo formal, así como para personas que desean reinventarse profesionalmente.

Además, ofrecen contratos con todas las prestaciones de ley, estabilidad laboral y opciones de crecimiento, dependiendo de la empresa contratante.

A continuación, encontrará algunas de las ofertas más destacadas de esta convocatoria masiva y el enlace directo de postulación.

Vendedores con o sin experiencia Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Si la moda y las ventas son de interés, esta convocatoria representa una oportunidad para quienes deseen unirse a un equipo dinámico.

Requerimientos:

Experiencia de mínimo 3 meses en ventas.

Excelentes habilidades comunicativas.

Beneficios: Salario minimo+prestaciones+comisiones.

Habilidades interpersonales:

Comunicación efectiva

Empatía

Atención al detalle

Sectores laborales:

Servicio al cliente y afines

Asesor comercial sin experiencia Medellín

Salario a convenir

WOM, compañía de telefonía móvil que se ha posicionado rápidamente en el sector de telecomunicaciones, busca personal con formación comercial certificada que desee adquirir experiencia en ventas, abordaje en frío, eventos externos y manejo de estrategias comerciales.

Perfil del cargo

Personal con formación comercial certificada en búsqueda de experiencia en ventas, abordaje en frío, eventos externos y manejo de estrategias comerciales.

Objetivo del cargo

Responsable de la atención personalizada de usuarios asegurando máxima satisfacción y solución. Cumplir con las metas asignadas individuales y grupales en los frentes comerciales y de servicio.

Competencias y habilidades

Servicio al cliente

Estrategias comerciales

Comunicación asertiva

Extroversión

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Beneficios

Crecimiento profesional

Plan corporativo

Compensación competitiva

Auxiliar de bodega aeropuerto sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa de almacenamiento, logística y distribución busca auxiliares de bodega, con o sin experiencia.

Formación: bachiller.

Experiencia laboral: con o sin experiencia en bodega o cargos afines.

Horario: turno rotativo de 8 horas, de lunes a domingo.

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley, recargos adicionales (horas extras, nocturnas y dominicales) y ruta nocturna aplicable entre las 10:30 p.m. y las 05:00 a.m.

Contrato: obra o labor.

Funciones:

Cargue y descargue de las aeronaves; las personas que tengan licencia harán sus primeros 3 meses cargue y descargue mientras se certifican como conductores (tendrán aumento de salario y cambio de funciones)

Cajeros con o sin experiencia septiembre Bogotá

Salario a convenir

Importante empresa del sector fabricación de productos textiles requiere para su equipo de trabajo bachilleres, con o sin experiencia, para desempeñar el cargo de cajero.

Condiciones:

Salario de $1.423.000 + prestaciones + comisiones sin piso ni techo.

Horario: turnos rotativos de 8 horas diarias.

Tipo de contrato: término fijo.

Características para aplicar:

Bachiller con o sin experiencia.

Experiencia en servicio al cliente y/o ventas.

Experiencia en facturación de productos.

Arqueos, apertura y cierre de caja.

Conocimiento y manejo de diferentes medios de pago.

Experiencia en manejo de personal y visual de tienda.

Asesor call center ventas sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Reconocida empresa ubicada en Chapinero, Bogotá, busca asesores call center de servicio al cliente y ventas. Se requieren personas entusiastas que deseen crecer profesionalmente.

Condiciones:

• Salario de $1.423.500 más comisiones sin techo, bonos, incentivos y todas las prestaciones de ley.

• Contrato de obra o labor.

• Jornada: de lunes a viernes y sábados, con domingos y festivos libres.

Responsabilidades:

Atender llamadas de clientes brindando un servicio excepcional.

Realizar ventas directas de manera telefónica.

Mantener comunicación efectiva con los clientes resolviendo sus dudas e inquietudes.

Revisar el correo electrónico para recibir información relevante del proceso.

Requerimientos:

Formación académica mínima: bachiller.

Con o sin experiencia laboral.

Disponibilidad para trabajar 46 horas semanales.

Residencia en Bogotá o cercanías.

Asesor comercial externo – con o sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000

Importante compañía de seguros busca asesores comerciales para la venta de planes de previsión exequial.

Responsabilidades:

Asesorar y vender planes individuales.

Recaudar la cuota inicial a través de canales autorizados.

Cumplir con el presupuesto de ventas asignado.

Agendar clientes para seguimiento y control.

Registrar ventas en los aplicativos SAP y APK.

Enviar contratos mediante el aplicativo Signia.

Elaborar informes de gestión semanal y mensual.

Perfil requerido:

Bachiller con o sin experiencia en ventas externas.

Excelentes habilidades comerciales y disposición para aprender.

Experiencia en cargos como mercaderista, mercaimpulsador, vendedor tienda a tienda (TAT), asesor externo o retail.

Beneficios:

Salario de $1.423.500 + prestaciones de ley + auxilio de movilización adicional de $256.341 + comisiones 100% prestacionales.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados hasta la 1:00 p.m., además de dos domingos al mes.

Pagos quincenales.

Capacitación después de la firma del contrato.