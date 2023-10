Dólar hoy y dólar blue: cotización de hoy, miércoles 4 de octubre, en Argentina

Candidatos a la presidencia de Argentina chocan en propuestas económicas

“Proponemos la reforma del Estado, desregular la economía, hacer privatizaciones y cerrar el Banco Central. Si me dejan, en 15 años, Argentina podría alcanzar niveles de vida como Italia y Francia, si me dan 20 años, Alemania, y si me dan 30, Estados Unidos”, sostuvo este economista.