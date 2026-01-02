El 2026 arranca con empleo: hay miles de vacantes abiertas en todo el país

El inicio de año llega con procesos de contratación activos en distintas regiones de Colombia, lo que indica que el mercado laboral comienza 2026 con movimiento y expectativas positivas. En este contexto, las empresas avanzan en la conformación de sus equipos, ajustan estructuras internas y ponen en marcha nuevos planes operativos que requieren la incorporación de talento desde las primeras semanas del año.
Este escenario se refleja en la apertura de miles de vacantes a lo largo del territorio nacional, ampliando las oportunidades para que los candidatos evalúen opciones de vinculación y proyección profesional.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como logística, administración, servicios, mercadeo, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Analista información logística – Funza
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en información de logística, será responsable de generar y divulgar reportes e indicadores clave de la operación logística, asegurando el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.
Responsabilidades:
- Generar reportes e indicadores de operación logística.
- Divulgar información logística a las diferentes áreas de la empresa.
- Monitorear el cumplimiento del ‘Plan Maestro de Logística’.
- Colaborar con otras áreas para identificar necesidades de información.
- Proponer planes de acción para mejorar la operación logística.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas relacionadas con logística o administración.
- Experiencia previa en análisis de datos logísticos.
- Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos.
- Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Coordinador comercial de puntos de venta – Cali
Empresa: Medipiel
Salario: 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es crucial para implementar las estrategias comerciales, asegurando que cada tienda opere de manera eficiente y proporcione una experiencia excepcional a los clientes.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de la zona asignada.
- Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.
- Potenciar el rendimiento de los equipos mediante retroalimentaciones efectivas.
- Asegurar un excelente servicio al cliente tanto externo como interno.
- Gestionar procesos administrativos y de inventario.
- Elaborar planes de acción para mejoras en procesos.
- Monitorear y gestionar indicadores comerciales clave.
- Asegurar un mix de productos adecuado y eficiente en sedes.
- Supervisar la implementación visual y operacional de las tiendas.
- Monitorear horarios y presentaciones personales del equipo.
- Entrenar y capacitar al personal a cargo.
- Generar relaciones con laboratorios y centros comerciales.
- Realizar arqueos de caja y revisiones de inventario.
- Motivar al equipo compartiendo resultados y retos.
- Gestionar mejoras de tiendas con el equipo de mantenimiento.
- Reportar novedades de personal y nómina.
- Construir la malla horaria de asesores de punto de venta.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, mercadeo o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 4 años en un rol de coordinación y liderazgo comercial en sector retail.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo.
- Conocimiento en gestión de inventarios y procesos administrativos.
- Capacidad para analizar y gestionar indicadores comerciales.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Coordinador de zona junior – Bogotá
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Tiendas Ísimo está buscando un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.
Responsabilidades:
- Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
- Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
- Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
- Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
- Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
- Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de segmento clientes – Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como analista segmento clientes, donde su propósito será diseñar, ejecutar y optimizar comunicaciones outbound orientadas a clientes del programa de fidelización, integrando medios y canales de contacto de forma personalizada y efectiva.
Responsabilidades:
- Diseñar y ejecutar campañas automatizadas de fidelización, poniendo en marcha comunicaciones outbound personalizadas para clientes, utilizando Salesforce Marketing Cloud y sus herramientas de automatización.
- Construir criterios de segmentación avanzados considerando afinidades, valor de cliente, eventos clave y modelos analíticos como RFM o propensión (segmentos y audiencias basadas en datos y comportamiento).
- Gestionar y optimizar journeys multicanal, coordinar flujos de comunicación integrados (email, SMS, push, WhatsApp), asegurando coherencia, oportunidad y personalización en cada punto de contacto.
- Integrar insumos de diferentes áreas para mejorar la activación de campañas, interpretar modelos de datos y asegurar la alineación con objetivos del negocio (analítica, tecnología y fidelización).
- Implementar pruebas A/B y estrategias de mejora continua y evaluar variantes de campañas mediante pruebas controladas, interpretar resultados y ajustar tácticas para incrementar su efectividad.
- Utilizar prompts, soluciones de IA generativa y capacidades de personalización automática para enriquecer contenidos, segmentaciones y decisiones de campaña (Aplicar herramientas de inteligencia artificial en marketing).
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, negocios internacionales, Comunicación Social, Publicidad, Mercadeo, Analítica de datos o afines.
- Experiencia específica de 1 año a 2 años en el mismo rol.
- Inglés - B2.
- Conocimiento en Segmentación de clientes.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.