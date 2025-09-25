El sector logístico abre miles de vacantes en Colombia: postúlese ya

La logística se ha convertido en una de las áreas más estratégicas para el crecimiento empresarial y el desarrollo económico del país. Gracias a ella, los productos llegan a tiempo, los negocios se mantienen en movimiento y las cadenas de suministro siguen operando con eficiencia. Por eso, el sector está en constante expansión y hoy abre miles de oportunidades laborales en Colombia.

Las vacantes están disponibles en distintos niveles de experiencia y en ciudades clave del territorio nacional, lo que permite que tanto técnicos, auxiliares como profesionales encuentren opciones de vinculación formal y estable.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas. Para conocer todas las vacantes activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse sin costo y aplicar a los cargos que más le interesen.

El sector logístico es fundamental porque impulsa la economía, garantiza el flujo eficiente de bienes y servicios. | Foto: adobe stock

Auxiliar logístico – Medellín

Empresa: Nases

Salario: $ 1.750.000

Tipo de contrato: Temporal

Nases busca personas comprometidas y con experiencia para apoyar sus operaciones logísticas.

Responsabilidades:

Colaborar en la recepción y despacho de mercancías.

Organizar el almacenamiento de productos en bodega.

Realizar inventarios periódicos.

Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y calidad.

Apoyar en la carga y descarga de camiones.

Requerimientos:

Bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en logística, preferiblemente en consumo masivo o alimentos.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos (mañana, tarde, noche).

Compromiso con los valores organizacionales: buen trato, transparencia, gratitud, respeto.

Operario order picker – Cota

Empresa: Manufacturas Eliot y PASH

Salario: $ 1.560.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como encargado de preparación de pedidos, será esencial en el proceso de bodega y almacenamiento, asegurando que los productos lleguen a su destino de manera oportuna y precisa.

Responsabilidades:

Recoger y empacar productos según los pedidos.

Operar equipos de bodega como montacargas.

Mantener el área de trabajo limpia y organizada.

Colaborar con el equipo para cumplir con los tiempos de entrega.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Licencia de conducción C1.

Experiencia en bodega y logística.

Disponibilidad para turnos rotativos de domingo a domingo.

Habilidad para operar equipos de bodega.

Coordinador logístico – Cali

Empresa: Summar

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Este rol es ideal para un supervisor de logística experimentado que desee contribuir al éxito de las operaciones logísticas.

Responsabilidades:

Liderar y coordinar equipos logísticos para asegurar eficiencia en las operaciones.

Supervisar y optimizar procesos de inventario y distribución.

Comunicar efectivamente con otros departamentos para mejorar el flujo de trabajo.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Gestionar el uso eficaz de recursos y herramientas tecnológicas, incluyendo el paquete Office.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial o afines.

Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos de logística.

Dominio del paquete Office.

Fuerte orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar horas extras cuando sea necesario.

Operador logístico – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol será clave para garantizar que la experiencia de compra de los clientes sea excepcional, asegurando que todos los procedimientos se alineen con las políticas y normas de seguridad.

Responsabilidades:

Ejecutar labores operativas de recibo, alistamiento y despacho.

Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y procedimientos.

Coordinar el flujo de mercancía en la tienda.

Mantener registros precisos de operaciones logísticas.

Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia de compra.

Requerimientos:

Técnico en logística o áreas afines.

Experiencia previa en operaciones logísticas.

Conocimiento de normativas de seguridad en el trabajo.

Habilidades organizativas y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo de manera efectiva.