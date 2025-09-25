Empleo
El sector logístico abre miles de vacantes en Colombia: postúlese ya
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La logística se ha convertido en una de las áreas más estratégicas para el crecimiento empresarial y el desarrollo económico del país. Gracias a ella, los productos llegan a tiempo, los negocios se mantienen en movimiento y las cadenas de suministro siguen operando con eficiencia. Por eso, el sector está en constante expansión y hoy abre miles de oportunidades laborales en Colombia.
Las vacantes están disponibles en distintos niveles de experiencia y en ciudades clave del territorio nacional, lo que permite que tanto técnicos, auxiliares como profesionales encuentren opciones de vinculación formal y estable.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas. Para conocer todas las vacantes activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse sin costo y aplicar a los cargos que más le interesen.
Auxiliar logístico – Medellín
Empresa: Nases
Salario: $ 1.750.000
Tipo de contrato: Temporal
Nases busca personas comprometidas y con experiencia para apoyar sus operaciones logísticas.
Responsabilidades:
- Colaborar en la recepción y despacho de mercancías.
- Organizar el almacenamiento de productos en bodega.
- Realizar inventarios periódicos.
- Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y calidad.
- Apoyar en la carga y descarga de camiones.
Requerimientos:
- Bachiller.
- Experiencia mínima de 6 meses en logística, preferiblemente en consumo masivo o alimentos.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos (mañana, tarde, noche).
- Compromiso con los valores organizacionales: buen trato, transparencia, gratitud, respeto.
Operario order picker – Cota
Empresa: Manufacturas Eliot y PASH
Salario: $ 1.560.000 a $ 1.800.000
Tipo de contrato: Término fijo
Como encargado de preparación de pedidos, será esencial en el proceso de bodega y almacenamiento, asegurando que los productos lleguen a su destino de manera oportuna y precisa.
Responsabilidades:
- Recoger y empacar productos según los pedidos.
- Operar equipos de bodega como montacargas.
- Mantener el área de trabajo limpia y organizada.
- Colaborar con el equipo para cumplir con los tiempos de entrega.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Licencia de conducción C1.
- Experiencia en bodega y logística.
- Disponibilidad para turnos rotativos de domingo a domingo.
- Habilidad para operar equipos de bodega.
Coordinador logístico – Cali
Empresa: Summar
Salario: $ 2.500.000
Tipo de contrato: Temporal
Este rol es ideal para un supervisor de logística experimentado que desee contribuir al éxito de las operaciones logísticas.
Responsabilidades:
- Liderar y coordinar equipos logísticos para asegurar eficiencia en las operaciones.
- Supervisar y optimizar procesos de inventario y distribución.
- Comunicar efectivamente con otros departamentos para mejorar el flujo de trabajo.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
- Gestionar el uso eficaz de recursos y herramientas tecnológicas, incluyendo el paquete Office.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos de logística.
- Dominio del paquete Office.
- Fuerte orientación al cliente.
- Disponibilidad para trabajar horas extras cuando sea necesario.
Operador logístico – Envigado
Empresa: Homecenter
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Su rol será clave para garantizar que la experiencia de compra de los clientes sea excepcional, asegurando que todos los procedimientos se alineen con las políticas y normas de seguridad.
Responsabilidades:
- Ejecutar labores operativas de recibo, alistamiento y despacho.
- Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y procedimientos.
- Coordinar el flujo de mercancía en la tienda.
- Mantener registros precisos de operaciones logísticas.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia de compra.
Requerimientos:
- Técnico en logística o áreas afines.
- Experiencia previa en operaciones logísticas.
- Conocimiento de normativas de seguridad en el trabajo.
- Habilidades organizativas y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar en equipo de manera efectiva.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.