El sector logístico abre miles de vacantes en Colombia: postúlese ya

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

25 de septiembre de 2025, 4:51 p. m.
Operario de logística.
La logística es una fuente importante de creación de empleo | Foto: Getty Images/iStockphoto

La logística se ha convertido en una de las áreas más estratégicas para el crecimiento empresarial y el desarrollo económico del país. Gracias a ella, los productos llegan a tiempo, los negocios se mantienen en movimiento y las cadenas de suministro siguen operando con eficiencia. Por eso, el sector está en constante expansión y hoy abre miles de oportunidades laborales en Colombia.

Las vacantes están disponibles en distintos niveles de experiencia y en ciudades clave del territorio nacional, lo que permite que tanto técnicos, auxiliares como profesionales encuentren opciones de vinculación formal y estable.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas. Para conocer todas las vacantes activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse sin costo y aplicar a los cargos que más le interesen.

Por sectores, alojamiento y comidas, logística y actividades profesionales y científicas lideraron el aumento de la ocupación en julio. En contraste, comunicaciones y administración pública, salud y educación fueron los únicos sectores con reducción en el nivel de empleo.
El sector logístico es fundamental porque impulsa la economía, garantiza el flujo eficiente de bienes y servicios. | Foto: adobe stock

Auxiliar logístico – Medellín

Empresa: Nases

Salario: $ 1.750.000

Tipo de contrato: Temporal

Nases busca personas comprometidas y con experiencia para apoyar sus operaciones logísticas.

Responsabilidades:

  • Colaborar en la recepción y despacho de mercancías.
  • Organizar el almacenamiento de productos en bodega.
  • Realizar inventarios periódicos.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y calidad.
  • Apoyar en la carga y descarga de camiones.

Requerimientos:

  • Bachiller.
  • Experiencia mínima de 6 meses en logística, preferiblemente en consumo masivo o alimentos.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos (mañana, tarde, noche).
  • Compromiso con los valores organizacionales: buen trato, transparencia, gratitud, respeto.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Operario order picker – Cota

Empresa: Manufacturas Eliot y PASH

Salario: $ 1.560.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como encargado de preparación de pedidos, será esencial en el proceso de bodega y almacenamiento, asegurando que los productos lleguen a su destino de manera oportuna y precisa.

Responsabilidades:

  • Recoger y empacar productos según los pedidos.
  • Operar equipos de bodega como montacargas.
  • Mantener el área de trabajo limpia y organizada.
  • Colaborar con el equipo para cumplir con los tiempos de entrega.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Licencia de conducción C1.
  • Experiencia en bodega y logística.
  • Disponibilidad para turnos rotativos de domingo a domingo.
  • Habilidad para operar equipos de bodega.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay: más de 143 mil ofertas activas en septiembre

Coordinador logístico – Cali

Empresa: Summar

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Este rol es ideal para un supervisor de logística experimentado que desee contribuir al éxito de las operaciones logísticas.

Responsabilidades:

  • Liderar y coordinar equipos logísticos para asegurar eficiencia en las operaciones.
  • Supervisar y optimizar procesos de inventario y distribución.
  • Comunicar efectivamente con otros departamentos para mejorar el flujo de trabajo.
  • Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
  • Gestionar el uso eficaz de recursos y herramientas tecnológicas, incluyendo el paquete Office.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos de logística.
  • Dominio del paquete Office.
  • Fuerte orientación al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar horas extras cuando sea necesario.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Operador logístico – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol será clave para garantizar que la experiencia de compra de los clientes sea excepcional, asegurando que todos los procedimientos se alineen con las políticas y normas de seguridad.

Responsabilidades:

  • Ejecutar labores operativas de recibo, alistamiento y despacho.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y procedimientos.
  • Coordinar el flujo de mercancía en la tienda.
  • Mantener registros precisos de operaciones logísticas.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia de compra.

Requerimientos:

  • Técnico en logística o áreas afines.
  • Experiencia previa en operaciones logísticas.
  • Conocimiento de normativas de seguridad en el trabajo.
  • Habilidades organizativas y atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar en equipo de manera efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

