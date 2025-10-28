Empleo en Bogotá: conozca las vacantes disponibles esta semana

El mercado laboral en Bogotá continúa mostrando dinamismo. En los últimos meses, la capital ha concentrado una alta demanda de talento por parte de empresas de diferentes sectores, lo que la consolida como uno de los principales polos de empleabilidad en el país.

Este crecimiento refleja el impulso de la economía bogotana, el fortalecimiento del empleo formal y la apuesta de las organizaciones por seguir generando oportunidades laborales. Además, muchas compañías están priorizando la estabilidad, la formación continua y el bienestar de los colaboradores como parte de su estrategia de atracción y retención de talento.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Odontólogo general

Empresa: Compensar

Salario: 4.000.000

Si cuenta con más de 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial y ha completado el curso de radioprotección, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.

Realizar diagnósticos dentales precisos.

Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.

Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.

Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.

Requerimientos:

Título profesional en Odontología.

Mínimo 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial

Curso de Radioprotección completo.

Coordinador logístico

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000

Este rol crucial implica supervisar y optimizar los procesos de planificación y logística, asegurando que las operaciones se ejecuten de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

Manejo de personal administrativo.

Generar pronósticos de demanda precisos.

Coordinar con áreas de almacenamiento para asegurar inventarios adecuados.

Monitorear la rotación de productos y proponer estrategias para productos de baja rotación.

Supervisar indicadores de pedidos.

Establecer y monitorear KPI logísticos.

Identificar cuellos de botella e ineficiencias en la cadena de suministro.

Proponer e implementar iniciativas para optimizar procesos.

Requerimientos:

Profesional en administración, ingeniería industrial o afines.

2 años de experiencia en roles relacionados.

Habilidad para coordinar múltiples tareas y proyectos.

Conocimiento en sistemas de gestión de almacenes WMS.

Ejecutivo de ventas

Empresa: Gopass

Salario: 2.200.000 a 3.500.000

¿Es un apasionado por las ventas y tiene experiencia en el sector ferretero? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Promocionar y vender productos del sector ferretero.

Cumplir con metas y presupuestos asignados.

Identificar y desarrollar nuevas oportunidades comerciales.

Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Reportar avances y resultados a la gerencia.

Viajar según sea necesario para atender a clientes y prospectos.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería industrial, administración, mercadeo o afines.

Mínimo dos años de experiencia como ejecutivo de Ventas en el área ferretera.

Disponibilidad para viajar.

Capacidad para cumplir metas de ventas y presupuestos.

Ejecutivo comercial

Empresa: Tuya

Salario: 1.710.000

¿Es apasionado por las ventas y el servicio al cliente? Únase al equipo como ejecutivo comercial o ejecutivo supernumerario en Bogotá.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (seguros, tarjetas de crédito, créditos).

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

Sensibilidad por el cliente.

Colaboración y trabajo en equipo.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes. Tendrá un día compensatorio a la semana.