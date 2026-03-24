Empleo en Bogotá: hay vacantes disponibles para personas con y sin experiencia

Bogotá cerró el trimestre octubre–diciembre de 2025 con una tasa de desempleo del 6,5 %, mostrando un descenso frente al mismo periodo de 2024, cuando se ubicaba en 8,8 %, según los datos más recientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La caída de 2,3 puntos porcentuales refleja la recuperación del mercado laboral y confirma que la ciudad ha logrado mantener una tendencia a la baja en la desocupación en los últimos meses.

Esta dinámica ha generado más de 75 mil oportunidades laborales abiertas para distintos niveles de experiencia, lo que permite a quienes buscan trabajo explorar nuevas alternativas y acceder a empleos acordes con sus perfiles profesionales.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse de manera gratuita e ingresar a este enlace para seguir estos pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda la opción de interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Diseñador gráfico

Empresa: Bodytech

Salario: $ 3.000.000

Este rol será clave en la creación y adaptación de piezas gráficas para entornos digitales, asegurando coherencia con la marca y tomando decisiones basadas en datos, aprendizajes y comportamiento del usuario.

Responsabilidades:

Diseñar y adaptar piezas gráficas para diferentes plataformas digitales.

Interpretar datos y métricas para proponer mejoras en diseño y comunicación.

Aportar ideas creativas basadas en insights y tendencias digitales.

Trabajar de la mano con equipos de marketing, growth y contenido.

Garantizar coherencia visual y alineación con la identidad de marca.

Requerimientos:

Formación: Técnico o profesional en Diseño Gráfico o carreras afines.

Experiencia: 1 a 2 años en diseño digital.

¡Aplique acá!

Auxiliar de farmacia ambulatoria

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.

Responsabilidades:

Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.

Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks .

. Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.

Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.

Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.

Horarios son turnos rotativos, es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

¡Aplique acá!

Empleo para auxiliares administrativos: estas son las ofertas destacadas de la semana

Líder administrativa

Empresa: Grupo Soluciones Horizonte

Salario: $ 3.200.000

Grupo Soluciones Horizonte se encuentra en la búsqueda de un líder administrativo que se encargue de coordinar y optimizar los procesos administrativos de la compañía, garantizando el control de los recursos, la eficiencia operativa y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar los procesos administrativos de la organización, asegurando su correcto funcionamiento.

Gestionar el presupuesto, control de gastos y uso eficiente de los recursos.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas, procedimientos y normativas vigentes.

Elaborar y analizar informes de gestión e indicadores administrativos para la toma de decisiones.

Apoyar a las diferentes áreas en la ejecución y mejora de procesos administrativos.

Implementar iniciativas de mejora continua que optimicen la operación.

Liderar el equipo administrativo, garantizando cumplimiento de objetivos y correcta ejecución de funciones.

Gestionar proveedores y asegurar el cumplimiento de acuerdos y servicios contratados.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 a 5 años liderando procesos administrativos.

Experiencia en manejo de equipos de trabajo.

Conocimiento en control administrativo, presupuestos y gestión de procesos.

Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.

Capacidad de organización, análisis y toma de decisiones.

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Encuestador sin experiencia previa

Empresa: Centro del conocimiento dinámico

Salario: A convenir

Como investigador de encuestas, tendrá la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoge información valiosa para los proyectos.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.

Recolectar información de manera responsable precisa y cumplida.

Trabajar de manera 100 % presencial en campo.

Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Contar con teléfono Android en buen funcionamiento ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.

Buena actitud compromiso y responsabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.