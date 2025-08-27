Empleo en Villavicencio: conozca las ofertas disponibles

Si vive en Villavicencio o desea trabajar en esta ciudad, esta es su oportunidad. Actualmente, hay vacantes activas en diferentes áreas como ventas, servicio al cliente, logística, administración y más. Estas ofertas incluyen tanto cargos operativos como posiciones para profesionales, con sueldos competitivos y posibilidad de crecimiento.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán todas las oportunidades disponibles y podrán elegir la que mejor se ajuste a su perfil. Aquí le mostramos algunas de las más interesantes.

Residente senior acabados

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Amarilo busca un profesional dedicado y orientado al detalle que asegure la entrega del producto final, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los tiempos y costos establecidos.

Responsabilidades:

Coordinar los procesos de acabados de obra.

Programar y verificar actividades de acabados.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos establecidos.

Supervisar la calidad de los acabados finales.

Comunicar avances y reportes a la Dirección y Gerencia.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 2 años de experiencia en acabados de construcción.

Habilidad para coordinar y supervisar equipos de trabajo.

Conocimiento de lineamientos de calidad y seguridad en obra.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Coordinador comercial

Empresa: Avista Colombia

Salario: $ 2.563.199

Tipo de contrato: Término fijo

En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.

Responsabilidades:

Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.

Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.

Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.

Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.

Requerimientos:

Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

Experiencia mínima de 2 años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).

Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.

Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).

Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.

Supervisor de punto de venta

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, garantizará una ejecución impecable en los puntos de venta a su cargo, asegurando la implementación de los fundamentales de la venta, capital de trabajo y reciprocidades de las inversiones.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del modelo ‘Choca esos 5’ mediante supervisión y formación en puntos de venta.

Monitorear y retroalimentar sobre el mercado y competencia para detectar oportunidades de venta.

Acompañar el proceso de venta en tiendas y gestionar presupuestos mensuales.

Definir y hacer seguimiento al plan de trabajo comercial de cada punto de venta.

Requerimientos:

Tecnólogo en Administración de negocios o áreas afines.

Experiencia de 2 a 5 años en cargos de consumo masivo.

Conocimientos en procesos administrativos y análisis de información.

Deseable contar con medio de transporte como Moto.

Conocimiento de la zona de Villavicencio.

Asesor comercial externo microcrédito

Empresa: Mibanco

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, se encuentran en búsqueda de una persona apasionada por el logro de metas, que le guste trabajar con los pequeños empresarios del país.

Responsabilidades:

Gestionar la cartera de clientes a través de la captación, evaluación y recuperación de créditos.

Poner en práctica estrategias efectivas de fidelización de clientes, con el fin de incrementar las colocaciones del Banco, el número de clientes y la calidad de la cartera.

Requerimientos:

Técnico, Tecnólogo o Profesional de carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, entre otras.

Experiencia laboral mínima de 1 año en entidades de microcrédito, desempeñando el cargo de asesor comercial externo.