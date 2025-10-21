Empleo formal en Cali con contratación inmediata

Cali continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo en el mercado laboral del suroccidente colombiano. En los últimos meses, distintas empresas han anunciado procesos de selección con contratación inmediata, ofreciendo oportunidades en el empleo formal para perfiles operativos, técnicos y profesionales.

Esta tendencia refleja la reactivación económica de la región y la apuesta de las organizaciones por fortalecer sus equipos con talento local. Los sectores con mayor movimiento en la contratación son servicios, comercio, salud, manufactura y atención al cliente, donde la demanda de personal calificado se mantiene en crecimiento constante.

Además, muchas compañías están implementando esquemas de trabajo estables, con beneficios adicionales como formación continua, posibilidades de ascenso y planes de bienestar que mejoran la calidad de vida de sus colaboradores.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Analista contable

Empresa: Osya

Salario: 3.000.000

El candidato ideal desempeñará un papel clave en el registro y análisis de la información contable y financiera de la compañía.

Responsabilidades:

Registro y análisis de información contable y financiera.

Radicación, registro y acuse de cuentas por pagar (CxP).

Entrega oportuna de informes de CxP vs. Contabilidad.

Atención y gestión de proveedores.

Conciliaciones bancarias y de nómina.

Legalización de gastos de viaje y manejo de tarjetas de crédito.

Conciliación de diferencias en cambio.

Control, seguimiento y conciliación de provisiones a proveedores.

Soporte operativo en el área contable.

Elaboración de informes financieros y fiscales.

Atención a requerimientos de auditorías internas, externas, revisoría fiscal y entes de control.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública (indispensable).

Experiencia mínima de 2 años en roles similares de preferencia en multinacionales.

Conocimiento sólido en normatividad contable y fiscal colombiana (NIIF / tributario).

Dominio intermedio/avanzado de Excel y software contable.

Habilidades en análisis de información y elaboración de reportes.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que nuestros altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Administradora comercial

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Maaji busca una gerente de tienda apasionada que se encargue de la gestión completa de la tienda, asegurando que se alcancen los objetivos de ventas y se mantenga un servicio al cliente excepcional.

Responsabilidades:

Ejecutar la estrategia comercial para los puntos de venta o tiendas propias.

Planificar e implementar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Cumplimiento del presupuesto de ventas de la tienda.

Mantener afinadas las acciones comerciales en tiendas con las actividades de operaciones.

Realizar la apertura y cierre de la caja diariamente.

Manejo de la caja, efectivo, soportes de transacciones, entre otros.

Realizar las consignaciones diarias del efectivo generado en el proceso de ventas de la tienda.

Realización de la factura de venta digital y manual.

Cumplimiento del presupuesto de ventas de la tienda.

Realizar el seguimiento y control de stock o inventario de la tienda y recepción de producto.

Manejo de personal y equipo de trabajo en función de la definición de metas, mallas horarias, permisos, entre otros.

Coordinar y supervisar la labor de las personas a su cargo con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y la calidad en el servicio a los clientes.

Manejo de KPI de la tienda y proposición de acciones correctivas preventivas y de mejora.

Supervisar el plan de mantenimiento de la tienda que gestiona el área administrativa.

Realizar los pedidos de insumos para la tienda mes a mes.

Garantizar las perfectas condiciones de la tienda a su cargo en cuanto al visual, surtido de producto, condiciones locativas, entre otros.

Apoyar las nuevas aperturas de tiendas propias a nivel nacional e internacional y la negociación de locales comerciales.

Mantener la relación con los centros o aliados comerciales.

Presentación de informes.

Atender casos de reclamaciones de calidad, quejas o situaciones difíciles.

Apoya la implementación y correcto funcionamiento del Modelo POS y ERP para Tiendas Propias.

Requerimientos:

Bachillerato completo Técnico, Tecnólogo o Profesional en Administración de Empresas, Administración Comercial, Mercadotecnia o afines.

Experiencia de 1 a 3 años en roles similares como administradora tienda, gerente de tienda, jefe de tienda o encargada de tienda.

Capacidad comercial y orientación al detalle.

Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.

Manejo de objeciones del cliente interno y externo.

Competencia en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Conocimiento de Sistemas POS.

Experiencia en el manejo de KPI de retail, presupuestos e inventarios.

Prevencionista

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En esta posición crucial, será responsable de garantizar la seguridad en todas las etapas del flujo logístico. Esto incluye la realización de auditorías y controles, desde el recibo de mercancías, alistamiento, despacho, hasta la protección de productos.

Responsabilidades:

Realizar auditorías y controles en el flujo logístico de la mercancía.

Supervisar el recibo, alistamiento y despacho de productos.

Asegurar la protección de productos en el piso de ventas.

Revisar SKU’s padrino y el paso de especialistas al patio constructor.

Reportar condiciones y acciones inseguras.

Identificar factores de riesgo en seguridad y salud en el trabajo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en logística seguridad o áreas afines.

Experiencia en auditoría de seguridad y prevención de riesgos.

Conocimiento en procesos logísticos y manejo de mercancías.

Habilidad para identificar y gestionar riesgos.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.