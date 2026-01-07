Empleo para conductores en Colombia: revise las oportunidades laborales

Los conductores cumplen un papel esencial en el funcionamiento del país, ya que permiten la movilidad de personas, el transporte de mercancías y la continuidad de las cadenas logísticas que sostienen la actividad económica. Por esta razón, las empresas de distintos sectores mantienen abiertas vacantes para fortalecer sus equipos de transporte y distribución en varias regiones de Colombia.

Para quienes se desempeñan como conductores, estas vacantes representan una alternativa de estabilidad laboral y generación de ingresos constantes, con opciones de contratación formal y beneficios adicionales según el tipo de operación. Contar con licencias vigentes, experiencia en el manejo de vehículos y conocimiento de normas de tránsito sigue siendo un factor determinante en los procesos de selección.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images / Jose A. Bernat Bacete

Conductor con licencia C2 o C3 – Bogotá D.C.

Empresa: Soluciones inmediatas

Salario: 2.000.000

Responsabilidades:

Movilizar la unidad de transporte para recolección de residuos peligrosos ordinarios especiales y/o aprovechables.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y vial.

Seguir los procedimientos internos de la compañía.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 o C3 vigente.

Sin multas de tránsito pendientes.

Experiencia previa como conductor de transporte de residuos o similares.

¡Postúlese aquí!

Transportador/a entregador/a – Medellín

Empresa: Colombina

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Como parte del equipo, será un pilar fundamental en el área de logística, contribuyendo directamente a los objetivos de eficiencia y calidad.

Responsabilidades:

Confirmar las entregas mediante el uso del smartphone y la aplicación SmartQuick.

Velar por el buen uso, cuidado y conservación de los activos asignados.

Cumplir con la normativa legal vigente y los lineamientos del PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial).

Entregar correctamente los productos según la factura de venta, asegurando la satisfacción del cliente.

Realizar el recaudo de facturas de contado en las cuentas bancarias autorizadas y gestionar firmas y sellos correspondientes.

Requerimientos:

Experiencia previa como transportador/a entregador/a o roles similares como repartidor/a o entregador/a

Licencia de conducción vigente C1 o C2

Conocimiento de rutas y zonas locales.

Habilidad para manejar y solucionar problemas en ruta.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

¡Postúlese aquí!

Trabajos en Bogotá sin experiencia: vacantes abiertas para diversos perfiles

Conductor de vehículo articulado para rutas nacionales – Guarne

Empresa: Essity

Salario: A convenir

En este cargo será el encargado de asegurar que la mercancía y materia prima llegue a su destino a nivel nacional de manera segura y puntual.

Responsabilidades:

Transportar mercancía y materia prima a nivel nacional.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de la organización y la legislación vigente.

Realizar mantenimiento básico a los vehículos, incluyendo revisión de aceite y agua, limpieza interna y mantenimiento de neumáticos.

Requerimientos:

Educación mínima: Básica primaria.

Mínimo 2 años de experiencia en el transporte de mercancía a nivel nacional.

Licencia C3 vigente.

Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

¡Postúlese aquí!

Conductor distribuidor TAT con licencia C1 – Medellín y Bogotá

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Job&Talent Colombia está en búsqueda de conductores vendedores para el canal TAT, comprometidos con el cumplimiento de rutas, ventas y servicio al cliente.

Responsabilidades:

Distribuir y entregar productos en los puntos de venta asignados (tiendas, supermercados, etc.) siguiendo la ruta establecida.

Realizar venta directa en canal TAT, garantizar facturación correcta y manejo de dinero.

Cumplir con la ruta asignada, horarios y estándares de servicio.

Conducir de manera segura, preventiva y responsable, cuidando el vehículo asignado.

Brindar atención cordial a los clientes, resolver inquietudes y promover los productos de la compañía.

Requerimientos:

Bachiller culminado.

Experiencia mínima de 6 meses en conducción de vehículos de entrega (NPR, NHR, Changan, Nissan, entre otros).

Conocimientos en servicio al cliente y recaudo de dinero.

Licencia C1.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.