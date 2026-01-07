EMPLEO

Empleo para conductores en Colombia: revise las oportunidades laborales

¡Gran convocatoria de empleo disponible!

Juliana Flórez

7 de enero de 2026, 4:04 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: PA Images via Getty Images

Los conductores cumplen un papel esencial en el funcionamiento del país, ya que permiten la movilidad de personas, el transporte de mercancías y la continuidad de las cadenas logísticas que sostienen la actividad económica. Por esta razón, las empresas de distintos sectores mantienen abiertas vacantes para fortalecer sus equipos de transporte y distribución en varias regiones de Colombia.

Para quienes se desempeñan como conductores, estas vacantes representan una alternativa de estabilidad laboral y generación de ingresos constantes, con opciones de contratación formal y beneficios adicionales según el tipo de operación. Contar con licencias vigentes, experiencia en el manejo de vehículos y conocimiento de normas de tránsito sigue siendo un factor determinante en los procesos de selección.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Conductor con licencia C2 o C3 – Bogotá D.C.

Empresa: Soluciones inmediatas

Salario: 2.000.000

Responsabilidades:

  • Movilizar la unidad de transporte para recolección de residuos peligrosos ordinarios especiales y/o aprovechables.
  • Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y vial.
  • Seguir los procedimientos internos de la compañía.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C2 o C3 vigente.
  • Sin multas de tránsito pendientes.
  • Experiencia previa como conductor de transporte de residuos o similares.

Transportador/a entregador/a – Medellín

Empresa: Colombina

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Como parte del equipo, será un pilar fundamental en el área de logística, contribuyendo directamente a los objetivos de eficiencia y calidad.

Responsabilidades:

  • Confirmar las entregas mediante el uso del smartphone y la aplicación SmartQuick.
  • Velar por el buen uso, cuidado y conservación de los activos asignados.
  • Cumplir con la normativa legal vigente y los lineamientos del PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial).
  • Entregar correctamente los productos según la factura de venta, asegurando la satisfacción del cliente.
  • Realizar el recaudo de facturas de contado en las cuentas bancarias autorizadas y gestionar firmas y sellos correspondientes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como transportador/a entregador/a o roles similares como repartidor/a o entregador/a
  • Licencia de conducción vigente C1 o C2
  • Conocimiento de rutas y zonas locales.
  • Habilidad para manejar y solucionar problemas en ruta.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Trabajos en Bogotá sin experiencia: vacantes abiertas para diversos perfiles

Conductor de vehículo articulado para rutas nacionales – Guarne

Empresa: Essity

Salario: A convenir

En este cargo será el encargado de asegurar que la mercancía y materia prima llegue a su destino a nivel nacional de manera segura y puntual.

Responsabilidades:

  • Transportar mercancía y materia prima a nivel nacional.
  • Asegurar el cumplimiento de las normativas de la organización y la legislación vigente.
  • Realizar mantenimiento básico a los vehículos, incluyendo revisión de aceite y agua, limpieza interna y mantenimiento de neumáticos.

Requerimientos:

  • Educación mínima: Básica primaria.
  • Mínimo 2 años de experiencia en el transporte de mercancía a nivel nacional.
  • Licencia C3 vigente.
  • Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Conductor distribuidor TAT con licencia C1 – Medellín y Bogotá

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Job&Talent Colombia está en búsqueda de conductores vendedores para el canal TAT, comprometidos con el cumplimiento de rutas, ventas y servicio al cliente.

Responsabilidades:

  • Distribuir y entregar productos en los puntos de venta asignados (tiendas, supermercados, etc.) siguiendo la ruta establecida.
  • Realizar venta directa en canal TAT, garantizar facturación correcta y manejo de dinero.
  • Cumplir con la ruta asignada, horarios y estándares de servicio.
  • Conducir de manera segura, preventiva y responsable, cuidando el vehículo asignado.
  • Brindar atención cordial a los clientes, resolver inquietudes y promover los productos de la compañía.

Requerimientos:

  • Bachiller culminado.
  • Experiencia mínima de 6 meses en conducción de vehículos de entrega (NPR, NHR, Changan, Nissan, entre otros).
  • Conocimientos en servicio al cliente y recaudo de dinero.
  • Licencia C1.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

