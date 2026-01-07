Empleo para conductores en Colombia: revise las oportunidades laborales

Los conductores cumplen un papel esencial en el funcionamiento del país, ya que permiten la movilidad de personas, el transporte de mercancías y la continuidad de las cadenas logísticas que sostienen la actividad económica. Por esta razón, las empresas de distintos sectores mantienen abiertas vacantes para fortalecer sus equipos de transporte y distribución en varias regiones de Colombia.
Para quienes se desempeñan como conductores, estas vacantes representan una alternativa de estabilidad laboral y generación de ingresos constantes, con opciones de contratación formal y beneficios adicionales según el tipo de operación. Contar con licencias vigentes, experiencia en el manejo de vehículos y conocimiento de normas de tránsito sigue siendo un factor determinante en los procesos de selección.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.
Conductor con licencia C2 o C3 – Bogotá D.C.
Empresa: Soluciones inmediatas
Salario: 2.000.000
Responsabilidades:
- Movilizar la unidad de transporte para recolección de residuos peligrosos ordinarios especiales y/o aprovechables.
- Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y vial.
- Seguir los procedimientos internos de la compañía.
Requerimientos:
- Licencia de conducción C2 o C3 vigente.
- Sin multas de tránsito pendientes.
- Experiencia previa como conductor de transporte de residuos o similares.
Transportador/a entregador/a – Medellín
Empresa: Colombina
Salario: 2.000.000 a 2.500.000
Como parte del equipo, será un pilar fundamental en el área de logística, contribuyendo directamente a los objetivos de eficiencia y calidad.
Responsabilidades:
- Confirmar las entregas mediante el uso del smartphone y la aplicación SmartQuick.
- Velar por el buen uso, cuidado y conservación de los activos asignados.
- Cumplir con la normativa legal vigente y los lineamientos del PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial).
- Entregar correctamente los productos según la factura de venta, asegurando la satisfacción del cliente.
- Realizar el recaudo de facturas de contado en las cuentas bancarias autorizadas y gestionar firmas y sellos correspondientes.
Requerimientos:
- Experiencia previa como transportador/a entregador/a o roles similares como repartidor/a o entregador/a
- Licencia de conducción vigente C1 o C2
- Conocimiento de rutas y zonas locales.
- Habilidad para manejar y solucionar problemas en ruta.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
Conductor de vehículo articulado para rutas nacionales – Guarne
Empresa: Essity
Salario: A convenir
En este cargo será el encargado de asegurar que la mercancía y materia prima llegue a su destino a nivel nacional de manera segura y puntual.
Responsabilidades:
- Transportar mercancía y materia prima a nivel nacional.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de la organización y la legislación vigente.
- Realizar mantenimiento básico a los vehículos, incluyendo revisión de aceite y agua, limpieza interna y mantenimiento de neumáticos.
Requerimientos:
- Educación mínima: Básica primaria.
- Mínimo 2 años de experiencia en el transporte de mercancía a nivel nacional.
- Licencia C3 vigente.
- Disponibilidad para viajar a nivel nacional.
Conductor distribuidor TAT con licencia C1 – Medellín y Bogotá
Empresa: Job&Talent Colombia
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Job&Talent Colombia está en búsqueda de conductores vendedores para el canal TAT, comprometidos con el cumplimiento de rutas, ventas y servicio al cliente.
Responsabilidades:
- Distribuir y entregar productos en los puntos de venta asignados (tiendas, supermercados, etc.) siguiendo la ruta establecida.
- Realizar venta directa en canal TAT, garantizar facturación correcta y manejo de dinero.
- Cumplir con la ruta asignada, horarios y estándares de servicio.
- Conducir de manera segura, preventiva y responsable, cuidando el vehículo asignado.
- Brindar atención cordial a los clientes, resolver inquietudes y promover los productos de la compañía.
Requerimientos:
- Bachiller culminado.
- Experiencia mínima de 6 meses en conducción de vehículos de entrega (NPR, NHR, Changan, Nissan, entre otros).
- Conocimientos en servicio al cliente y recaudo de dinero.
- Licencia C1.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.