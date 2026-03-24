Empleo para psicólogos: conozca las oportunidades abiertas

Comprender el comportamiento humano y promover el bienestar emocional son algunas de las funciones principales de los psicólogos. También participan en procesos de desarrollo personal y organizacional, acompañando a las personas en diversas etapas y situaciones de la vida cotidiana.

Por su papel clave en la sociedad, se han abierto más de 200 vacantes en diferentes regiones del país, ofreciendo oportunidades para profesionales con variados niveles de experiencia que desean incorporarse al mercado laboral y aportar sus habilidades al bienestar de la comunidad.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos. También es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Los psicólogos son esenciales para mejorar la salud mental, el bienestar y la calidad de vida en diversos ámbitos. Foto: Getty Images

Especialista en formación – Bogotá D.C.

Empresa: Bodytech

Salario: $4.000.000

En este rol, su misión será acompañar a gerentes y colaboradores en las sedes, resolver las solicitudes diarias de talento humano y asegurar que cada equipo viva la cultura Bodytech con energía, disciplina y enfoque en resultados.

Responsabilidades:

Acompañar a los gerentes de sede en la gestión de sus equipos.

Atender y resolver solicitudes diarias de talento humano.

Visitar las sedes y estar presente con los colaboradores.

Apoyar procesos de selección, onboarding y desempeño.

Fortalecer la cultura, el clima y la experiencia del colaborador.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia en talento humano con enfoque business, partner o multisede.

Alta capacidad de escucha, resolución y liderazgo cercano.

Disponibilidad para desplazarse entre sedes.

Energía, vocación de servicio y orientación a resultados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Psicólogo(a) de selección – Cali

Empresa: Mercamio

Salario: $2.500.000 a $2.700.000

En este rol, su misión será identificar, evaluar y atraer el mejor talento para la organización, asegurando procesos de selección efectivos, ágiles y alineados con la cultura y objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

Realizar procesos de selección de personal desde la publicación de vacantes hasta la entrevista final.

Diseñar y ejecutar estrategias de atracción de talento innovadoras y efectivas.

Evaluar competencias y habilidades de los candidatos a través de entrevistas y pruebas psicométricas.

Mantener y actualizar bases de datos de candidatos y reportes de selección.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años en selección de personal.

Conocimiento en entrevistas por competencias y pruebas psicométricas.

Habilidades de comunicación, análisis y orientación al logro.

Deseable experiencia en procesos masivos o perfiles especializados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay en el sector salud: revise las vacantes activas

Psicólogo freelance para selección de personal – Rionegro

Empresa: Airplan

Salario: A convenir

Responsabilidades:

Realizar procesos de selección de personal

Diseñar y aplicar pruebas psicométricas para evaluar el ajuste de los candidatos a la cultura organizacional.

Colaborar con líderes de equipo para identificar perfiles de talento ideales.

Asegurar una experiencia positiva para los candidatos durante todo el proceso de selección.

Requerimientos:

Experiencia en reclutamiento y entrevistas por competencias.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo de selección de personal.

Conocimiento en herramientas de evaluación psicométrica y técnicas de entrevista.

Habilidad para trabajar de manera autónoma y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Psicólogo educativo – Mosquera

Empresa: Compensar

Salario: $ 2.791.000

Si es un profesional en Psicología con al menos 1 año de experiencia en psicología educativa para la primera infancia, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas educativos y de bienestar emocional para la primera infancia.

Hacer evaluaciones psicológicas y diagnósticos en coordinación con el equipo educativo.

Acompañar y asesorar a niños, padres y docentes en el proceso educativo.

Participar activamente en reuniones interdisciplinarias para el desarrollo integral de los menores.

Requerimientos:

Profesional en Psicología titulado.

Mínimo 1 año de experiencia en psicología educativa enfocada en la primera infancia.

Conocimiento en desarrollo infantil y técnicas de intervención psicológica.

Habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Practicante profesional de psicología – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

¿Es un apasionado de la psicología y busca una experiencia enriquecedora? En este rol podrá desarrollar sus habilidades y contribuir a procesos significativos que mejoren el bienestar de nuestros colaboradores.

Responsabilidades:

Acompañamiento en procesos de selección para cargos de aprendices y practicantes profesionales.

Acompañamiento en logística de diferentes actividades de formaciones externas e internas.

Participación y apoyo en otros proyectos como comunidades internas.

Apoyo en analítica de datos del área.

Requerimientos:

Ser estudiante avanzado en Psicología

Interés en el área de recursos humanos.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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