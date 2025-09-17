Empleo rápido para auxiliares de bodega: postule sin tanta experiencia

El sector logístico continúa creciendo y con él la necesidad de personal para apoyar en tareas de almacenamiento, inventario y distribución.

Varias empresas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali están contratando auxiliares de bodega, una labor clave para garantizar el funcionamiento de sus operaciones diarias.

Lo mejor es que muchas de estas ofertas no requieren amplia experiencia previa, por lo que representan una gran oportunidad para quienes buscan empleo rápido y estable. Los cargos suelen incluir contrato directo con todas las prestaciones de ley, pagos quincenales o mensuales, turnos fijos o rotativos y, en algunos casos, beneficios adicionales como bonificaciones por cumplimiento o auxilios de transporte.

Si está interesado en empezar a trabajar pronto y desea adquirir experiencia en el sector logístico, estas vacantes pueden ser el primer paso para crecer laboralmente y acceder a nuevas oportunidades en el futuro.

Auxiliar de bodega Bogotá

Salario: $1.423.500

Se requiere auxiliar de bodega para centro logístico. Se buscan personas comprometidas y responsables que deseen estabilidad laboral y crecimiento profesional.

Se ofrece salario competitivo de $1.423.500, pagos quincenales, prestaciones de ley, horarios rotativos de lunes a sábado y disponibilidad para laborar horas extras, domingos o festivos según la demanda de producción.

El auxiliar de bodega será clave en las operaciones diarias, asegurando el correcto manejo de productos mediante picking y packing.

Responsabilidades:

Realizar operaciones de picking y packing.

Manejar y organizar inventarios.

Utilizar dispositivos de radiofrecuencia para seguimiento de productos.

Colaborar en almacenamiento y organización del almacén.

Apoyar en la carga y descarga de mercancías.Requerimientos:

Bachiller académico completo.

Experiencia mínima de 6 meses en tareas de almacén.

Conocimientos en picking, packing e inventarios.

Manejo de dispositivos de radiofrecuencia.

Disponibilidad para turnos rotativos y horas extra.

Auxiliar de bodega Cali

Salario: $1.423.500

Importante empresa del sector requiere auxiliares de bodega para trabajar por temporada con la empresa BURICA en Cali.

Horario: domingo a domingo, con día compensatorio semanal, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Salario: mínimo legal vigente + recargos + auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Auxiliar de bodega Itagüí

Salario: $1.535.000

Se requiere bachiller o técnico con experiencia mínima de 12 meses en recepción de mercancía, chequeo, almacenamiento, despachos, inventarios generales y cíclicos, facturación y separación de mercancía.

Preferible conocimiento en sistema DMS, manejo de sistemas y herramientas ofimáticas.

Horario: lunes a sábado.

Contrato: obra o labor el primer año, con alta probabilidad de contrato indefinido.

Salario: $1.535.000 + auxilio de transporte.

Habilidades requeridas: servicio al cliente interno, sentido de urgencia y organización.

Auxiliar de bodega Patprimo Bogotá

Salario: $1.423.500 a $1.500.000

PATPRIMO busca auxiliar operativo de bodega a tiempo completo. Se ofrece la posibilidad de crecimiento profesional en un ambiente laboral agradable y en una compañía líder en retail de moda y calzado.

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía dentro del almacén.

Comunicarse con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas como caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en cargos operativos, logísticos o de producción.Conocimientos deseables:

Manejo básico de inventarios y almacenamiento.

Normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Manejo de herramientas manuales y equipos de apoyo (montacargas, transpaletas).

Auxiliar de bodega Neiva

Salario: $1.921.000

Corbeta Colombiana de Comercio busca auxiliar de bodega para ejecutar procesos de inventario en bodega y puntos de venta, garantizando la custodia y preservación del inventario.

Se ofrece un entorno innovador con oportunidades de desarrollo y reconocimiento del talento.

Auxiliar de bodega Tenjo (Siberia)

Salario: $1.500.000

Importante empresa está en la búsqueda de auxiliar de bodega para Siberia.

Requisitos: