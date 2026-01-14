Empleos con sueldos desde $4 millones y contrato indefinido: postule ya

El mercado laboral colombiano cuenta actualmente con vacantes que ofrecen salarios desde los $4 millones mensuales, junto con contrato a término indefinido. Estas oportunidades contemplan condiciones como estabilidad laboral, afiliación continua a seguridad social, acceso a prestaciones de ley y posibilidad de permanencia a largo plazo, y están dirigidas a personas con experiencia previa que buscan mejores condiciones de contratación.
Las ofertas disponibles incluyen cargos profesionales y especializados, con procesos de selección abiertos que permiten a los candidatos postularse de manera virtual y sin costo.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes ingresando a este enlace y postularse a la oferta que mejor se ajuste a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades de empleo más destacadas.
Jefe de nómina – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
salario: 5.277.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental en la organización, ya que el jefe de nómina será responsable de liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.
- Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales fiscales y de seguridad social.
- Liquidar prestaciones sociales vacaciones horas extras incapacidades y demás pagos al personal.
- Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.
- Liderar y coordinar al equipo de nómina fomentando buenas prácticas y eficiencia.
- Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.
- Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.
Requerimientos:
- Profesional en administración, contaduría, ingeniería industrial o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.
- Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
- Dominio de sistemas de nómina (ej.: Siigo, SAP, Novasoft, Kactus).
- Excel avanzado y habilidades analíticas.
- Liderazgo organización y trabajo bajo presión.
Analista de CRM y fidelización – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en CRM, será una pieza clave en la captación, activación, retención y fidelización de los clientes.
Responsabilidades:
- Conocer en profundidad al cliente mercado y competencia para aumentar el desarrollo de categorías.
- Monitorear el sistema CRM asegurando la integración de datos y exactitud de indicadores.
- Realizar análisis de comportamiento del cliente para generar insights accionables.
- Gestionar segmentos estratégicos como activación y cross-selling.
- Elaborar reportes e insights sobre el desempeño de campañas CRM.
- Apoyar la planificación de campañas personalizadas según ciclos de vida.
- Contribuir a la implementación de la arquitectura de journeys del cliente.
- Proponer estrategias de retención para clientes estratégicos.
- Apoyar planes de capacitación a promotoras de captura de datos.
- Construir cronograma de comunicaciones basado en estrategias por marca.
Requerimientos:
- 2 años de experiencia en análisis de datos o roles de marketing analítico. Experiencia en gestión de CRM, análisis de comportamiento de cliente, construcción de segmentos, reportería, seguimiento de campañas y soporte a programas de fidelización.
- Formación en Administración Ingeniería Mercadeo o Negocios Internacionales.
- Certificaciones en CRM analítica de datos o marketing estratégico.
- Manejo de Excel o herramientas de análisis de información.
- Conocimiento en analítica de clientes y programas de lealtad.
- Competencias en análisis pensamiento crítico y estructuración de insights.
- Atención al detalle.
Gerente de operaciones hoteleras – Cartagena
Empresa: Aviatur
Salario: 6.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será el responsable de liderar y supervisar todas las actividades operativas del hotel, asegurando que se cumplan los más altos estándares de calidad y servicio al huésped.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de Recepción Alimentos y Bebidas y Ama de Llaves.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad políticas internas y estándares de la empresa.
- Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.
- Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.
- Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.
- Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.
- Maximizar el rendimiento financiero de la operación.
- Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.
- Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.
- Apoyar al Gerente General en su ausencia asegurando la continuidad de la operación.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas contables o comerciales.
- 4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.
- Manejo de inglés B2 conversacional.
Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla
Empresa: Magneto Global
Salario: 5.000.000 a 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.