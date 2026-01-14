Empleos con sueldos desde $4 millones y contrato indefinido: postule ya

El mercado laboral colombiano cuenta actualmente con vacantes que ofrecen salarios desde los $4 millones mensuales, junto con contrato a término indefinido. Estas oportunidades contemplan condiciones como estabilidad laboral, afiliación continua a seguridad social, acceso a prestaciones de ley y posibilidad de permanencia a largo plazo, y están dirigidas a personas con experiencia previa que buscan mejores condiciones de contratación.

Las ofertas disponibles incluyen cargos profesionales y especializados, con procesos de selección abiertos que permiten a los candidatos postularse de manera virtual y sin costo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes ingresando a este enlace y postularse a la oferta que mejor se ajuste a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades de empleo más destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Jefe de nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

salario: 5.277.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental en la organización, ya que el jefe de nómina será responsable de liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.

Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales fiscales y de seguridad social.

Liquidar prestaciones sociales vacaciones horas extras incapacidades y demás pagos al personal.

Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.

Liderar y coordinar al equipo de nómina fomentando buenas prácticas y eficiencia.

Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.

Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.

Requerimientos:

Profesional en administración, contaduría, ingeniería industrial o afines.

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Dominio de sistemas de nómina (ej.: Siigo, SAP, Novasoft, Kactus).

Excel avanzado y habilidades analíticas.

Liderazgo organización y trabajo bajo presión.

Analista de CRM y fidelización – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en CRM, será una pieza clave en la captación, activación, retención y fidelización de los clientes.

Responsabilidades:

Conocer en profundidad al cliente mercado y competencia para aumentar el desarrollo de categorías.

Monitorear el sistema CRM asegurando la integración de datos y exactitud de indicadores.

Realizar análisis de comportamiento del cliente para generar insights accionables.

Gestionar segmentos estratégicos como activación y cross-selling.

Elaborar reportes e insights sobre el desempeño de campañas CRM.

Apoyar la planificación de campañas personalizadas según ciclos de vida.

Contribuir a la implementación de la arquitectura de journeys del cliente.

Proponer estrategias de retención para clientes estratégicos.

Apoyar planes de capacitación a promotoras de captura de datos.

Construir cronograma de comunicaciones basado en estrategias por marca.

Requerimientos:

2 años de experiencia en análisis de datos o roles de marketing analítico. Experiencia en gestión de CRM, análisis de comportamiento de cliente, construcción de segmentos, reportería, seguimiento de campañas y soporte a programas de fidelización.

Formación en Administración Ingeniería Mercadeo o Negocios Internacionales.

Certificaciones en CRM analítica de datos o marketing estratégico.

Manejo de Excel o herramientas de análisis de información.

Conocimiento en analítica de clientes y programas de lealtad.

Competencias en análisis pensamiento crítico y estructuración de insights.

Atención al detalle.

Gerente de operaciones hoteleras – Cartagena

Empresa: Aviatur

Salario: 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el responsable de liderar y supervisar todas las actividades operativas del hotel, asegurando que se cumplan los más altos estándares de calidad y servicio al huésped.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de Recepción Alimentos y Bebidas y Ama de Llaves.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad políticas internas y estándares de la empresa.

Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.

Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.

Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.

Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.

Maximizar el rendimiento financiero de la operación.

Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.

Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.

Apoyar al Gerente General en su ausencia asegurando la continuidad de la operación.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas contables o comerciales.

4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.

Manejo de inglés B2 conversacional.

Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

