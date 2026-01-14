EMPLEO

Empleos con sueldos desde $4 millones y contrato indefinido: postule ya

¡No deje pasar esta oportunidad!

Juliana Flórez

Juliana Flórez

14 de enero de 2026, 12:33 p. m.
¿Cómo postularse? Aquí le contamos.
¿Cómo postularse? Aquí le contamos. Foto: Stock

El mercado laboral colombiano cuenta actualmente con vacantes que ofrecen salarios desde los $4 millones mensuales, junto con contrato a término indefinido. Estas oportunidades contemplan condiciones como estabilidad laboral, afiliación continua a seguridad social, acceso a prestaciones de ley y posibilidad de permanencia a largo plazo, y están dirigidas a personas con experiencia previa que buscan mejores condiciones de contratación.

Las ofertas disponibles incluyen cargos profesionales y especializados, con procesos de selección abiertos que permiten a los candidatos postularse de manera virtual y sin costo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes ingresando a este enlace y postularse a la oferta que mejor se ajuste a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades de empleo más destacadas.

Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Jefe de nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

salario: 5.277.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental en la organización, ya que el jefe de nómina será responsable de liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.
  • Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales fiscales y de seguridad social.
  • Liquidar prestaciones sociales vacaciones horas extras incapacidades y demás pagos al personal.
  • Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.
  • Liderar y coordinar al equipo de nómina fomentando buenas prácticas y eficiencia.
  • Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.
  • Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.

Requerimientos:

  • Profesional en administración, contaduría, ingeniería industrial o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.
  • Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
  • Dominio de sistemas de nómina (ej.: Siigo, SAP, Novasoft, Kactus).
  • Excel avanzado y habilidades analíticas.
  • Liderazgo organización y trabajo bajo presión.

¡Aplique acá!

Analista de CRM y fidelización – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en CRM, será una pieza clave en la captación, activación, retención y fidelización de los clientes.

Responsabilidades:

  • Conocer en profundidad al cliente mercado y competencia para aumentar el desarrollo de categorías.
  • Monitorear el sistema CRM asegurando la integración de datos y exactitud de indicadores.
  • Realizar análisis de comportamiento del cliente para generar insights accionables.
  • Gestionar segmentos estratégicos como activación y cross-selling.
  • Elaborar reportes e insights sobre el desempeño de campañas CRM.
  • Apoyar la planificación de campañas personalizadas según ciclos de vida.
  • Contribuir a la implementación de la arquitectura de journeys del cliente.
  • Proponer estrategias de retención para clientes estratégicos.
  • Apoyar planes de capacitación a promotoras de captura de datos.
  • Construir cronograma de comunicaciones basado en estrategias por marca.

Requerimientos:

  • 2 años de experiencia en análisis de datos o roles de marketing analítico. Experiencia en gestión de CRM, análisis de comportamiento de cliente, construcción de segmentos, reportería, seguimiento de campañas y soporte a programas de fidelización.
  • Formación en Administración Ingeniería Mercadeo o Negocios Internacionales.
  • Certificaciones en CRM analítica de datos o marketing estratégico.
  • Manejo de Excel o herramientas de análisis de información.
  • Conocimiento en analítica de clientes y programas de lealtad.
  • Competencias en análisis pensamiento crítico y estructuración de insights.
  • Atención al detalle.

¡Aplique acá!

Medellín tiene más de 28 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

Gerente de operaciones hoteleras – Cartagena

Empresa: Aviatur

Salario: 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el responsable de liderar y supervisar todas las actividades operativas del hotel, asegurando que se cumplan los más altos estándares de calidad y servicio al huésped.

Responsabilidades:

  • Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de Recepción Alimentos y Bebidas y Ama de Llaves.
  • Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad políticas internas y estándares de la empresa.
  • Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.
  • Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.
  • Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.
  • Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.
  • Maximizar el rendimiento financiero de la operación.
  • Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.
  • Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.
  • Apoyar al Gerente General en su ausencia asegurando la continuidad de la operación.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas contables o comerciales.
  • 4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.
  • Manejo de inglés B2 conversacional.

¡Aplique acá!

Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

