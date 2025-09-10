Empleos en el sector salud: vacantes para médicos y enfermeros

El sector salud sigue siendo uno de los más demandantes en el mercado laboral colombiano, no solo por su impacto en la calidad de vida de la población, sino también por la necesidad constante de contar con profesionales calificados que atiendan los retos del sistema.

Enfermera jefe – Cali

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Únase a una prestigiosa institución del sector salud como enfermera jefe, donde será la supervisora de enfermería encargada de liderar un equipo comprometido con la excelencia en la atención al paciente.

Responsabilidades:

Liderar y coordinar el equipo de enfermería en diferentes servicios como cirugía, urgencias, UCI y otros.

Asegurar que las actividades asistenciales cumplan con los estándares de calidad y seguridad.

Supervisar la atención al paciente garantizando un cuidado de calidad en todos los niveles.

Gestionar recursos y materiales necesarios para el funcionamiento eficiente del equipo.

Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua en la prestación de servicios de salud.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en instituciones de III y IV nivel.

Experiencia en servicios de cirugía, urgencias, UCI y similares.

Habilidades de liderazgo y capacidad para coordinar equipos.

Conocimiento en estándares de calidad y protocolos de seguridad en salud.

Médico general para urgencias - Cali

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un profesional comprometido con la atención de calidad, esta es su oportunidad de crecer en un ambiente dinámico y exigente, donde cada día se presentan nuevos retos y aprendizajes.

Responsabilidades:

Atender pacientes en el área de urgencias de manera oportuna.

Realizar diagnósticos precisos y rápidos.

Manejar situaciones de emergencia con eficiencia.

Documentar los casos clínicos atendidos.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Mínimo 1 año de experiencia reciente en urgencias de instituciones de III y IV nivel.

Habilidad para trabajar bajo presión.

Buenas habilidades de comunicación.

Rethus.

Coordinador médico – Medellín

Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR

Salario: $ 6.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca un(a) profesional con alta capacidad de liderazgo y gestión para coordinar los servicios médicos ambulatorios de la IPS. Además, el/la candidato(a) debe contar con experiencia en gestión de servicios de salud, conocimiento actualizado en normatividad del sector, y habilidades de liderazgo, planeación y comunicación efectiva.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar el funcionamiento integral de los servicios ambulatorios.

Asegurar la implementación y el seguimiento de políticas clínicas y administrativas.

Coordinar procesos de auditoría médica interna y externa.

Promover la mejora continua en la atención prestada, con base en indicadores de calidad y seguridad del paciente.

Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables.

Enfermero/a UCI – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en búsqueda de un/a Enfermero/a para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Si es un profesional en enfermería, con diplomado en cuidado crítico, mínimo 2 años de experiencia en el manejo de pacientes críticos en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Proporcionar atención especializada a pacientes en la UCI.

Monitorear y evaluar el estado de los pacientes críticamente enfermos.

Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.

Garantizar un trato humanizado a pacientes y familiares.

Documentar y actualizar registros médicos de forma precisa.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en manejo de pacientes críticos.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Orientación al detalle y pasión por el servicio.