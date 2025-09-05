Empleos temporales para fin de año en Colombia: cómo aplicar

En Colombia, cada vez son más las oportunidades de empleo temporal que se abren en diferentes ciudades y sectores. Estas vacantes representan una opción ideal para quienes desean vincularse rápidamente al mercado laboral, adquirir experiencia en nuevas áreas o generar ingresos adicionales en el corto plazo.

Actualmente, empresas de sectores como logística, comercio, consultoría, salud y construcción están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos, ofreciendo contratos por obra o labor, a término fijo o de cobertura, con salarios competitivos y posibilidades de aprendizaje continuo.

A través de Semana Empleos, podrá aplicar de manera gratuita, virtual y sencilla a estas ofertas, que van desde cargos operativos hasta perfiles administrativos y especializados. A continuación, le compartimos algunas de las vacantes más recientes junto con el enlace directo para postularse.

Auxiliar logístico temporal Medellín

Salario: $ 1.669.000

Requisitos:

Bachiller.

Seis meses de experiencia en adelante como auxiliar logístico.

Es obligatorio realizar turnos rotativos.

No estar estudiando de manera presencial o con un horario específico de estudio.

Condiciones:

Contrato: obra o labor a través de JIRO.

Salario: $ 1.669.000 + novedades.

Mercaderista temporal Pereira

Salario a convenir

Cargo:

Promocionar las marcas asignadas en las tiendas correspondientes, con el fin de contribuir al cumplimiento del presupuesto de ventas, siguiendo las políticas establecidas en cuanto a resurtido, reporte de agotados, estrategias, planimetrías, visual y demás aspectos fundamentales de la venta.

Formación académica:

Bachillerato.

Experiencia laboral:

Seis meses.

Analista de recaudos temporal Bogotá

Salario a convenir

Compañía está en crecimiento busca un analista de recaudos temporal.

Misión:

Analizar, verificar y conciliar las transacciones de las cuentas recaudadoras, así como registrar en el sistema los recaudos por conceptos de cuota inicial, créditos y subsidios, de acuerdo con las directrices y procedimientos establecidos por la Dirección de Cartera. El objetivo es garantizar que la información del recaudo de los clientes sea oportuna y confiable para facilitar la toma de decisiones en la organización.

Perfil requerido:

Tecnólogo o estudiante de últimos semestres en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o Ingeniería Industrial.

Experiencia mínima de un año en cargos similares en el área financiera.

Contrato: término fijo por cinco meses.

Analista de selección temporal Pasto

Salario: $ 2.700.000

Se requiere un analista de selección temporal para la sede en Pasto. Este rol, también conocido como especialista en reclutamiento o coordinador de selección, es fundamental para atraer el talento adecuado a la empresa.

El contrato es por obra o labor, con vigencia hasta el 31 de diciembre.

Responsabilidades:

Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal.

Manejar procesos de selección masiva cubriendo alrededor de 150 vacantes mensuales.

Elaborar informes de selección y presentarlos a la gerencia.

Coordinar entrevistas y evaluaciones psicológicas a los candidatos.

Mantener actualizada la base de datos de candidatos potenciales.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología o especialización en gestión humana.

Mínimo un año de experiencia en selección masiva.

Capacidad para gestionar hasta 150 procesos de selección mensuales.

Conocimiento en técnicas de entrevistas y evaluación de candidatos.

Habilidades destacadas de comunicación y organización.

Esta oferta se encuentra disponible en Pasto. | Foto: iStock

Prevencionista temporal Homecenter Montería

Salario a convenir

Se busca un prevencionista para Homecenter Montería, encargado de garantizar el seguimiento y control de procedimientos de seguridad, así como el desarrollo de auditorías para asegurar la seguridad de productos y clientes.

Habilidades técnicas:

Control de inventarios.

Auditorías de seguridad.

Habilidades interpersonales:

Atención al detalle.

Resolución de problemas.

Asesor comercial temporal en Zipaquirá

Se requiere un asesor comercial temporal en Bogotá. La persona seleccionada será un asesor de ventas dinámico, con excelente actitud, encargado de atender y fidelizar clientes, además de apoyar las metas de venta del equipo.

Condiciones:

Salario competitivo.

Prestaciones de ley.

Auxilio de transporte de $ 200.000.

Beneficios adicionales como horas extra y recargos.

Responsabilidades:

Atender y fidelizar clientes.

Alcanzar las metas de ventas establecidas.

Apoyar en la gestión comercial del equipo.

Realizar seguimiento a clientes potenciales.

Asistir a reuniones y capacitaciones.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

Excelente actitud y habilidades de comunicación.

Residencia en Bogotá.

Interés por el área de ventas.

Asesora comercial medio tiempo (temporal) Medellín

Salario a convenir

Se requiere una asesora comercial medio tiempo para cubrir una licencia de maternidad en Santa Fe, Medellín. La persona seleccionada será responsable de orientar a los clientes en sus compras, identificar sus necesidades y ofrecer soluciones a medida.

Responsabilidades:

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Atender a los clientes garantizando una experiencia de compra excepcional según los estándares de la marca.

Resolver dudas respecto al producto y manejar objeciones de los clientes.

Apoyar en caja cuando sea necesario.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y los indicadores KPIs.

Requerimientos: