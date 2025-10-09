Suscribirse

Empleo

Empresa abre más de 100 cupos de trabajo remoto en Bogotá. Aplique acá

Gran convocatoria laboral.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de octubre de 2025, 5:15 p. m.
La covid-19 hizo que en Colombia se incrementaran en 71 por ciento el número de personas que trabajan desde sus casas.
¡Aplique ya! | Foto: Cortesía Compensar

En Bogotá se abren nuevas oportunidades laborales para bachilleres que deseen iniciar su carrera como asesores. La convocatoria está dirigida a personas con o sin experiencia, dispuestas a trabajar de forma presencial y con disponibilidad de tiempo completo.

La oferta incluye un salario básico de $1.430.500, más prestaciones de ley y auxilio de transporte. Los horarios son de lunes a domingo, con día compensatorio y una franja laboral entre las 10:00 a. m. y las 9:00 p. m.. También se solicita disponibilidad para trabajar en festivos, si es necesario.

Para aplicar, los interesados deben contar con título de bachiller y no estar estudiando actualmente; en caso de hacerlo, su formación debe ser virtual. El contrato será por obra o labor.

Si cumple con los requisitos y desea hacer parte del proceso de selección, postúlese y el equipo de reclutamiento se comunicará pronto para dar inicio a las entrevistas.

¡Aplique acá!

Vacantes similares

Agente call center remoto / híbrido

Salario: $ 1.423.000 a $ 2.300.000

Reconocida multinacional de tecnología en servicios para restaurantes en Latinoamérica busca agentes comerciales (inside sales y farmer Jr.).

Se requieren personas con actitud comercial, creatividad y disposición para aprender, con o sin experiencia previa.

Perfil:

  • Bachilleres, técnicos o tecnólogos.
  • Se valorará la experiencia en labores comerciales.
  • No se requiere experiencia, solo excelente actitud comercial y deseo de crecimiento profesional.

Funciones:

Inside sales: contactar nuevos restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile y otros países por medio de llamadas, mensajes y chat.

Farmer Jr.: realizar labores de postventa y fidelización de clientes, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones duraderas con restaurantes.

Condiciones laborales:

  • Modalidad híbrida con asistencia presencial tres días a la semana.
  • Horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • Franjas laborales: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. o 10:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • Salario promedio mensual: $2.300.000.
  • Base: $ 1.423.000 + variable de $ 510.000 + comisiones sin techo + auxilio de conectividad de $ 200.000 + prestaciones de ley.
  • Más de 50 vacantes disponibles por expansión de la compañía.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliares administrativos medio tiempo

Salario: $ 900.000 a $ 1.200.000

Empresa en expansión busca auxiliares administrativos comprometidos para integrarse a su equipo de trabajo. Se requieren personas organizadas y responsables, con buena actitud y disposición para colaborar en procesos administrativos.

Responsabilidades:

  • Organización de personal y recursos.
  • Elaboración de reportes periódicos.
  • Control y seguimiento de procesos internos.
  • Apoyo en tareas administrativas generales.
  • Gestión básica de documentos.

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 40 años.
  • Bachillerato culminado.
  • Manejo básico de sistemas informáticos.
  • Documentación personal vigente.

Condiciones laborales:

  • Presencial en Bogotá, con posterior modalidad remota.
  • Horarios flexibles y fines de semana libres.
  • Contrato por prestación de servicios, que ofrece flexibilidad laboral.
  • Ingresos entre $ 900.000 y $ 1.200.000 mensuales, más bonificaciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Atención digital - Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional requiere agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones con un enfoque humano y empático.

  • Contrato a término indefinido.
  • Salario básico + incentivos por desempeño.
  • Modalidad 100 % remota.
  • Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

  • Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
  • Buen manejo de escritura y ortografía.
  • Disponibilidad de +6 horas diarias.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

teletrabajo
¡No deje pasar estas oportunidades! | Foto: Getty Images/iStockphoto

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro; con 365 islas por cada día del año

2. A Jeringa se la aplicaron: tomaron radical decisión tras polémico cruce con colega: “No cambio lo que he hecho”

3. Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

4. Nuevos detalles del caso de la turista que murió cuando practicaba buceo en Santa Marta

5. Conozca la medida de pico y placa en Medellín este 10 de octubre: así rotará la restricción para que evite multas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesTrabajoOfertaslaboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.