Empresas buscan personal para fines de semana: revise cómo postularse

Las oportunidades laborales para fines de semana se presentan como una alternativa para quienes buscan generar ingresos adicionales o contar con mayor flexibilidad en su tiempo. Este tipo de jornadas permite organizar otras actividades durante la semana, como estudios, proyectos personales u otros compromisos.
Además, estas vacantes pueden facilitar la adquisición de experiencia y el fortalecimiento de habilidades en entornos dinámicos, lo que resulta útil para quienes desean ampliar su perfil profesional o mantenerse activos en el mercado laboral.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Promotor comercial fines de semana – Chía
Empresa: DAVIbank
Salario: A convenir
¿Le gustan las ventas y cuenta con disponibilidad fines de semana? ¡Únase a una empresa líder del sector financiero y empiece a construir su carrera comercial!
Requisitos:
- Ser bachiller.
- Experiencia en ventas en frío opcional; si no has trabajado en ventas, te enseñamos desde cero.
- Buena actitud, proactividad, ganas de aprender y disposición para trabajar en ventas.
Asesor de ventas fin de semana – Palmira
Empresa: Studio F
Salario: $ 1.750.905
Si es una persona dinámica, con deseos de aprender y crecer en el emocionante mundo del retail, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Atender a los clientes y ofrecer una atención personalizada.
- Asesorar a los clientes en la selección de productos de moda.
- Asegurar que la tienda esté siempre ordenada y atractiva.
- Cumplir con las metas de ventas establecidas.
- Participar en la reposición de productos y control de inventario.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas, vendedor o asesor comercial en retail.
- Bachillerato completo o equivalente.
- Habilidades en atención al cliente y ventas.
- Disponibilidad para trabajar fines de semana.
- Pasión por la moda y las tendencias actuales.
Ejecutivo(a) comercial fines de semana – Nivel nacional
Empresa: Tuya
Salario: A convenir
El propósito del rol es realizar abordaje en frío dentro del piso de ventas, brindando un acompañamiento integral a los clientes a través del ofrecimiento del portafolio financiero, como tarjetas de crédito, créditos, seguros y asistencias, satisfaciendo sus necesidades.
Responsabilidades:
- Abordar clientes potenciales en el piso de ventas para ofrecer de manera integral y cercana el portafolio de productos financieros, seguros y asistencias.
- Registrar información y hacer seguimiento a las solicitudes en las plataformas internas.
- Cumplir con los indicadores de productividad, calidad y normatividad, identificando oportunidades comerciales.
Requerimientos:
- Bachiller culminado.
- Disponibilidad para laborar de lunes a sábados y 2 domingos al mes, turnos rotativos.
- No necesita tener experiencia previa.
- Disponibilidad para un trabajo activo y en movimiento, abordando a los clientes en el piso de venta.
- Tener la disposición para interactuar con nuevas personas, generar confianza desde el primer contacto y guiarlas con una asesoría adecuada.
- Habilidad para analizar y comprender información de productos financieros y explicarla de forma clara y asertiva, abordando temas como tasas de interés, cuotas de manejo, fechas de corte, beneficios y diferencias entre seguros y asistencias
- Orientación al logro para el cumplimiento de indicadores y metas asociadas a la venta del portafolio de productos y la experiencia del cliente.
Profesor de natación fines de semana – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: A convenir
Compensar, líder en el mercado de salud, bienestar y entretenimiento en Colombia, está en la búsqueda de un apasionado docente de natación para sumarse a su equipo de talento en la planta del 2026.
Requerimientos:
- Formación certificada como docente de natación.
- Profesional en áreas relacionadas con el deporte.
- Norma de competencia laboral del SENA.
- Experiencia mínima de 1 año como docente de natación (manejo de los 4 estilos fundamentales; el manejo de aletas es un plus)
- Disponibilidad para trabajar fines de semana.
Vendedor fines de semana temporal – Bogotá D.C.
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
El propósito de este rol es fundamental para el crecimiento del área de ventas temporales, alineado con los objetivos generales de expansión de la empresa.
Responsabilidades:
- Asesorar a clientes sobre productos y servicios.
- Utilizar herramientas digitales para gestionar interacciones.
- Crear experiencias de compra memorables.
Requerimientos:
- Experiencia previa en ventas (preferible pero no excluyente).
- Habilidades de comunicación efectivas.
- Disponibilidad para trabajar en fines de semana.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.