EMPLEO

Empresas buscan personal para fines de semana: revise cómo postularse

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

10 de abril de 2026, 2:33 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las oportunidades laborales para fines de semana se presentan como una alternativa para quienes buscan generar ingresos adicionales o contar con mayor flexibilidad en su tiempo. Este tipo de jornadas permite organizar otras actividades durante la semana, como estudios, proyectos personales u otros compromisos.

Además, estas vacantes pueden facilitar la adquisición de experiencia y el fortalecimiento de habilidades en entornos dinámicos, lo que resulta útil para quienes desean ampliar su perfil profesional o mantenerse activos en el mercado laboral.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Jovenes trabajo
Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Adobe Stock

Promotor comercial fines de semana – Chía

Empresa: DAVIbank

Salario: A convenir

¿Le gustan las ventas y cuenta con disponibilidad fines de semana? ¡Únase a una empresa líder del sector financiero y empiece a construir su carrera comercial!

Requisitos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia en ventas en frío opcional; si no has trabajado en ventas, te enseñamos desde cero.
  • Buena actitud, proactividad, ganas de aprender y disposición para trabajar en ventas.

¡Aplique acá!

Asesor de ventas fin de semana – Palmira

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.750.905

Si es una persona dinámica, con deseos de aprender y crecer en el emocionante mundo del retail, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes y ofrecer una atención personalizada.
  • Asesorar a los clientes en la selección de productos de moda.
  • Asegurar que la tienda esté siempre ordenada y atractiva.
  • Cumplir con las metas de ventas establecidas.
  • Participar en la reposición de productos y control de inventario.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas, vendedor o asesor comercial en retail.
  • Bachillerato completo o equivalente.
  • Habilidades en atención al cliente y ventas.
  • Disponibilidad para trabajar fines de semana.
  • Pasión por la moda y las tendencias actuales.

¡Aplique acá!

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Ejecutivo(a) comercial fines de semana – Nivel nacional

Empresa: Tuya

Salario: A convenir

El propósito del rol es realizar abordaje en frío dentro del piso de ventas, brindando un acompañamiento integral a los clientes a través del ofrecimiento del portafolio financiero, como tarjetas de crédito, créditos, seguros y asistencias, satisfaciendo sus necesidades.

Responsabilidades:

  • Abordar clientes potenciales en el piso de ventas para ofrecer de manera integral y cercana el portafolio de productos financieros, seguros y asistencias.
  • Registrar información y hacer seguimiento a las solicitudes en las plataformas internas.
  • Cumplir con los indicadores de productividad, calidad y normatividad, identificando oportunidades comerciales.

Requerimientos:

  • Bachiller culminado.
  • Disponibilidad para laborar de lunes a sábados y 2 domingos al mes, turnos rotativos.
  • No necesita tener experiencia previa.
  • Disponibilidad para un trabajo activo y en movimiento, abordando a los clientes en el piso de venta.
  • Tener la disposición para interactuar con nuevas personas, generar confianza desde el primer contacto y guiarlas con una asesoría adecuada.
  • Habilidad para analizar y comprender información de productos financieros y explicarla de forma clara y asertiva, abordando temas como tasas de interés, cuotas de manejo, fechas de corte, beneficios y diferencias entre seguros y asistencias
  • Orientación al logro para el cumplimiento de indicadores y metas asociadas a la venta del portafolio de productos y la experiencia del cliente.

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Profesor de natación fines de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: A convenir

Compensar, líder en el mercado de salud, bienestar y entretenimiento en Colombia, está en la búsqueda de un apasionado docente de natación para sumarse a su equipo de talento en la planta del 2026.

Requerimientos:

  • Formación certificada como docente de natación.
  • Profesional en áreas relacionadas con el deporte.
  • Norma de competencia laboral del SENA.
  • Experiencia mínima de 1 año como docente de natación (manejo de los 4 estilos fundamentales; el manejo de aletas es un plus)
  • Disponibilidad para trabajar fines de semana.

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Vendedor fines de semana temporal – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

El propósito de este rol es fundamental para el crecimiento del área de ventas temporales, alineado con los objetivos generales de expansión de la empresa.

Responsabilidades:

  • Asesorar a clientes sobre productos y servicios.
  • Utilizar herramientas digitales para gestionar interacciones.
  • Crear experiencias de compra memorables.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas (preferible pero no excluyente).
  • Habilidades de comunicación efectivas.
  • Disponibilidad para trabajar en fines de semana.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.