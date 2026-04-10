Empresas buscan personal para fines de semana: revise cómo postularse

Las oportunidades laborales para fines de semana se presentan como una alternativa para quienes buscan generar ingresos adicionales o contar con mayor flexibilidad en su tiempo. Este tipo de jornadas permite organizar otras actividades durante la semana, como estudios, proyectos personales u otros compromisos.

Además, estas vacantes pueden facilitar la adquisición de experiencia y el fortalecimiento de habilidades en entornos dinámicos, lo que resulta útil para quienes desean ampliar su perfil profesional o mantenerse activos en el mercado laboral.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Adobe Stock

Promotor comercial fines de semana – Chía

Empresa: DAVIbank

Salario: A convenir

¿Le gustan las ventas y cuenta con disponibilidad fines de semana? ¡Únase a una empresa líder del sector financiero y empiece a construir su carrera comercial!

Requisitos:

Ser bachiller.

Experiencia en ventas en frío opcional; si no has trabajado en ventas, te enseñamos desde cero.

Buena actitud, proactividad, ganas de aprender y disposición para trabajar en ventas.

¡Aplique acá!

Asesor de ventas fin de semana – Palmira

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.750.905

Si es una persona dinámica, con deseos de aprender y crecer en el emocionante mundo del retail, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Atender a los clientes y ofrecer una atención personalizada.

Asesorar a los clientes en la selección de productos de moda.

Asegurar que la tienda esté siempre ordenada y atractiva.

Cumplir con las metas de ventas establecidas.

Participar en la reposición de productos y control de inventario.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas, vendedor o asesor comercial en retail.

Bachillerato completo o equivalente.

Habilidades en atención al cliente y ventas.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Pasión por la moda y las tendencias actuales.

¡Aplique acá!

Vacantes de empleo para auxiliares administrativos: así puede aplicar hoy

Ejecutivo(a) comercial fines de semana – Nivel nacional

Empresa: Tuya

Salario: A convenir

El propósito del rol es realizar abordaje en frío dentro del piso de ventas, brindando un acompañamiento integral a los clientes a través del ofrecimiento del portafolio financiero, como tarjetas de crédito, créditos, seguros y asistencias, satisfaciendo sus necesidades.

Responsabilidades:

Abordar clientes potenciales en el piso de ventas para ofrecer de manera integral y cercana el portafolio de productos financieros, seguros y asistencias.

Registrar información y hacer seguimiento a las solicitudes en las plataformas internas.

Cumplir con los indicadores de productividad, calidad y normatividad, identificando oportunidades comerciales.

Requerimientos:

Bachiller culminado.

Disponibilidad para laborar de lunes a sábados y 2 domingos al mes, turnos rotativos.

No necesita tener experiencia previa.

Disponibilidad para un trabajo activo y en movimiento, abordando a los clientes en el piso de venta.

Tener la disposición para interactuar con nuevas personas, generar confianza desde el primer contacto y guiarlas con una asesoría adecuada.

Habilidad para analizar y comprender información de productos financieros y explicarla de forma clara y asertiva, abordando temas como tasas de interés, cuotas de manejo, fechas de corte, beneficios y diferencias entre seguros y asistencias

Orientación al logro para el cumplimiento de indicadores y metas asociadas a la venta del portafolio de productos y la experiencia del cliente.

¡Aplique acá!

Profesor de natación fines de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: A convenir

Compensar, líder en el mercado de salud, bienestar y entretenimiento en Colombia, está en la búsqueda de un apasionado docente de natación para sumarse a su equipo de talento en la planta del 2026.

Requerimientos:

Formación certificada como docente de natación.

Profesional en áreas relacionadas con el deporte.

Norma de competencia laboral del SENA.

Experiencia mínima de 1 año como docente de natación (manejo de los 4 estilos fundamentales; el manejo de aletas es un plus)

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

¡Aplique acá!

Vendedor fines de semana temporal – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

El propósito de este rol es fundamental para el crecimiento del área de ventas temporales, alineado con los objetivos generales de expansión de la empresa.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes sobre productos y servicios.

Utilizar herramientas digitales para gestionar interacciones.

Crear experiencias de compra memorables.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas (preferible pero no excluyente).

Habilidades de comunicación efectivas.

Disponibilidad para trabajar en fines de semana.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.