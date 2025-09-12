Empresas buscan practicantes en distintas áreas: postúlese ya

Cada vez más compañías en Colombia están abriendo sus puertas a estudiantes que necesitan cumplir con sus prácticas universitarias. Estas vacantes no solo representan una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, sino también para ganar experiencia real, fortalecer habilidades blandas y abrirse camino hacia un primer empleo formal.

Las opciones abarcan áreas como administración, mercadeo, ingeniería, comunicación, contabilidad, entre otras, en empresas de diferentes sectores y ciudades del país. Para muchos jóvenes, estas experiencias se convierten en el punto de partida para construir una trayectoria profesional sólida y, en algunos casos, incluso la posibilidad de ser contratados al finalizar su práctica.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles, donde podrá conocer más detalles y aplicar de manera gratuita y virtual.

Múltiples empresas abrieron convocatoria para que estudiantes universitarios realicen prácticas. | Foto: Foto Gettyimages

Practicante de ingeniería de sistemas – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

¿Es usted estudiante universitario y busca una oportunidad para adquirir experiencia y ser parte de un equipo que transforma vidas? En Tuya se encuentran en la búsqueda de practicantes como usted.

Responsabilidades:

Apoyar en proyectos asignados por el área.

•Colaborar con el equipo para cumplir objetivos.

Desarrollar habilidades prácticas relacionadas con tu carrera.

Participar en reuniones y presentaciones del equipo.

Requerimientos:

Estudiante universitario de ingeniería de sistema, software o carreras afines

Disponibilidad para realizar prácticas de 6 a 18 meses.

Ganas de aprender y crecer profesionalmente.

Capacidad para trabajar en equipo.

Desarrollo.net o con capacidades de calidad (pruebas y automatización de pruebas)

Practicante universitario ingeniería industrial – Bogotá D.C.

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Seguridad Atlas, líder en el sector de la seguridad integral, busca un practicante de ingeniería industrial apasionado y motivado.

Responsabilidades:

Apoyar en el análisis de procesos existentes.

Participar en proyectos de mejora continua.

Contribuir a la digitalización de procesos y tareas.

Colaborar con equipos multifuncionales.

Requerimientos:

Ser estudiante de los últimos semestres de Ingeniería Industrial o afines.

Conocimientos básicos en metodologías Lean Kanban Scrum.

Habilidad para realizar análisis estadísticos.

Experiencia con Excel avanzado Power BI Office 365.

Manejo deseable de sistemas ERP como SAP o Freematica.

Practicante de psicología – Cali

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Como interno de psicología, será parte de un equipo comprometido en mejorar la experiencia del candidato y asegurar el cumplimiento de los objetivos de contratación a través de estrategias de comunicación innovadoras y actividades administrativas.

Responsabilidades:

Contactar universidades e instituciones para establecer convenios y participar en ferias de empleo.

Diseñar y difundir material gráfico para promocionar vacantes de empleo.

Desarrollar estrategias de comunicación para publicación de convocatorias en redes sociales y otros medios digitales.

Realizar telemercadeo y contactar candidatos para continuar procesos de selección.

Gestionar documentación de contratación y coordinar estudios de seguridad y exámenes médicos.

Apoyar en la gestión de reportes de novedades de nómina.

Requerimientos:

Estudiante técnico, tecnólogo o profesional en formación en Comunicación Social, Publicidad, Psicología, Administración o afines.

Convenio activo de práctica con la institución educativa.

Manejo básico-intermedio de herramientas ofimáticas y de diseño gráfico como Canva.

Deseable experiencia en comunicación digital o apoyo en procesos de selección.

Practicante profesional en administración o mercadeo – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Leonisa busca a un estudiante proactivo y creativo de administración de empresas o mercadeo que desee transformar datos en valiosas recomendaciones para su gestión comercial.

Responsabilidades:

Extraer, depurar y preparar bases de datos para campañas.

Orquestar y ejecutar envíos de campañas multicanal (email, SMS, WhatsApp).

Apoyar en la gestión y seguimiento de estrategias de audiencia.

Elaborar reportes de resultados y análisis de efectividad de campañas.

Generar insumos analíticos para orientar las decisiones comerciales.

Diseñar y apoyar en la creación de piezas gráficas para campañas y presentaciones de resultados.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Administración de Empresas o Mercadeo.

Conocimiento en analítica de datos y bases de datos (Excel avanzado SQL básico).

Conocimientos básicos en CRM y métricas de marketing.

Manejo de herramientas de visualización (Power BI u otras).

Habilidades en diseño gráfico (Illustrator, Photoshop, Canva u otras).