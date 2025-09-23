Empresas buscan talento en tecnología: conozca las vacantes activas

El sector tecnológico sigue siendo uno de los campos de mayor crecimiento en Colombia y el mundo.

Con la transformación digital en marcha, cada vez más empresas requieren profesionales en áreas como desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad y soporte técnico, perfiles clave para impulsar la innovación y mantener la competitividad en el mercado.

Actualmente, hay vacantes abiertas para diferentes niveles de experiencia, desde jóvenes recién egresados hasta especialistas con trayectoria en proyectos de gran impacto.

Estas oportunidades se encuentran en distintas ciudades del país, lo que amplía el panorama para quienes desean incorporarse a una industria en constante expansión.

Le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Si desea conocerlas todas, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y virtual.

El sector tecnológico es crucial porque impulsa el crecimiento económico al aumentar la productividad y la eficiencia en todos los sectores. | Foto: Datawifi

Analista desarrollador web - Barranquilla

Empresa: Expreso Brasilia S.A.

Salario: $ 3.438.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol será crucial para garantizar la integridad y consistencia de los datos, permitiéndole a la empresa tomar decisiones informadas y estratégicas.

Responsabilidades:

Diseñar o mejorar procesos del sistema.

Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.

Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.

Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.

Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI Tableau o Qlik.

Diseñar KPI y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.

Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.

basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas. Realizar análisis predictivo o tendencias según el contexto del negocio.

Documentar procesos, requerimientos y soluciones implementadas.

Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.

Verificar integridad, precisión y consistencia de los datos utilizados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de sistemas, Informática o afines.

Experiencia mínima de tres años en análisis y desarrollador web.

Dominio avanzado de SQL y herramientas BI (Power BI KNime SQLDeveloper).

Conocimiento de administración básica de bases de datos (Oracle SQL Server MySQL PostgreSQL).

Experiencia en desarrollo de procesos ETL.

Conocimiento en lenguajes de programación y scripts (Bash para automatización de tareas).

Desarrollador Backend Jr – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona la inteligencia artificial y le gusta resolver problemas en un entorno dinámico de startup, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener aplicaciones utilizando Python y SQL.

Colaborar con el equipo para diseñar soluciones efectivas.

Participar en la planificación y ejecución de proyectos.

Resolver problemas técnicos de manera creativa.

Aprender y adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías.

Requerimientos:

Conocimientos básicos en Python y SQL.

Experiencia en proyectos con metodología observable.

Habilidad para resolver problemas de forma independiente.

Interés en inteligencia artificial.

Capacidad para trabajar en un entorno de startup.

Analista de datos maestro y analítica – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.618.650

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol esencial garantiza una gestión oportuna de la creación y modificación de datos maestros, mientras brinda soporte técnico y funcional a los distintos procesos empresariales.

Responsabilidades:

Gestionar la correcta documentación de todos los procesos del área de datos maestros.

Identificar e implementar mejoras continuas en los procedimientos del área de datos maestros.

Realizar y gestionar capacitaciones en procedimientos asociados a datos maestros.

Asegurar el correcto uso de la plataforma G-S1 y LOGYCA COLABORA, suministrando información veraz de los productos.

Acompañar a las áreas usuarias en la definición de requerimientos asociados con datos maestros.

Requerimientos:

Tecnólogo en sistemas, electrónica, informática, telecomunicaciones o áreas afines.

Un año de experiencia en tecnología o manejo de datos maestros, servicios tecnológicos.

Competencia en SQL, Python y SAP.

Deseable experiencia de 6 meses liderando equipos.

Auxiliar de desarrollo digital – Bogotá D. C.

Empresa: CCOL GROUP S.A.S

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente de desarrollo digital, será responsable de contribuir al contenido visual y gestión digital de los productos en las diferentes marketplaces.

Responsabilidades:

Apoyar en la creación y desarrollo de contenidos digitales.

Tomar fotografías de productos.

Mantener actualizadas las bases de datos de productos y contenidos.

Actualización y mantenimiento de plataformas Market Place como Mercado Libre, Sodimac, etc.

Requerimientos:

Conocimientos intermedios de Excel para la gestión de bases de datos.

Dominio de Programas para la edición de imágenes.

Conocimiento de Market Place y gestión de productos digitales.