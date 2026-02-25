Empresas en Bogotá abren vacantes con salarios desde $6 millones: así puede aplicar gratis

Bogotá sigue marcando el ritmo del empleo en el país. La capital colombiana concentra el mayor número de vacantes activas y, dentro de esa oferta, hay oportunidades con sueldos desde los $6 millones de pesos mensuales, una cifra que llama la atención en medio de un mercado laboral cada vez más competitivo.

El volumen de convocatorias refleja el peso que tiene la ciudad en la generación de empleo formal y en la atracción de talento calificado. Para quienes buscan mejores ingresos o un cambio profesional, estas ofertas representan una posibilidad concreta de acceder a condiciones salariales más altas, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en cada proceso.

¿Cómo postularse?

Medico seguridad y salud en el trabajo

Empresa: DAVIbank

Salario: 7.000.000 a 7.500.000

Como médico del trabajo, será parte esencial del equipo, contribuyendo al bienestar de los empleados y creando un impacto positivo en la cultura laboral.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.

Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Monitorear y gestionar riesgos laborales.

Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.

Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.

Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.

Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.

Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.

Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista tarjeta de crédito

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 6.000.000 a 6.200.000

Como asesor de tarjetas de crédito empresariales, estará en el centro de las operaciones, ayudando a diseñar estrategias que mejoren la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Planificar y asesorar a clientes empresariales en el uso de tarjetas de crédito.

Desarrollar estrategias de pago innovadoras para mejorar la relación con los clientes.

Realizar diagnósticos financieros y ofrecer soluciones personalizadas.

Contribuir al crecimiento en comisiones y utilidades del departamento.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero como especialista en tarjeta de crédito.

Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.

Habilidad para gestionar sistemas CRM y análisis de datos.

Formación académica en Finanzas, Economía o áreas relacionadas.

Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gestor de sede

Empresa: Compensar

Salario: 6.158.600

Compensar está en la búsqueda de un líder apasionado por la administración de espacios de bienestar y con visión innovadora para responder a las necesidades de los clientes.

Responsabilidades:

Coordinar y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios de la sede.

Implementar y cumplir los retos estratégicos definidos por la organización.

Gestionar los recursos físicos y tecnológicos, articulando con los procesos de apoyo.

Garantizar estándares de calidad, seguridad y experiencia de servicio.

Optimizar los recursos financieros, maximizando ingresos y eficiencia.

Liderar y potenciar el desarrollo del talento humano, impulsando el logro de metas estratégicas.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia mínima de 2 años en: administración de personal, gestión de instalaciones y atención al cliente.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista de seguridad de la información y ciberseguridad

Empresa: Bancamía

Salario: 6.500.000

Si le apasiona la ciberseguridad y quiere hacer una diferencia real, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Analizar e implementar mejores prácticas.

Gestionar vulnerabilidades.

Supervisar operaciones del SOC.

Liderar gestión de incidentes cibernéticos.

Requerimientos:

Formación académica en sistemas o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en gestión de incidentes.

Conocimiento en desarrollo seguro y administración de redes.

Competencia en herramientas como NIST y SOC.

Experiencia en entornos Cloud y seguridad informática.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Diseñador de experiencia

Empresa: Emtelco

Salario: 6.081.928

Su misión será diseñar y ejecutar las estrategias de servicio y experiencia del cliente que apalanquen los indicadores a partir de la interpretación de las necesidades y expectativas de los usuarios.

Responsabilidades:

Diseñar experiencias de usuario intuitivas y efectivas para nuestros clientes.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para alinear los objetivos de experiencia del cliente con las metas de la empresa.

Realizar investigaciones de usuarios para identificar necesidades y oportunidades de mejora.

Monitorear y analizar métricas de experiencia del usuario para implementar mejoras continuas.

Requerimientos:

Profesional titulado en carreras como Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Diseño Industrial, Mercadeo y Publicidad, Comunicación Social y afines.

Experiencia certificable de mínimo dos años como diseñador de experiencia, con medición de la experiencia del cliente, user experience, implementación y uso de herramientas de CX y talleres de co-creación, preferiblemente en el sector de contact center.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

