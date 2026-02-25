EMPLEO

Empresas en Bogotá abren vacantes con salarios desde $6 millones: así puede aplicar gratis

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

25 de febrero de 2026, 7:23 p. m.
Oportunidades disponibles para diversos perfiles.
Bogotá sigue marcando el ritmo del empleo en el país. La capital colombiana concentra el mayor número de vacantes activas y, dentro de esa oferta, hay oportunidades con sueldos desde los $6 millones de pesos mensuales, una cifra que llama la atención en medio de un mercado laboral cada vez más competitivo.

El volumen de convocatorias refleja el peso que tiene la ciudad en la generación de empleo formal y en la atracción de talento calificado. Para quienes buscan mejores ingresos o un cambio profesional, estas ofertas representan una posibilidad concreta de acceder a condiciones salariales más altas, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en cada proceso.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos algunas de las ofertas activas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

