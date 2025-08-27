Empresas en Medellín están contratando: postúlese ahora

Medellín se convierte en escenario de nuevas oportunidades laborales: empresas de diferentes sectores están contratando y hay decenas de vacantes disponibles para perfiles con y sin experiencia. Estas ofertas ofrecen estabilidad, crecimiento profesional y la posibilidad de vincularse de manera inmediata.

Lo mejor es que el proceso de aplicación es completamente virtual y gratuito, lo que facilita la postulación sin necesidad de desplazamientos. Además, algunas de las compañías ofrecen beneficios adicionales que representan un valor agregado para quienes logren vincularse.

A continuación, le compartiremos algunas de las vacantes destacadas en Medellín. Lo invitamos a revisar los requisitos y a postularse a través del enlace que encontrará al final de cada oferta.

Diseñador gráfico para agencia de viajes

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000

Se busca un diseñador gráfico talentoso para unirse al equipo de marketing en una reconocida agencia de viajes. Como ilustrador, será responsable de diseñar piezas publicitarias que reflejen la esencia de las campañas, gestionar las redes sociales y contribuir al fortalecimiento de la marca. La empresa valora la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo, ofreciendo un ambiente laboral dinámico y oportunidades de desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar piezas publicitarias creativas.

Manejar y actualizar contenido en redes sociales.

Colaborar con el equipo de marketing para fortalecer la marca.

Realizar ilustraciones que expresen visualmente ideas y conceptos.

Participar en reuniones creativas para entender las necesidades del cliente.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en diseño gráfico o afines.

Experiencia previa en diseño publicitario.

Conocimiento en manejo de redes sociales.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación visual

Auxiliar logístico

Salario a convenir

Linda Mía Moda Infantil se encuentra en búsqueda de un auxiliar logístico proactivo, organizado y con excelente actitud de servicio, que cuente con experiencia en procesos logísticos y de bodega.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en funciones logísticas, preferiblemente en empresas del sector textil o consumo.

Dominio de procesos de picking y packing.

Manejo intermedio de Excel (filtros, tablas, funciones básicas).

Conocimiento y uso de herramientas tecnológicas (lectores de código, software logístico, guías de transporte).

Habilidades de comunicación asertiva y trabajo en equipo.

Excelente presentación personal y orientación al servicio al cliente.

Funciones principales:

Realizar labores de recepción y despacho de mercancía.

Preparación de pedidos (picking y packing) con precisión.

Elaboración y seguimiento de guías de transporte.

Registro y solución de novedades logísticas.

Apoyo en inventarios, control de existencias y organización de la bodega.

Garantizar un correcto flujo de mercancía, manteniendo los estándares de calidad.

Operario de terminación textil

Salario: $ 1.423.500

Linda Mía Moda Infantil requiere un operario de terminación textil comprometido y con atención al detalle, con experiencia mínima de 1 año en procesos de terminación, revisión, empaque y calidad en productos textiles.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares dentro del sector textil.

Conocimiento en procesos de terminación de prendas, planchado, empaque, revisión de calidad.

Buena actitud, responsabilidad y trabajo en equipo.

Residir en Medellín o áreas cercanas.

Funciones principales:

Ejecutar labores de terminación de prendas (planchado, revisión, limpieza de hilos, entre otros).

Garantizar que las prendas cumplan con los estándares de calidad antes del empaque.

Apoyar en tareas de empaque y organización del producto final.

Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo.

Analista Jr. de comunicaciones

Salario: $ 2.800.100

Grupo Éxito se encuentra en búsqueda de un analista jr. de comunicaciones cuyo propósito será velar por el cumplimiento de la estrategia macro de comunicación de la marca Viva. La posición implica realizar seguimiento de tácticos pagos y orgánicos, así como acompañar a los centros comerciales en la gestión de contenidos, con el fin de que estén alineados con la estrategia y logren los objetivos planteados.

Principales retos:

Supervisar la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la marca en línea con el plan de mercadeo anual.

Garantizar la coherencia del tono, lenguaje y lineamientos de marca en social media orgánico, acciones con influenciadores y comunicados de marca Viva.

Monitorear la aparición de la marca en medios (clipping) y generar reportes de free press en campañas de la marca.

Coordinar la ejecución de campañas de comunicación interna dirigidas a colaboradores, aliados comerciales y arrendatarios.

Apoyar la divulgación de campañas comerciales, experienciales y de sostenibilidad de los centros comerciales Viva.

Mantener comunicación fluida entre las diferentes partes (Viva – agencias) para garantizar la correcta gestión y ejecución del contenido editorial o audiovisual.

Gestionar el proceso de influenciadores: desde la entrega del brief, coordinación con el centro comercial para grabación y aprobación de contenido.

Hacer seguimiento a las parrillas de contenido digital orgánico – pago, para garantizar la ejecución correcta y a tiempo.

Coordinar tácticos digitales definidos para festivales transversales – célula campañas transversales.

Vendedor/Asesor comercial-Medellín

Salario: $ 1.830.000 a $ 4.000.000

SOMOS Internet, empresa joven, ágil y en constante crecimiento, se encuentra en búsqueda de asesores/as comerciales presenciales que deseen construir junto con la compañía un proyecto de expansión. Se requieren perfiles ambiciosos, proactivos y con capacidad de adaptarse rápidamente, aportando desde la acción mientras los procesos y herramientas continúan evolucionando.

Responsabilidades:

Realizar gestión comercial en frío en unidades residenciales con cobertura SOMOS.

Comunicar de forma clara, empática y segura los beneficios de los planes de internet.

Apoyar la logística y ejecución de campañas creativas y activaciones comerciales.

Aportar ideas para mejorar la experiencia del cliente en punto físico y aumentar el volumen de leads.

Requisitos:

Actitud comercial proactiva.

Experiencia mínima de 1 año en ventas en frío, idealmente en calle, puntos de venta o activaciones.

Formación técnica o tecnológica (preferiblemente en áreas comerciales, mercadeo, negocios o afines).

Alta capacidad de adaptabilidad y deseo de crecimiento.

Beneficios ofrecidos:

Comisiones sin techo.

Equipo en el que se valoran las ideas y la participación.

Oportunidades reales de crecimiento profesional en una startup en expansión.

Entrenamiento, acompañamiento y retroalimentación constante.

Ambiente cercano, humano y retador.

Horario: