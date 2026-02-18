Empresas en Medellín ofrecen empleo con contratación inmediata: conozca más aquí

La capital antioqueña está fortaleciendo su dinámica de generación de empleo mediante convocatorias con contratación urgente, impulsadas por la necesidad de cubrir vacantes operativas, administrativas y estratégicas en diferentes organizaciones.

Este tipo de oportunidades, con vinculación inmediata, representa una alternativa clave para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral y obtener estabilidad económica en el corto plazo, convirtiéndose en un factor determinante tanto para las empresas que requieren talento disponible en tiempos reducidos como para los candidatos, quienes pueden acelerar su proceso de contratación y adquirir experiencia en entornos competitivos.

En línea con esta tendencia, múltiples compañías mantienen abiertos procesos de selección activos que priorizan perfiles con disponibilidad inmediata y disposición para iniciar funciones en el menor tiempo posible.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como mantenimiento, mercadeo, gerencia, recursos humanos, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador de mantenimiento

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, será crucial para asegurar que las operaciones de las tiendas se desarrollen sin contratiempos.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Gestionar proyectos de mejora continua para aumentar la eficiencia energética.

Supervisar al personal técnico y asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad.

Colaborar con otros departamentos para optimizar procesos y reducir costos.

Elaborar informes y reportes de gestión para la dirección.

Requerimientos:

Experiencia demostrable como coordinador de mantenimiento o en un rol similar.

Conocimientos avanzados en gestión de mantenimientos preventivos y correctivos.

Habilidades en la supervisión de equipos de trabajo y gestión de proyectos.

Capacidad para implementar mejoras y optimizaciones en procesos industriales.

Conocimiento en sistemas de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista en SEO y posicionamiento digital

Empresa: Comercializadora Inducascos

Salario: A convenir

Inducascos busca una persona apasionada por el análisis, los datos y el posicionamiento orgánico, que quiera ayudarnos a fortalecer la presencia digital y conectar mejor con los clientes.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias de SEO on-page y off-page.

Analizar palabras clave, tendencias y comportamiento de usuarios.

Monitorear resultados en Search Console, Analytics y Looker.

Realizar auditorías técnicas y mejoras continuas del sitio.

Acompañar al equipo de contenidos y e-commerce.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en mercadeo, comunicación, sistemas o afines.

Experiencia mínima de 2 años en SEO.

Manejo de herramientas como Search Console, SEMrush/Ahrefs, Screaming Frog, VTEX.

Persona curiosa, proactiva y con ganas de aprender.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de seguridad social

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Como especialista en seguridad social, será una parte vital del equipo, contribuyendo a los objetivos generales de la empresa y proporcionando asesoría experta en seguridad social.

Responsabilidades:

Llevar a cabo el análisis y liquidación de aportes a seguridad social y parafiscales.

Asesorar al equipo en gestión de incapacidades y novedades médicas.

Prevenir riesgos legales relacionados con la seguridad social.

Optimizar procesos de nómina relacionados con la seguridad social.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con administración, contabilidad o afines.

Experiencia mínima de 2 años como analista de seguridad social en empresas.

Conocimiento profundo en normativas de seguridad social y liquidación de nómina.

Habilidad para asesorar y prevenir riesgos legales en temas de seguridad social.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de relación preferente

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.500.000 a 4.000.000

Como gerente de relación preferente, tendrá la oportunidad de integrarse a un equipo comprometido con la excelencia, donde cada miembro trabaja en sinergia para alcanzar metas comunes.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes preferentes.

Implementar estrategias para incrementar la satisfacción y fidelidad de los clientes.

Supervisar y dirigir al equipo en la gestión de cuentas clave.

Identificar oportunidades de negocio y proponer soluciones personalizadas.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años como gerente de relación preferente o similar.

Sólidas habilidades de comunicación y negociación.

Experiencia comprobada en gestión de cuentas privilegiadas.

Conocimiento del mercado financiero y de banca personal.

Capacidad para liderar equipos y gestionar relaciones con clientes de alto nivel.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Customer success

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

La misión del cargo es liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPIs de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.