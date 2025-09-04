Empresas requieren asistentes administrativos. Ofrecen salarios de hasta 2 millones

El sector administrativo y contable continúa ofreciendo oportunidades laborales en distintas ciudades del país.

Empresas de construcción, salud, consultoría, comercio y servicios están en búsqueda de asistentes que fortalezcan sus procesos internos, ofreciendo contratos estables, salarios competitivos y posibilidades de crecimiento profesional.

Aplicar a estos procesos es virtual, gratis y muy sencillo: solo deberá buscar las vacantes que más se ajusten a su perfil en Semana Empleos.

A continuación, algunas de las vacantes.

Asistente administrativo y contable Medellín

Salario: $ 2.200.000 a $ 2.500.000

Misión del rol:

la persona seleccionada será la mano derecha de la dirección general, gestionando la operación administrativa y contable con precisión y calidad para una empresa consolidada y en crecimiento, enfocada en el sector construcción, licitaciones públicas/privadas y soluciones de energía solar: desde alumbrado público, hasta luminarias solares para hogares o exteriores.

Retos:

Gestión administrativa general (coordinación de oficina, insumos, documentos).

Causación contable y conciliaciones bancarias (orden contable, trabajo en equipo con el contador).

Organización de agenda ejecutiva de socios y seguimiento de compromisos clave.

Coordinación de eventos, viajes y reuniones con clientes o aliados estratégicos.

Facturación y relación con proveedores.

Apoyo en novedades de nómina y relación con el equipo humano.

Atención a clientes y aliados.

Condiciones:

Modalidad: Presencial – Barrio Colombia, Medellín.

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 6:00.

Contrato: Inicial a término fijo 3 meses, luego indefinido.

Salario: $2.200.000 - $2.500.000 COP + prestaciones de ley.

Perfil requerido:

Profesional o tecnólogo en Administración, Contaduría, Negocios, Gestión Empresarial o carreras afines.

Experiencia mínima de 4 años en cargos similares.

Conocimiento básico o intermedio en software contable SIESA (un plus) y Excel.

Se busca una persona organizada, ágil, con alta orientación al servicio y con cualidades humanas.

Asistente administrativo contable Medellín

Salario: $ 2.100.000

La persona en este cargo será el apoyo para el administrador de la sede en funciones como facturación, recaudo de cartera, ingreso de información de ventas al sistema, apoyo administrativo en temas de documentación, archivo y custodia de documentos, escaneos, envío y respuesta de correos, servicio al cliente interno y externo, manejo de dinero y caja menor.

Requisitos:

Contar con estudios técnicos o tecnológicos en carreras contables o afines.

Conocimiento de algún sistema contable.

Experiencia demostrable en facturación.

Experiencia en manejo de dinero.

Capacidad para servicio al cliente.

La empresa ofrece todas las prestaciones legales y aprendizaje continuo en el cargo, ya que, al ser apoyo del administrador de sede, podrá acompañarlo en funciones propias del cargo, lo cual ampliará sus conocimientos.

Asistente administrativo en nómina Bogotá

Salario: $ 1.700.000

Unigas de la Sabana requiere un asistente administrativo en nómina que apoye el departamento correspondiente, asegurando procesos eficientes y precisos.

Responsabilidades:

Apoyar en el cálculo y procesamiento de la nómina quincenal.

Registrar y actualizar la información de los empleados en el sistema de nómina.

Brindar soporte en la gestión de beneficios y deducciones.

Asistir en la generación de reportes relacionados con el área de nómina.

Colaborar con el equipo de recursos humanos para asegurar el cumplimiento laboral.

Resolver dudas de los empleados relacionadas con la nómina.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en gestión administrativa, contabilidad o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 1 año en procesos de nómina.

Conocimientos de herramientas ofimáticas.

Capacidad de análisis y atención al detalle.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicación efectiva.

Asistente administrativo - laboratorio central de procesamiento

Salario: $ 1.911.663

VIVA1A IPS requiere para su equipo de trabajo un asistente administrativo con experiencia mínima de 1 año en procesos administrativos, caja menor, manejo de personal, procesos de auditoría y visitas de habilitación, manejo de proveedores y conocimientos en la normatividad 3100 de habilitación, entre otros.

Requisitos:

Técnicos o tecnólogos en Administración en Salud (indispensable).

Conocimiento en procesos administrativos, resolución 2003, habilitación de servicios de salud y manejo de PQRS.

Información de la vacante:

Cargo: Asistente administrativo.

Salario: $1.911.663 + Auxilio de transporte $200.000.

Contrato: Obra o labor + prestaciones de ley.

Horario: lunes a sábados (220 horas mensuales).

Asistente administrativo y contable / facturación Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Prestigiosa compañía del sector consultoría empresarial requiere un asistente administrativo y contable, con formación técnica, tecnológica o estudiante de carreras administrativas, contables o afines, y con mínimo 1 año de experiencia en áreas administrativas o financieras.

Funciones:

Recepción, registro y archivo de facturas de compra y contratistas.

Elaboración de cuentas de cobro a clientes.

Cargue de pagos a proveedores en diferentes portales bancarios.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Salario: $2.000.000 + prestaciones de ley.

Contrato: Término indefinido, directo por la compañía.

Asistente administrativo para punto de venta

Salario a convenir

Se requiere un asistente administrativo para punto de venta. La persona seleccionada estará a cargo de liderar las operaciones diarias, con experiencia en manejo de caja, inventarios y gestión de personal.

La empresa valora la responsabilidad, la puntualidad y la facilidad de aprendizaje, y ofrece un ambiente dinámico con oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Gestionar el inventario del punto de venta.

Supervisar al personal y asegurar un óptimo servicio al cliente.

Manejar la caja registradora y realizar cierres de caja.

Coordinar las actividades diarias del punto de venta.

Implementar políticas y procedimientos de la empresa.

Requerimientos:

Título técnico o tecnólogo en administración o afines.

Experiencia previa en manejo de caja e inventarios.

Habilidades de liderazgo y gestión de personal.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo.

Excelentes habilidades de comunicación.

Asistente - Cali

Salario a convenir

Firma internacional del grupo Big4 requiere un asistente en Cali. Sus servicios están enfocados en procesos de auditoría, impuestos, servicios legales y consultorías tanto en sector público como privado.

Se ofrece contrato a término indefinido, modalidad de trabajo híbrida, con horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. Si la persona seleccionada estudia, la compañía está abierta a conversar sobre la jornada.

Requisitos: