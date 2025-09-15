En Barranquilla, las oportunidades laborales siguen creciendo. Actualmente, se encuentran disponibles más de 5.000 ofertas de empleo en distintos sectores, lo que convierte a la ciudad en uno de los polos de contratación más activos del país.

Estas vacantes incluyen opciones tanto para perfiles técnicos como profesionales, con posibilidades de estabilidad y proyección.

Aplicar a estar ofertas es gratis y se puede hacer desde cualquier dispositivo web a través de Semana Empleos.

Asesor externo

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

La empresa invita a postularse como asesor externo para sus tiendas de ropa.

Se buscan asesores externos dispuestos a trabajar en la parte externa de tiendas multimarca como Factory y Stirpe, abordando de manera proactiva a los clientes para presentarles el crédito exclusivo.

Como asesor externo, la persona seleccionada será clave para informar a los clientes sobre los beneficios y ventajas de este crédito.

Se valora el gusto por el contacto directo con las personas y la pasión por ayudarles a descubrir nuevas posibilidades de compra.

Responsabilidades:

Abordar a los clientes en frío en la parte externa de las tiendas.

Explicar a los clientes los beneficios y ventajas del crédito de la empresa.

Rotar diariamente entre las tiendas multimarcas.

Requerimientos:

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar de manera proactiva.

Asesor comercial contratación inmediata peaje zona franca

Salario: $ 1.623.500

Se solicitan asesores comerciales externos para ofrecer aplicación de servicios Gopass, venta en frío de aplicación que facilita pagos electrónicos. El trabajo es en un punto fijo, no TAT ni PAP.

No se requiere experiencia.

Formación académica: bachiller culminado y certificado.

Salario: $ 1.423.500 + auxilio de transporte $200.000 + todo lo de ley + comisiones sin techo (pagos quincenales cada 5 y 20).

Lugar de trabajo: peaje zona franca. Pagos quincenales cada 6 y 21.

Horario: domingo a domingo con un día de descanso entre semana. Se pagan dominicales y festivos con recargo. Horarios de 8 horas diarias, 46 horas semanales.

Horarios de 7 a 4, 8 a 5, 9 a 6, 10 a 7 y 11 a 8.

Se aceptan estudiantes netamente nocturnos.

Beneficios

Crecimiento laboral

Bono

Estabilidad laboral

Aumento de salario de $140.000 al cumplir el tercer mes en la compañía

Promotor de marca - Barranquilla

Salario: $ 1.423.500

Misión del rol: facilitar y optimizar el proceso de búsqueda de empleo para los candidatos, actuando como un puente efectivo entre sus aspiraciones laborales y las oportunidades disponibles en Magneto Empleos.

Esto se logra a través del registro y la asesoría personalizada en el uso de la plataforma, la mejora de la hoja de vida y el soporte continuo que garantice una experiencia fluida y exitosa en el camino hacia la empleabilidad.

Funciones principales:

Guiar y apoyar a los candidatos en el proceso de registro y creación de su perfil en la plataforma de Magneto Empleos.

Brindar asesorías personalizadas a los candidatos para la estructuración y mejora de sus hojas de vida.

Resolver dudas y ofrecer soporte continuo a los candidatos sobre el funcionamiento de la plataforma.

Identificar oportunidades de mejora de la plataforma y escalarlas oportunamente al equipo para mejorar la experiencia de usuario.

Mantenerse al tanto de las actualizaciones y mejoras de la plataforma para brindar información precisa.• Fomentar el uso activo y efectivo de las herramientas y recursos disponibles en la plataforma.

Requerimientos:

Bachiller completo con interés genuino en el área de recursos humanos.

Título en carreras técnicas o tecnológicas.

Pasión por el servicio.

Habilidades de comunicación.

Proactividad y autonomía.

Orientación a resultados.

Beneficios:

La oportunidad de impactar positivamente la vida de muchas personas.

Un ambiente de trabajo dinámico con posibilidades de crecimiento.

Desarrollo profesional en el mundo de los recursos humanos.

Auxiliar de carnes almacenes Éxito

Se busca un auxiliar de carnes para unirse al equipo y garantizar cortes precisos y el mejor servicio a los clientes. Si se cuenta con habilidades en desposte, porcionado y atención al cliente, es una oportunidad para aplicar.

Responsabilidades:

Ejecutar los cortes de acuerdo a lo solicitado por el cliente.

Surtir y ordenar la sección de carnes del almacén.

Procesar, sanear y rotar los productos antes de exhibirlos.

Atender al público asesorándolo en la venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en carnicería.

Nivel de estudio mínimo: 9° grado aprobado.

Conocimientos en cortes, porcionado y desposte de todo tipo de carnes.

Habilidad para brindar excelente servicio al cliente.

Buena presentación personal.

Nivel de educación: bachillerato (grados 6°, 7° u 8°).

Sectores laborales: gastronomía, bebidas/alimentos y restaurantes; servicio al cliente y afines; producción, operarios y manufactura.

Ofertas de empleo en Grupo Éxito. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Operador de Tiendas ARA medio tiempo lunes a viernes - Soledad, Atlántico

Salario: $ 495.000

Se buscan estudiantes activos de técnico, tecnólogo o carrera profesional en modalidad presencial diurna o virtual, con actitud comercial y de servicio al cliente.

Funciones del cargo:

Atención al cliente de manera amable.

Manejo de caja registradora.

Surtido y exhibición de mercancía en la estantería.

Impulso de la venta de productos.

Disponibilidad: lunes a viernes jornada tarde de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Indispensable vivir en Soledad, Atlántico.

Beneficios:

Auxilio de alimentación

Salario: $495.130 + prestaciones de ley

Contrato a término indefinido

Habilidades técnicas:

Ventas – avanzado

Trabajo en equipo – avanzado

Productividad – avanzado

Servicio al cliente – avanzado

Auxiliar operativo y ventas temporada Barranquilla

Salario: $ 1.130.800

Se requiere auxiliar operativo y de ventas para la temporada entre septiembre y octubre en almacenes Éxito. La misión del cargo es operar el punto de venta, garantizar un servicio excepcional, asegurar la correcta disposición de los productos y contribuir en actividades generales del almacén.

Responsabilidades:

Operar el punto de venta y registrar productos.

Atender y asesorar a clientes garantizando su satisfacción.

Empacar productos asegurando su correcta entrega al cliente.

Surtir y organizar productos según planogramas establecidos.

Realizar tareas de orden y limpieza.

Requerimientos: