En Bogotá hay miles de trabajos a término indefinido. Aplicar es 100% virtual

La capital del país sigue liderando la generación de empleo formal. En esta ocasión, se abrieron miles de vacantes con contrato a término indefinido, una modalidad que garantiza estabilidad, prestaciones y oportunidades de crecimiento profesional.

Si quiere postularse, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Allí podrá crear su perfil, subir su hoja de vida y aplicar en pocos minutos.}

Recuerde: use un correo profesional, revise la ortografía y actualice su experiencia laboral; esos detalles pueden hacer que los reclutadores se fijen en usted más rápido.

Gestor de logística

Salario: $ 2.336.259

A quienes les apasiona la logística, son detallistas con el manejo de inventarios y les interesa trabajar con equipos tecnológicos, esta oportunidad puede resultar ideal.

En este rol, la persona será una pieza clave para que todo fluya: se encargará del almacenamiento, distribución y recuperación de bienes y equipos, asegurando su correcto manejo y trazabilidad.

Su gestión tendrá un impacto directo en el cumplimiento de los indicadores logísticos y en la experiencia del equipo.

Responsabilidades:

Gestionar el almacenamiento adecuado de bienes tecnológicos.

Controlar la distribución y entrega de equipos a empleados.

Asegurar la recuperación eficiente de equipos cuando hay desvinculaciones.

Realizar inventarios con enfoque en control, orden y eficiencia.

Gestionar el soporte logístico remoto para el personal en trabajo en casa.

Supervisar el cumplimiento de indicadores de recuperación y entrega.

Perfil

Técnico titulado o estudiante de tercer (3er) semestre en adelante de carreras Administrativas y Contabilidad, Logística o Ingenierías afines al cargo.

Mínimo un (1) año de experiencia laboral certificada en manejo de bodega, control de inventarios, como operador logístico y/o auxiliar de almacén.

Condiciones laborales

Salario mensual $2.336.259

Contrato: indefinido

Portafolio de beneficios comerciales.

Convenios financieros.

Excelente ambiente laboral.

Oportunidades de desarrollo profesional

Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Conductor camioneta placa blanca

Salario: $ 1.700.000

Una destacada lavandería líder en el sector busca un conductor de camioneta placa blanca dedicado a garantizar la entrega puntual y segura de sus servicios. El objetivo principal será asegurar que todos los pedidos lleguen a tiempo y en perfecto estado.

La empresa ofrece un salario competitivo, todas las prestaciones de ley y un ambiente laboral que fomenta el aprendizaje continuo y la colaboración, con un excelente equilibrio entre la vida laboral y personal, ya que no se trabaja ni domingos ni festivos y no se maneja dinero.

Responsabilidades:

Conducir la camioneta de la empresa para entregar productos de lavandería.

Garantizar la entrega oportuna y en perfecto estado de todos los pedidos.

Mantener la limpieza y el mantenimiento básico de la camioneta.

Cumplir con los horarios establecidos de entrega.

Trabajar en colaboración con el equipo de lavandería para coordinar las entregas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Licencia de conducción vigente para vehículos comerciales.

Experiencia previa como conductor o chofer de servicios de transporte.

Conocimiento de rutas y calles de la ciudad.

Capacidad para seguir instrucciones y trabajar de manera independiente.

Servicio al cliente y almacenista

Salario: $ 1.623.500

Una lavandería busca un candidato comprometido y proactivo para unirse a su equipo como servicio al cliente y almacenista. Este rol es fundamental para garantizar una experiencia óptima para los clientes, asegurando la correcta recepción y entrega de prendas, así como el manejo eficiente del almacén.

La empresa ofrece un contrato a término indefinido con salario mínimo más prestaciones de ley. No se trabaja domingos ni festivos, lo que asegura un equilibrio entre trabajo y vida personal.

Responsabilidades:

Recepción y entrega de prendas a los clientes.

Organización y acople del almacén.

Manejo de inventarios y control de stock.

Gestión de caja y procesamiento de pagos.

Atender consultas y solicitudes de clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Actitud proactiva y disposición para aprender.

Habilidad para trabajar en equipo.

Buena actitud y habilidades comunicativas.

Agente customer service

Salario: $ 1.423.500

Habi busca un agente customer service que desee revolucionar la industria de los bienes raíces. En este cargo, la persona formará parte de un equipo dinámico que transforma la forma en que se compran y venden propiedades en Colombia y México.

No se trata solo de una inmobiliaria: Habi compra directamente los inmuebles, garantizando un proceso rápido y eficiente. Se requiere un especialista en servicio al cliente apasionado, adaptable y con deseos de crecer, asegurando que los clientes reciban el mejor soporte en cada etapa del proceso.

Responsabilidades:

Coordinar y agendar visitas a propiedades con brokers y propietarios.

Proporcionar información detallada sobre los inmuebles a los clientes.

Resolver consultas y dudas de los clientes durante las visitas ya sea por WhatsApp o llamada.

Coordinar entrega de llaves en oficina.

Manejar objeciones y quejas de manera efectiva asegurando la satisfacción del cliente.

Garantizar que los clientes se sientan satisfechos y apoyados en cada etapa del proceso.

Requerimientos:

Bachillerato completo técnico o tecnólogo.

6 meses de experiencia en un rol similar como Asesor de Atención al Cliente.

Manejo de office y de la suite de Google.

Asistente de dirección creativa y visual merchandising

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.500.000

Una destacada marca colombiana de moda femenina juvenil busca un asistente de dirección creativa y visual merchandising. La persona será clave en la preparación de presentaciones e instructivos visuales, además de apoyar en el styling de las tiendas. La empresa valora la innovación y el trabajo en equipo dentro de un entorno donde la moda y la creatividad se integran.

Responsabilidades:

Preparación de presentaciones visuales e instructivos.

Colaborar en el styling de las tiendas.

Apoyo en la creación de contenido visual para campañas.

Asistir en la organización de eventos de moda internos.

Mantenimiento de la estética visual de la tienda.

Requerimientos: