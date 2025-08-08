Empleo
En Bogotá hay nuevas vacantes disponibles. Conozca cómo aplicar
¡Aplique ya! Son cientos de vacantes disponibles.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Si está buscando empleo en Bogotá, esta puede ser su oportunidad. Varias empresas de la ciudad están contratando en diferentes áreas y niveles de experiencia.
Algunas vacantes no requieren experiencia previa, lo que las convierte en una puerta de entrada al mundo laboral.
Además, muchas de estas ofertas ofrecen jornadas de lunes a viernes, lo que permite disfrutar los fines de semana y mantener un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal.
El proceso de aplicación es 100 % virtual: solo debe elegir la vacante que más le llame la atención, registrar sus datos y postularse. Recuerde que cuanto más completo esté su perfil, más aumentan sus posibilidades de ser contactado.
Lo más leído
Tip: prepare bien su hoja de vida y destaque sus habilidades, incluso si no tiene experiencia laboral formal.
Asesor call center comercial de lunes a viernes
Salario: $ 1.600.000 a $ 2.600.000
Se requieren asesores con o sin experiencia para integrarse al equipo. No se necesita experiencia previa.
El salario inicial es de $ 1.600.000 más prestaciones de ley, auxilio de transporte y comisiones. El salario promedio se encuentra entre $ 1.600.000 y $ 2.500.000.
La jornada laboral es de lunes a viernes, con descanso los sábados, domingos y festivos. No importa si se está iniciando en el área, ya que se ofrece un entorno ideal para aprender y crecer profesionalmente.
Responsabilidades
- Atender a los clientes de manera efectiva.
- Proporcionar información detallada sobre productos y servicios.
- Resolver consultas y problemas de los clientes.
- Colaborar con el equipo para mejorar la experiencia del cliente.
- Participar en las capacitaciones y reuniones de equipo.
Requerimientos
- Bachillerato completo.
- Comunicación efectiva.
- Actitud proactiva.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.
- Compromiso con el aprendizaje continuo.
Ejecutivo de cuenta senior
Salario: $ 3.585.600
Se invita a postularse para el cargo de ejecutivo de cuenta senior en una compañía innovadora, con el propósito de transformar positivamente la vida de las personas.
Reto del cargo
Garantizar el cumplimiento del presupuesto de aportes en atracción, fidelización y ventas de las UES para el sector y segmento asignado, mediante la implementación de estrategias comerciales y de relacionamiento definidas, con el fin de mantener y atraer los aportes de las empresas.
Perfil requerido
Profesional en Ciencias de la Administración, Ciencias Sociales y Humanas, Mercadeo o Comunicación Social.
Mínimo tres años de experiencia en dirección y administración de grandes clientes a nivel corporativo, gestionando planes comerciales que promuevan la fidelización y el desarrollo financiero de los mismos.
Beneficios ofrecidos
- Auxilios educativos para hijos.
- Prima de antigüedad.
- Préstamo de vivienda.
- Prima extralegal.
Condiciones laborales
- Salario: $3.585.600 más prestaciones de ley.
- Contrato: Indefinido.
- Horario: 44 horas semanales según programación.
Impulsadora comercial de ruta, mercaderista
Se requiere mercaderista/impulsadora para realizar visitas diarias a tiendas de cadena, garantizar la correcta exhibición del portafolio y apoyar la gestión comercial en punto.
Funciones principales
- Exhibición de productos.
- Impulso de ventas.
- Atención al cliente.
- Labores operativas en tienda y bodega.
- Cumplimiento de metas.
- Recorrido diario entre almacenes según ruta asignada.
Condiciones ofrecidas
- Salario mínimo legal vigente.
- Auxilio de transporte.
- Auxilio de rodamiento.
- Prestaciones de ley.
- Comisiones prestacionales.
Requisitos
- Experiencia mínima de seis meses en cargos similares.
- Manejo de indicadores comerciales.
Horario
- Turnos rotativos dentro de una franja de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Jornada laboral de 44 horas semanales distribuidas así: cuatro días con turnos de siete horas, dos días con turnos de ocho horas.
Coordinador de comercio exterior
Salario: $ 2.500.000
Se requiere coordinador(a) de comercio exterior para empresa con más de 45 años de trayectoria en el mercado de importación y distribución de maquinaria e insumos, ubicada en Bogotá.
Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., con ocasional disponibilidad nocturna o de fines de semana para atender llamadas de proveedores internacionales.
Objetivo del cargo: garantizar el cumplimiento de la normativa de comercio exterior, gestionar la logística de importaciones y coordinar eficientemente con agencias aduaneras.
Responsabilidades
- Coordinar con proveedores internacionales y agencias de intermediación aduanera el proceso de importación.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa de comercio exterior y la gestión cambiaria.
- Organizar la logística para la entrega de mercancía en bodega o directamente al cliente.
Requisitos
- Técnico o tecnólogo en comercio exterior o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 a 3 años en cargos similares.
- Nivel de inglés B1.
- Manejo de Excel avanzado.
- Conocimientos en importaciones, normatividad aduanera y gestión cambiaria.
- Deseable manejo de Siigo (no excluyente).
- Habilidades en planeación, organización, comunicación asertiva y orientación al cliente.
Auxiliar de enfermería en gestión clínica - Auditoría
Salario a convenir
Se requiere profesional comprometido y apasionado por el área de la salud, con experiencia en auditoría y procesos asistenciales. Su labor será clave para promover la calidad y la seguridad del paciente, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos. Se ofrece un ambiente de trabajo colaborativo, que fomenta el crecimiento profesional y la mejora continua de los procesos clínicos y administrativos.
Responsabilidades
- Apoyar y supervisar la gestión hospitalaria asegurando el cumplimiento de órdenes médicas y planes de mejora.
- Realizar seguimiento a procesos de calidad y auditoría interna.
- Coordinar estudios con proveedores externos.
- Generar y tabular indicadores de gestión clínica.
Requerimientos
- Técnico en Enfermería con formación complementaria en gestión clínica.
- Mínimo 2 años de experiencia como auxiliar de enfermería.
- Conocimiento en procesos internos de Colsanitas sistemas de información y relación con proveedores externos.
Jefe de hotelería hospitalaria
Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000
Se requiere jefe de hotelería hospitalaria para la Fundación Santa Fe de Bogotá, con el propósito de liderar la gestión de contratos relacionados con limpieza, desinfección, ropa hospitalaria, desodorización y aromatización.
La posición tiene como objetivo garantizar la seguridad, oportunidad, costo-efectividad y satisfacción de clientes internos y externos, así como implementar estrategias innovadoras que fortalezcan la experiencia del paciente y el posicionamiento institucional.
Se busca profesional con capacidad para liderar equipos multidisciplinarios, asegurar entornos limpios, seguros y humanizados, y aportar valor a la gestión de hospitalidad en el sector salud.
Responsabilidades
- Gestionar y desarrollar contratos de limpieza y desinfección ropa hospitalaria desodorización y aromatización.
- Asegurar el cumplimiento de estándares de acreditación nacional e internacional.
- Garantizar la satisfacción de los clientes internos y externos del hospital.
- Liderar equipos multidisciplinarios en hotelería hospitalaria.
- Promover una cultura de servicio y mejora continua.
- Gestionar la planeación operativa y el presupuesto del área.
- Articular con áreas asistenciales administrativas y de calidad.
- Implementar estrategias innovadoras para la satisfacción del paciente.
Requerimientos
- Profesional en Administración de Empresas Hotelería y Turismo Ingeniería Industrial o afines.
- Especialización en gerencia de servicios logística o calidad.
- Mínimo 10 años de experiencia liderando procesos de hotelería.
- Al menos 5 años de experiencia específica en hotelería hospitalaria.
- Conocimiento de normativas de salud y habilitación.
- Experiencia en gestión de indicadores y procesos operativos.
- Habilidad para liderar equipos operativos y coordinar con áreas clínicas.