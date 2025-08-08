En Bogotá hay nuevas vacantes disponibles. Conozca cómo aplicar

Si está buscando empleo en Bogotá, esta puede ser su oportunidad. Varias empresas de la ciudad están contratando en diferentes áreas y niveles de experiencia.

Algunas vacantes no requieren experiencia previa, lo que las convierte en una puerta de entrada al mundo laboral.

Además, muchas de estas ofertas ofrecen jornadas de lunes a viernes, lo que permite disfrutar los fines de semana y mantener un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal.

El proceso de aplicación es 100 % virtual: solo debe elegir la vacante que más le llame la atención, registrar sus datos y postularse. Recuerde que cuanto más completo esté su perfil, más aumentan sus posibilidades de ser contactado.

Tip: prepare bien su hoja de vida y destaque sus habilidades, incluso si no tiene experiencia laboral formal.

Asesor call center comercial de lunes a viernes

Salario: $ 1.600.000 a $ 2.600.000

Se requieren asesores con o sin experiencia para integrarse al equipo. No se necesita experiencia previa.

El salario inicial es de $ 1.600.000 más prestaciones de ley, auxilio de transporte y comisiones. El salario promedio se encuentra entre $ 1.600.000 y $ 2.500.000.

La jornada laboral es de lunes a viernes, con descanso los sábados, domingos y festivos. No importa si se está iniciando en el área, ya que se ofrece un entorno ideal para aprender y crecer profesionalmente.

Responsabilidades

Atender a los clientes de manera efectiva.

Proporcionar información detallada sobre productos y servicios.

Resolver consultas y problemas de los clientes.

Colaborar con el equipo para mejorar la experiencia del cliente.

Participar en las capacitaciones y reuniones de equipo.

Requerimientos

Bachillerato completo.

Comunicación efectiva.

Actitud proactiva.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.

Compromiso con el aprendizaje continuo.

Ejecutivo de cuenta senior

Salario: $ 3.585.600

Se invita a postularse para el cargo de ejecutivo de cuenta senior en una compañía innovadora, con el propósito de transformar positivamente la vida de las personas.

Reto del cargo

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de aportes en atracción, fidelización y ventas de las UES para el sector y segmento asignado, mediante la implementación de estrategias comerciales y de relacionamiento definidas, con el fin de mantener y atraer los aportes de las empresas.

Perfil requerido

Profesional en Ciencias de la Administración, Ciencias Sociales y Humanas, Mercadeo o Comunicación Social.

Mínimo tres años de experiencia en dirección y administración de grandes clientes a nivel corporativo, gestionando planes comerciales que promuevan la fidelización y el desarrollo financiero de los mismos.

Beneficios ofrecidos

Auxilios educativos para hijos.

Prima de antigüedad.

Préstamo de vivienda.

Prima extralegal.

Condiciones laborales

Salario: $3.585.600 más prestaciones de ley.

Contrato: Indefinido.

Horario: 44 horas semanales según programación.

Impulsadora comercial de ruta, mercaderista

Se requiere mercaderista/impulsadora para realizar visitas diarias a tiendas de cadena, garantizar la correcta exhibición del portafolio y apoyar la gestión comercial en punto.

Funciones principales

Exhibición de productos.

Impulso de ventas.

Atención al cliente.

Labores operativas en tienda y bodega.

Cumplimiento de metas.

Recorrido diario entre almacenes según ruta asignada.

Condiciones ofrecidas

Salario mínimo legal vigente.

Auxilio de transporte.

Auxilio de rodamiento.

Prestaciones de ley.

Comisiones prestacionales.

Requisitos

Experiencia mínima de seis meses en cargos similares.

Manejo de indicadores comerciales.

Horario

Turnos rotativos dentro de una franja de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Jornada laboral de 44 horas semanales distribuidas así: cuatro días con turnos de siete horas, dos días con turnos de ocho horas.

Coordinador de comercio exterior

Salario: $ 2.500.000

Se requiere coordinador(a) de comercio exterior para empresa con más de 45 años de trayectoria en el mercado de importación y distribución de maquinaria e insumos, ubicada en Bogotá.

Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., con ocasional disponibilidad nocturna o de fines de semana para atender llamadas de proveedores internacionales.

Objetivo del cargo: garantizar el cumplimiento de la normativa de comercio exterior, gestionar la logística de importaciones y coordinar eficientemente con agencias aduaneras.

Responsabilidades

Coordinar con proveedores internacionales y agencias de intermediación aduanera el proceso de importación.

Asegurar el cumplimiento de la normativa de comercio exterior y la gestión cambiaria.

Organizar la logística para la entrega de mercancía en bodega o directamente al cliente.

Requisitos

Técnico o tecnólogo en comercio exterior o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 a 3 años en cargos similares.

Nivel de inglés B1.

Manejo de Excel avanzado.

Conocimientos en importaciones, normatividad aduanera y gestión cambiaria.

Deseable manejo de Siigo (no excluyente).

Habilidades en planeación, organización, comunicación asertiva y orientación al cliente.

Auxiliar de enfermería en gestión clínica - Auditoría

Salario a convenir

Se requiere profesional comprometido y apasionado por el área de la salud, con experiencia en auditoría y procesos asistenciales. Su labor será clave para promover la calidad y la seguridad del paciente, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos. Se ofrece un ambiente de trabajo colaborativo, que fomenta el crecimiento profesional y la mejora continua de los procesos clínicos y administrativos.

Responsabilidades

Apoyar y supervisar la gestión hospitalaria asegurando el cumplimiento de órdenes médicas y planes de mejora.

Realizar seguimiento a procesos de calidad y auditoría interna.

Coordinar estudios con proveedores externos.

Generar y tabular indicadores de gestión clínica.

Requerimientos

Técnico en Enfermería con formación complementaria en gestión clínica.

Mínimo 2 años de experiencia como auxiliar de enfermería.

Conocimiento en procesos internos de Colsanitas sistemas de información y relación con proveedores externos.

Jefe de hotelería hospitalaria

Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000

Se requiere jefe de hotelería hospitalaria para la Fundación Santa Fe de Bogotá, con el propósito de liderar la gestión de contratos relacionados con limpieza, desinfección, ropa hospitalaria, desodorización y aromatización.

La posición tiene como objetivo garantizar la seguridad, oportunidad, costo-efectividad y satisfacción de clientes internos y externos, así como implementar estrategias innovadoras que fortalezcan la experiencia del paciente y el posicionamiento institucional.

Se busca profesional con capacidad para liderar equipos multidisciplinarios, asegurar entornos limpios, seguros y humanizados, y aportar valor a la gestión de hospitalidad en el sector salud.

Responsabilidades

Gestionar y desarrollar contratos de limpieza y desinfección ropa hospitalaria desodorización y aromatización.

Asegurar el cumplimiento de estándares de acreditación nacional e internacional.

Garantizar la satisfacción de los clientes internos y externos del hospital.

Liderar equipos multidisciplinarios en hotelería hospitalaria.

Promover una cultura de servicio y mejora continua.

Gestionar la planeación operativa y el presupuesto del área.

Articular con áreas asistenciales administrativas y de calidad.

Implementar estrategias innovadoras para la satisfacción del paciente.

Requerimientos